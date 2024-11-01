·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7321
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
5503
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
4747
clics
VÍDEO | Kimmel rompe a llorar en directo mientras habla del asesinato de Alex Pretti: "Esto tiene que parar"
3434
clics
Lo que 10 años como negociadora en casos de rehenes me enseñaron en la crianza de los hijos
3184
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
más votadas
689
El colectivo ‘Policías Antifascistas’ irrumpe en las fuerzas de seguridad para exigir un modelo democrático frente al avance de la extrema derecha
624
Iniciativa Ciudadana Europea: suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel
489
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
581
ICE sabía quién era Alex Pretti y le rompieron una costilla en una pelea anterior [Eng]
334
Agente de Ice intenta entrar en el consulado ecuatoriano en Minneapolis [Eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
156
clics
Nace W, la alternativa europea a X de Elon Musk
Un grupo de emprendedores se propone de desafiar a las multinacionales estadounidenses con una red social made in Europe. Pero persiste el problema de la propiedad privada de las redes sociales.
|
etiquetas
:
twitter
,
w
,
europa
13
3
1
K
206
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
1
K
206
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
imparsifal
Yo ya me he unido a la lista
1
K
39
#8
Feindesland
#4
Has picado.
Es el murciano otra vez.
3
K
61
#11
FrayM
#8
0
K
10
#1
coydanerko
Yo lo llamaría tweeter, aprovechando que el nombre está libre.
2
K
35
#2
MoñecoTeDrapo
#1
eso es un altavoz de agudos.
1
K
20
#6
taSanás
ya no nos gusta bluesky?
1
K
16
#9
Firnas
#6
por ser de USA?
0
K
9
#10
taSanás
#9
ah no se, yo es que ya no soy capaz de seguir las modas de menéame, cambia taaaan rápido de ideas…
0
K
8
#14
emepuntorajoy
#6
Esta es para renegados
0
K
9
#3
audaz
creí que era EMT
0
K
15
#13
Esfingo
Otra más pero al final todos vuelven a la toxicidad de X.
0
K
10
#5
Apotropeo
No puede haber una alternativa real a "X" si no ponen al mando a un gilipollas.
0
K
9
#7
PsySkeletor
Es que hay cojones.
Tenemos mastodon que hace lo de Twitter y funciona de la ostia.
No, hay q ir hacer otra.
Al final por agotamiento volvemos a x (bueno yo lo, nunca lo entendí )
0
K
9
#12
vantablack
#7
correcto, habiendo mastodon (y el dedicado en general) , cualquier otra alternativa es porque quieren algo de ti. Si van de legales y eticos, que inviertan en cualquiera de los proyectos del fediverso (mastodon, pixelfed, loops,...)
1
K
16
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Tenemos mastodon que hace lo de Twitter y funciona de la ostia.
No, hay q ir hacer otra.
Al final por agotamiento volvemos a x (bueno yo lo, nunca lo entendí )