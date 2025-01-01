edición general
Ni gafas ni lentillas: la nueva solución de EE.UU a la presbicia, problema que cada vez afecta a más gente

Aprobado por la FDA, las gotas provocan un 'efecto agujero de alfiler', parecido a cuando se estrecha el diafragma de una cámara fotográfica. Esta constricción de la pupila extiende la profundidad de campo del ojo y permite enfocar objetos próximos con total nitidez.

La información proporcionada por la farmacéutica LENZ Therapeutics, creadora de Vizz, logra contraer la pupila a menos de 2 milímetros sin afectar de modo significativo los músculos de enfoque del ojo, a diferencia de tratamientos similares desarrollados tiempo atrás...

ur_quan_master #1 ur_quan_master
Con poca luz verás hostias.
jonolulu #5 jonolulu
#1 Sube el ISO, cojones
Meneanauta #2 Meneanauta *
El efecto dura 10 horas. Paso de echarme gotas dos veces todos los días. Prefiero las gafas
plutanasio #8 plutanasio
#2 eso es que no has llevado gafas
Meneanauta #9 Meneanauta *
#8 Las llevo, y no me parece un escarmiento
#3 cocococo
La presbicia es normal a medida que vas cumpliendo años. Al principio empiezas a alejar las cosas para verlas mejor, vas a leer y extiendes los brazos, o sea, el síndrome del brazo largo, luego no te alcanzan los brazos y no te queda otra que usar unas gafas de 1 o 1,5 dioptrías y más adelante 2 dioptrías, luego va avanzado menos y la cosa se pone más estable, es una cosa natural.

Conocía a una mujer que con 90 y pico años leía perfectamente sin gafas ni nada, cero presbicia, pero era…   » ver todo el comentario
Trifasico #4 Trifasico
#3 "Con el paso de los años te entra la presbicia, o sea, que no ves bien las cosas de cerca, pero ves venir a la gente gilipollas desde lejos, identificas a los subnormales desde muy lejos."

Pues ni tan mal oye xD
Apotropeo #6 Apotropeo
Te dejan la pupila pequeñita pequeñita, me lo las voy a echar en el ojete para que el jefe deje de darme por el culo.
:troll:
#7 Mataq
A nadie se le ha ocurrido un estirador de brazos?
