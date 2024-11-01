·
El mensaje en Nochebuena de Trump: "Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical"
El republicano sostuvo que los izquierdistas están "haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando estrepitosamente".
trump
navidad
izquierda radical
actualidad
#1
tul
lo de destruir el pais los derecharras lo estan consiguiendo ellos solitos
#2
Verdaderofalso
#1
están fracasando porque nosotros estamos haciéndolo mejor
#3
Antipalancas21
Vaya hijo de la gran fruta que esta hecho el loco pederasta Trump.
#5
themarquesito
Su típico mensaje de felicitación, que siempre tienen ese mismo tono sus mensajes independientemente de la fecha que haya que felicitar
#4
gale
Hay que respetar e intentar entender a los que piensan diferente y buscar la concordia. Menos mal que la mayoría de la gente es moderada y normal.
#6
Tiranoc
Al menos no ha amenazado de muerte a nadie.
