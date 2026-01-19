·
Moreno advierte de que "no cabe disputa política" sobre el descarrilamiento mortal en Adamuz
El presidente de la Junta de Andalucía ha advertido de que "no cabe disputa política" en estos momentos sobre el descarrilamiento mortal de dos trenes en Adamuz
etiquetas
adif
accidente
actualidad
20 comentarios
Comentarios destacados:
#1
YSiguesLeyendo
se está dirigiendo a la gentuza de su propio partido, a esa parte del PP capitaneada por IDA que le llama "sorayo" y cosas peores
#3
BurraPeideira_
Quién iba a decir que iba a salir alguien del PP a dar una lección de ética política, pero en este caso es así y hay que reconocérselo.
#13
celyo
#3
A nivel político, Bonilla estaba asedidado con el tema de las mamografías.
Ahora estaba siendo el carnaval de Cádiz, y es un evento retramistido y muy viral en toda Andalucía, y el tema de las mamografías estaba en varios sitios.
Siendo que en breve tendrá elecciones, ha querido volver a dar una buena imagen de serenidad, que era lo que le caracterizaba en su inicios, y desligarse de IDA y compañía, incluso de Feijoo en ciertos comentarios.
En Andalucía no creo que le beneficie una imagen…
» ver todo el comentario
#16
Pacofrutos
#3
Forges.
#2
angelitoMagno
Al final echarán a Feijoo y la lucha será entre la que está sentada en el trono de Hierro (Ayuso) y el rey en el Sur (Bonilla)
Ambos del PP, pero con unos perfiles antagónicos
#6
concentrado
#2
Que se cuiden Feijóo y Bonilla, que IDA se va de viaje de negocios a Israel, y allí venden buenos equipos para machacar "amigos".
#15
jonolulu
#2
Para mí lo raro es que Ayuso no haya querido chapotear en este charco
#17
cosmonauta
#15
Realmente, los que más han chapoteando han sido voxemitas, prensa y redes sociales. El resto de partidos se están portando con bastante corrección. En parte por qué no tienen claro si hay culpa y, de quien es
#18
txillo
#2
Bonilla es bastante correcto y educado. Se está viendo su talante en todo este proceso. Lo cual no quita que al final traiga consigo la privatización de servicios públicos. En Andalucía está desmantelando la Sanidad Pública literalmente. Pero vaya, que viendo como se está desarrollando la investigación del accidente, me da que las causas van a tener mucho que ver con la privatización ("liberalización", como dicen ellos) de los servicios ferroviarios. Cosa que hacen tanto PP como PSOE. Y con estos bueyes tenemos que arar.
#7
A_S
Hay que reconocer que entre estas declaraciones y el otro día parándole los pies a Ana Rosa está quedando como todo un señor.
Las cosas como son.
#12
A.more
#7
lo que se espera de un político normal. Lo de la tarada y el tonto no tiene cabida en una democracia. El puesto de nazi ya está ocupado, por mucho que se lo quieran quitar
#4
albx
Bonilla sabe que la bronca permanente se traduce en votos a VOX. Son más los votos que pierde por la derecha que los que gana por la izquierda. Pero Feijoo no se entera.
#8
Leon_Bocanegra
Menuda lección están dando Moreno Bonilla y Óscar Puente. Anoche Puente al ser preguntado sobre Bonilla dijo que "lo único que puedo dedicarle a Moreno Bonilla en este momento son alabanzas".
Y ahora el andaluz diciendo esto.
No, no todos son iguales. Incluso dentro de un mismo partido.
#5
concentrado
Y da igual. Feijóo se está conteniendo, a pesar de que IDA quiere guerra, pero sus medios afines ya empezaron a lanzar todo tipo de información (el 99.9% sin contrastar) desde el minuto 5 después del accidente.
#20
tronchastiles
De su propio partido, y del resto en general. Bastante bochorno hemos sufrido los ciudadanos ya con la politización de las víctimas de la DANA o de las residencias de Madrid.
Esta bien que se deje de politizar el sufrimiento ajeno.
#19
Imag0
Feijoó está mas sólo que la una.
#14
utópicotipico
He de decir que este tipo ha sabido estar a la altura de las circunstancias, en las antipodas ideologicas estamos, pero con gente asi, se debate ,se escucha y hasta se puede llegar a un punto común. Bien por él, el PP tiene la oportunidad de apoyarse en él y abandonar la voragine de odio en la q ha convertido su oposición, alejarse de Vox y seguramente asi recuperar terreno en la derecha
#11
ansiet
Me parece correcto, en todo caso no veo la noticia cuando en realidad las cosas deberían siempre de ser así y no de la forma empleada por IDA y la ultraderecha rancia y casposa de este sangrante país.
#10
hazardum
Este es el camino
No solo es que sea la correcta forma de actuar, si no que además su imagen va a mejorar a los ojos de todos.
#9
Tommywenttohollywood
Bonilla te estás jugando el puesto con las indirectas.
#primeraviso
