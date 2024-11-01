edición general
63 meneos
129 clics
Micrófono abierto revela que Trump quiere ser como Kim Jong-un: «Él habla y su gente se pone firme. Quiero que mi gente haga lo mismo» (+Video)

Micrófono abierto revela que Trump quiere ser como Kim Jong-un: «Él habla y su gente se pone firme. Quiero que mi gente haga lo mismo» (+Video)  

Sin percatarse de que estaba siendo grabado, Trump afirmó que aspiraba a un trato similar al que recibe Kim Jong-un resaltando la disciplina y la atención con la que, a su juicio, la población escucha a su dirigente. «Él habla y su gente se pone firme. Quiero que mi gente haga lo mismo», señaló Trump.

| etiquetas: micrófono , abierto , revela , trump , kim , jong-un
37 26 0 K 387 actualidad
16 comentarios
37 26 0 K 387 actualidad
Comentarios destacados:      
Harkon #1 Harkon *
Vaya hombre, no encuentro esta noticia en medios occidentales defensores de la democracia y la libertazzzz "por lo que sea".

El vídeo lo estaremos soñando oye
13 K 111
#2 Toponotomalasuerte
Trun es comonista.
7 K 73
#4 Alcalino
¿fascista? ¿ya podemos usar la palabra fascistas?
4 K 65
rogerius #13 rogerius
#4 Por supuestísimo. :-D
1 K 23
Gry #14 Gry *
#4 Adelante. Puedes decírselo hasta en su propia cara durante una rueda de prensa y le parecerá bien: youtu.be/vmSpyRNXtXo
0 K 18
azathothruna #8 azathothruna
Miren nomas.
La "democracia modelo" del mundo muriendo gracias a un ultra capitalista, que quiere volver a su pais comunista :shit: xD :troll: :take: :popcorn:
2 K 42
powernergia #3 powernergia *
Los dictadores se admiran entre ellos.

Bueno, menos a Franco, no creo que lo admirara mucho nadie.
3 K 37
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 nadie quiere que le falte un huevo y tener voz de pito
1 K 27
#10 Mustela *
#3 Trump ya sabe que Corea del Norte le repudia por su alianza con Israel frente los ataques a Palestina:

Del pasado julio: "El abominable Estado criminal debe desaparecer de la faz de la Tierra de una vez" (KOR)
www.meneame.net/story/abominable-estado-criminal-debe-desaparecer-faz-

No se le acerca a Kim ni a la altura del betún. De hecho, justo esta mañana estuve con @Malaguita hablando sobre "obsesiones" y "naturaleza humana" (tema Epstein): www.meneame.net/story/elon-musk-epstein-dia-noche-sera-fiesta-mas-salv
2 K 35
#7 candonga1
Siempre ha aspirado a ser rey de Cubazuela del Norte.
1 K 31
Milmariposas #9 Milmariposas
Esto lo llevo yo diciendo un poquico de tiempo: Kim Jong Trump.
1 K 30
johel #12 johel
Ya lo dijo en su anterior legislatura, que envidiaba la disciplina de los ciudadanos norcoreanos.
El leopardo comecaras soprendiendo comiendo caras.
1 K 21
Connect #15 Connect
Trump acabará asesinado. Le echarán el marrón a algún desgraciado que acabará muerto también, pero este tío cada vez tiene más egocentrismo, y llega un momento que se pasará de la raya para entrar en el terreno de su círculo, de los que le apoyan.
0 K 15
Findeton #5 Findeton
Uff lo que ha dicho, Trump es un comonista y dictodor.
0 K 10
CharlesBrowson #16 CharlesBrowson
ufff que no pudieran salir los usanos, aislados del planeta, se me ha puesto dura!
0 K 8

menéame