El mensaje en Nochebuena de Trump: "Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical"

El mensaje en Nochebuena de Trump: "Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical"

El republicano sostuvo que los izquierdistas están "haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando estrepitosamente".

tul #1 tul
lo de destruir el pais los derecharras lo estan consiguiendo ellos solitos
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 están fracasando porque nosotros estamos haciéndolo mejor xD
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Vaya hijo de la gran fruta que esta hecho el loco pederasta Trump.
themarquesito #5 themarquesito
Su típico mensaje de felicitación, que siempre tienen ese mismo tono sus mensajes independientemente de la fecha que haya que felicitar
gale #4 gale
Hay que respetar e intentar entender a los que piensan diferente y buscar la concordia. Menos mal que la mayoría de la gente es moderada y normal.
#6 Tiranoc
Al menos no ha amenazado de muerte a nadie.
menéame