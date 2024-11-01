"¿Qué narices es eso?": la guerra en Ucrania ha entrado en su fase más demencial, drones convertidos en "Uber" de combate

En Ucrania, la guerra se está transformando a una velocidad brutal por la irrupción masiva de drones y robots, máquinas y dispositivos que han dejado de ser complemento a parte central del combate. Cada semana aparecen nuevas formas de usarlos para reconocer, atacar, evacuar o mover suministros sin exponer a soldados, y eso está obligando a adaptar tácticas casi en tiempo real.
| etiquetas: ucrania , rusia , guerra , drones
Lo dije hace poco, estamos a una feliz idea de que puedan comprarse ejércitos obedientes a la carta...
Y obedientes de verdad, no mercenarios, directamente máquinas.
Es lo que está ocurriendo en Palestina.