"¿Qué narices es eso?": la guerra en Ucrania ha entrado en su fase más demencial, drones convertidos en "Uber" de combate

En Ucrania, la guerra se está transformando a una velocidad brutal por la irrupción masiva de drones y robots, máquinas y dispositivos que han dejado de ser complemento a parte central del combate. Cada semana aparecen nuevas formas de usarlos para reconocer, atacar, evacuar o mover suministros sin exponer a soldados, y eso está obligando a adaptar tácticas casi en tiempo real.

WcPC #2 WcPC
Esto se veía venir...
Lo dije hace poco, estamos a una feliz idea de que puedan comprarse ejércitos obedientes a la carta...
Y obedientes de verdad, no mercenarios, directamente máquinas.
WcPC #6 WcPC
#5 Como digo en #2 aún no hemos llegado a ese punto, pero estamos muy cerca...
erperisv #1 erperisv
A ver si hay suerte y dentro de unos años las guerras son robots vs robots y no hay bajas humanas.
WcPC #3 WcPC
#1 No, sería máquinas de quien tiene la fábrica de las máquinas contra humanos que no las tienen...
Es lo que está ocurriendo en Palestina.
erperisv #5 erperisv
#3 En Ucrania ambos tienen máquinas, unas más caras que otras, pero las baratas están demostrando ser efectivas.
#4 candonga1
#1 La suerte la tendríamos si las guerras fueran mandatarios vs mandatarios.
