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La mayoría de los estadounidenses pide un juicio político contra Donald Trump [EN]
"Este es un resultado sin precedentes tan pronto en un mandato presidencial".
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etiquetas
:
trump
,
juicio político
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actualidad
Comentarios destacados:
#11
#6
Acabo de mirar por curiosidad y parece que sí tiene valor representativo, margen de error de 3.9%
suponemos que hacen buen muestreo
Me retracto
edit cc
#10
ordenados
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relacionadas
#8
Leclercia_adecarboxylata
Demasiado bonito para ser verdad.
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#6
crob
*
according to the survey of 790 voters
Una encuesta realizada a 790 votantes
es representativo de 250 millones de usanos?
Necesitamos voto malemáticas o terrorismo estadísitco ya!
A falta del mismo voto sensacionalista
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#10
taSanás
*
#6
a ver, terrorista estadístico:
Con 790 respuestas sobre una población de ~330 millones, asumiendo muestreo aleatorio simple y una proporción del 50% (peor caso), obtienes un margen de error de aproximadamente ±3,5% con un 95% de confianza. Esto es estándar en la industria — la mayoría de encuestas políticas serias en EE.UU. trabajan con muestras de 800-1.500 personas. La razón contraintuitiva es que una vez que la población supera unas 20 veces el tamaño de la muestra, el tamaño de la población es casi irrelevante para el cálculo del error.
otra cosa es que hagas cherry picking con esos 790... pero si eres torticero, eso lo haces igual con 790 que con 4 millones
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#11
crob
*
#6
Acabo de mirar por curiosidad y parece que sí tiene valor representativo, margen de error de 3.9%
suponemos que hacen buen muestreo
Me retracto
edit cc
#10
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#12
taSanás
#11
se va a romper menéame, alguien reconociendo un error!!! mis diez!
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#13
crob
*
#12
si que es contraintuitivo a priori, me ha sorprendido
TIL
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#14
taSanás
#13
bueno, yo lo sabía porque había metido la pata alguna vez, y lo busqué así que.. estamos en el mismo barco
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#15
crob
*
#14
votame negativo en 6 porfa para no joderle el envío a
#0
por cierto, votantes potenciales en USA hay 250 M aprox
del los q registrados estan 160
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K
15
#16
taSanás
#15
nunca voto negativo
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#26
MasterChof
#16
eres de los que aunque te lo pida tu pareja, nunca le darías azotes en el culete?
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#18
Icelandpeople
#15
Nah, yo también pensaba que era poca cosa cuando lo he leído, pero aún así lo he querido enviar. Ahora acabo de aprender por
#10
que realmente tiene valor.
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#24
MasterChof
#11
rectificar es de sabios (y de valientes)
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#4
MPR
Conclusión: la mayoría de los Estadounidenses reconocen, al menos indirectamente, que votaron mal cuando votaron al cretino este.
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#7
mariKarmo
#4
y la mayoría de ellos volvería a votarlo me corto las venas aquí mismo si me equivoco
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#9
MPR
#7
Hombre, si la mayoría de los estadounidenses están pidiendo que lo echen es que no lo volverían a votar. Otra cosa es que esa mayoría incluirá a los votantes demócratas y sólo a una pequeña parte de los republicanos y una buena parte de los republicanos sí lo volverían a votar.
Lo mismo que aquí con Aznar, que a pesar de que la mayoría de los españoles rechazaba la guerra en la que Aznar nos quería meter el PP sólo perdió unos 400.000 votos, perdió el gobierno porque el PSOE ganó 3 millones de votos, a la mayoría de sus votantes les daba igual la guerra y el 11M.
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#17
Ovlak
*
#4
#7
#9
Olvidáis que EEUU es un país de 350 millones de habitantes donde 250 están registrados para votar y sólo 77 lo hicieron por Trump. Eso tampoco quiere decir que, automáticamente, haya 173 millones de votantes en contra de Trump, pero sí indica que es posible una mayoría en su contra sin un cambio de opinión radical.
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#19
MPR
#17
Bueno, muchos de los inmigrantes que lo votaron dudo que lo vuelvan a votar después de ver cómo deportaban a familiares o a amigos, o peor aún, a ellos mismos (estos últimos 100% garantizado, aunque tampoco votarían a otro).
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K
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#22
MasterChof
#4
claro porque cuando votaron al Biden lo hicieron genial. El problema no es este cabeza de turco, sino el sistema corrupto y podrido que permite que un grupo de lobbies Sionistas, farmacéuticas y empresas armamentistas manden en la sombra (y ya no tan en la sombra)
0
K
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#27
MPR
#22
Difícilmente Biden, o cualquier otro, habría sido peor que Trump. Trump está consiguiendo que todos sus aliados se alejen en mayor o menor medida, eso hasta ahora era prácticamente impensable.
Que el problema es que ese sistema corrupto, al que llamamos democracia, sólo les permite elegir entre el malo y el peor, de eso no tengo ninguna duda.
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K
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#31
MasterChof
#27
hay otros grupos políticos, pero el bipartidismo allí es brutal, como lo fue aquí durante mucho tiempo.
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#29
UNX
#4
Cuando hace dos telediarios decían "solo nos queda Trump"
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#1
DenisseJoel
Más que juicio político sería "procedimiento de destitución", o incluso "moción de censura".
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#5
rogerius
*
#1
O una farola. Y un ovillo de hilo de acero.
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#21
MasterChof
#1
debería ser juzgado en Irán por el asesinato de 180 niñas, entre otros cientos de víctimas
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#23
SalvaE
#1
"revocatorio"
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#28
MoñecoTeDrapo
#1
enmelocotonamiento
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#25
ur_quan_master
Hoy los americanos han descubierto que les lidera un cretino peligroso. Bien por ellos.
Ahora, conciudadanos europeos, pensad en lo que tenemos aquí. ¿ Es mejor?
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#30
reithor
*
Un juicio político es lo que queda, ya que en los juicios penales terminan con un juez diciendo que suspende 34 condenas porque va a ser presidente.
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11
#2
surco
*
Juicio político? El de Anubis le hacia yo
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#3
laruladelnorte
El delincuente tiene cara de enfurruñado.
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#32
eipoc
Esto es un lavado de cara a los EEUU, le echan la culpa a Trump cuando él solo es la herramienta al servicio del capital, del propio sistema. Sí, ya sé que Trump es millonario, pero hay gente mas poderosa que él y además le tienen chantajeado.
La propia Hillary Clinton, del partido demócrata, dijo que ella misma bombardearía Irán si llegaba a ser presidenta.
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#33
eipoc
Esto es un lavado de cara a los EEUU, le echan la culpa a Trump cuando él solo es la herramienta al servicio del capital, del propio sistema. Sí, ya sé que Trump es millonario, pero hay gente mas poderosa que él y además le tienen chantajeado.
La propia Hillary Clinton, del partido demócrata, dijo que ella misma bombardearía Irán si llegaba a ser presidenta. Con esta jugada si echan a Trump todo lo que han hecho los EEUU sería olvidado por la gente.
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#20
Nitros
Ya lleva varios juicios políticos.
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33
comentarios)
menéame
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suponemos que hacen buen muestreo
Me retracto
edit cc #10
Una encuesta realizada a 790 votantes es representativo de 250 millones de usanos?
Necesitamos voto malemáticas o terrorismo estadísitco ya!
A falta del mismo voto sensacionalista
Con 790 respuestas sobre una población de ~330 millones, asumiendo muestreo aleatorio simple y una proporción del 50% (peor caso), obtienes un margen de error de aproximadamente ±3,5% con un 95% de confianza. Esto es estándar en la industria — la mayoría de encuestas políticas serias en EE.UU. trabajan con muestras de 800-1.500 personas. La razón contraintuitiva es que una vez que la población supera unas 20 veces el tamaño de la muestra, el tamaño de la población es casi irrelevante para el cálculo del error.
otra cosa es que hagas cherry picking con esos 790... pero si eres torticero, eso lo haces igual con 790 que con 4 millones
suponemos que hacen buen muestreo
Me retracto
edit cc #10
TIL
por cierto, votantes potenciales en USA hay 250 M aprox
del los q registrados estan 160
Lo mismo que aquí con Aznar, que a pesar de que la mayoría de los españoles rechazaba la guerra en la que Aznar nos quería meter el PP sólo perdió unos 400.000 votos, perdió el gobierno porque el PSOE ganó 3 millones de votos, a la mayoría de sus votantes les daba igual la guerra y el 11M.
Que el problema es que ese sistema corrupto, al que llamamos democracia, sólo les permite elegir entre el malo y el peor, de eso no tengo ninguna duda.
"revocatorio"
Ahora, conciudadanos europeos, pensad en lo que tenemos aquí. ¿ Es mejor?
La propia Hillary Clinton, del partido demócrata, dijo que ella misma bombardearía Irán si llegaba a ser presidenta.
La propia Hillary Clinton, del partido demócrata, dijo que ella misma bombardearía Irán si llegaba a ser presidenta. Con esta jugada si echan a Trump todo lo que han hecho los EEUU sería olvidado por la gente.