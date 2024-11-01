edición general
Nace W, la alternativa europea a X de Elon Musk

Un grupo de emprendedores se propone de desafiar a las multinacionales estadounidenses con una red social made in Europe. Pero persiste el problema de la propiedad privada de las redes sociales.

14 comentarios
imparsifal #4 imparsifal
Yo ya me he unido a la lista
Feindesland #8 Feindesland
#4 Has picado. Es el murciano otra vez.

xD xD xD
FrayM #11 FrayM
#8 xD xD xD
#1 coydanerko
Yo lo llamaría tweeter, aprovechando que el nombre está libre.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
#1 eso es un altavoz de agudos.
taSanás #6 taSanás
ya no nos gusta bluesky?
#9 Firnas
#6 por ser de USA?
taSanás #10 taSanás
#9 ah no se, yo es que ya no soy capaz de seguir las modas de menéame, cambia taaaan rápido de ideas…
emepuntorajoy #14 emepuntorajoy
#6 Esta es para renegados
#3 audaz
creí que era EMT
Esfingo #13 Esfingo
Otra más pero al final todos vuelven a la toxicidad de X.
Apotropeo #5 Apotropeo
No puede haber una alternativa real a "X" si no ponen al mando a un gilipollas.
PsySkeletor #7 PsySkeletor
Es que hay cojones.
Tenemos mastodon que hace lo de Twitter y funciona de la ostia.
No, hay q ir hacer otra.

Al final por agotamiento volvemos a x (bueno yo lo, nunca lo entendí )
#12 vantablack
#7 correcto, habiendo mastodon (y el dedicado en general) , cualquier otra alternativa es porque quieren algo de ti. Si van de legales y eticos, que inviertan en cualquiera de los proyectos del fediverso (mastodon, pixelfed, loops,...)
