Más del doble de iglesias evangélicas que mezquitas en el Estado español

La extrema derecha se escandaliza por la presencia de 1.945 mezquitas mientras guarda silencio sobre 4.763 iglesias evangélicas.

NPCMeneaMePersigue
Porque la extrema derecha hace la guerra a Israel contra el Islam
NPCMeneaMePersigue
La peor persona que conoces es evangelista
Supercinexin
En Valencia, mezquitas pocas pero iglesias evangélicas, muchas de ellas en bajos comerciales y hasta en naves industriales, todas las que quieras.

Dentro de ellas: fundamentalismo cristiano de la peor calaña, ultraconservadurismo, sectarismo, antisocialismo y alineación absoluta con toda la barbarie que exporta USrael al mundo.

Pero ey, que el problema, según los fachas de mierda, es "el Islam" y, según esos mismos fachas hijosdeputas, "en diez años Europa sucumbirá al…
Black_Txipiron
porque los evangélistas son su caladero de votos. gente mas extremista en lo económico y en "lo mio, es mio" de lo que nos imaginamos
