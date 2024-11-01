·
48
meneos
249
clics
Maricarmen, en riesgo de desahucio tras 70 años en su casa
La vecina de Retiro (Madrid) pide ayuda para frenar el desahucio este miércoles 29 de octubre.
|
etiquetas
:
maricarmen
,
desahucio
27
21
1
K
389
actualidad
62 comentarios
27
21
1
K
389
actualidad
Comentarios destacados:
#2
sleep_timer
Titular erróneo, no es su casa, es una inquilina.
7
K
72
#39
frankiegth
*
#2
. No es una inqulina, es una víctima indefensa de los despreciables fondos buitre que campan a sus anchas por España.
"...
la vivienda...fue adquirida en 2020 por un fondo buitre denominado Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, que ha subido los alquileres a más de 2.500 euros al mes
..."
Eso no es un "precio de mercado de alquiler", eso es una sentencia de desahucio anticipada a la fuerza retorciéndole el brazo a la sociedad española a través de las fallas de su legislación.
1
K
8
#54
frankiegth
*
#3
. Los dos sectores de la sociedad más vulnerables y a proteger
entre todos
son los "mayores de edad" y son los "menores de edad". No comparto para nada tu comentario antipersonas.
(
Edit
#39
)
0
K
14
#18
masde120
#14
como va a comprar la casa si la está alquilando por 5 veces menos el precio que le tocaría pagar comprándola?
7
K
65
#23
Findeton
#18
Entonces debería haber ahorrado.
2
K
19
#28
pazentrelosmundos
#23
y tu callar, y ya ves tenemos que aguantarte porque tienes toda la libertad para decir chorradas.
1
K
9
#31
Findeton
#28
Ya sé que eres fascista y te gusta acallar a la gente. El mismo razonamiento del asesino de Kirk.
3
K
37
#33
pazentrelosmundos
#31
pero que dices hombre, si soy anarquista, como tú
1
K
36
#40
username
#33
no es anarquista, es el perro de su amo
1
K
16
#43
pazentrelosmundos
#40
ah ya lo sé, de ahí esto:
0
K
20
#45
eldarel
#33
se dice libertario
0
K
10
#47
pazentrelosmundos
#45
bueno yo en casa lo llamo de otra forma, pero va en contra de las normas de meneame...
0
K
20
#37
masde120
#28
¿Puedes dejar a la gente tranquila aunque no sea de tu cuerda? Desde cuando se permite que el que envíe un post decida quien puede comentar y quien no?
@admin
nunca os menciono, pero como permitais estos comportamientos, de usuarios nuevos y con karma 20, estais tirando la página por el estercolero.
5
K
53
#41
pazentrelosmundos
#37
ehhh puedo mandar callar a quien quiera de ahí a que me hagan caso hay un trecho...
De hecho es tan irrelevante lo que diga que siguen diciendo idioteces.
No soy usuaria nueva
1
K
14
#1
pazentrelosmundos
Por sí alguien puede y quiere ir
3
K
59
#14
Findeton
#1
¿70 años y no compró la casa? A ver, puede ser una situación muy jodida, pero desde luego ha planificado muy mal.
6
K
57
#15
pazentrelosmundos
*
#14
no hay ningún envío de "lo guay" que le va argentina para que vayas a dar la tabarra?
5
K
25
#25
Findeton
#15
El lunes lo habrá.
0
K
10
#26
pazentrelosmundos
*
#25
lo que faltaba, ahora chorradas propias de una pitonisa
0
K
20
#27
MiguelDeUnamano
#25
¿Van a correr a boinazos a todos los imbéciles que respaldan a Milei?
1
K
36
#30
Findeton
#27
El lunes habrá muchas lágrimas de zurdos.
3
K
-2
#35
username
#14
la culpa del pobre, como siempre.
Está claro que no se ha esforzado lo suficiente.
1
K
17
#44
Findeton
*
#35
Culpa de nada, responsabilidad. Libertad implica responsabilidad. Si eliges alquilar, siempre puede ocurrir que finalmente el propietario decida hacer otra cosa con su propiedad. Ahora le toca a ella asumir la responsabilidad y consecuencias de su libre elección, que fue vivir de alquiler toda su vida.
2
K
26
#58
Itrio
#44
Es el problema de tratar la vivienda como cualquier otro bien, cuando no lo es.
0
K
10
#61
Findeton
#58
Y entonces cuánto pagamos al albañil, ¿por debajo del salario mínimo? Digo, para que el precio sea tan barato como tu voluntad decida. En fin la de tonterías que hay que leer.
0
K
10
#60
username
*
#44
ya nos conocemos el manual libertario neoliberal. Una pena que simplificar de esa manera la realidad no funciona.
Eso si, funciona muy bien con las personas mono neuronales...las mismas que se tragan que un programa político tenga una sola palabra, como el de ayuso.
0
K
10
#48
Golan_Trevize
#14
¿Para qué iba a comprar una casa en 70 años, si tenía una renta antigua por la que pagaba una miseria en un piso céntrico? Menudos pringados los compradores... oh, espera...
1
K
17
#3
Somozano
*
Maricarmen lleva 70 años viviendo en un barrio de clase media alta pero un precio tirado porque su padre firmó un contrato cuando Franco aún era un maduro interesante
Hoy está pagando 500€, seguramente 1/3 de lo que pagan sus vecinos
Paga por un piso en una zona cara de Madrid (en esa zona por ejemplo vivía Lina Morgan que recientemente se homenajeó con una placa en su edificio, es decir, una artista millonaria), MariCarmen por esa vivienda en zona vip está pagando lo mismo que cuesta un piso…
» ver todo el comentario
12
K
56
#6
Professor
*
#3
le diría a ese de 17 años ,porqué no emigras? nuestros abuelos lo hicieron , y con la pasta que ganaron, compraron una o varias casas.
Ah! es que es mejor llorar q quien no llora no mama. A ti no te quitaron el chupete hasta los 6 años ,chaval. Tira pa allá.
2
K
6
#9
Somozano
#6
Nuestros abuelos vivían en una feroz dictadura fascista no?
Ahora en la España supersónica de Pedro Sánchez que recibe a 1 millón de inmigrantes cada dos años y que es la envidia de occidente
Por qué tendría que emigrar?
2
K
33
#13
Professor
#9
porque las clases bajas vivís muchísimo peor que con El Generalísimo, te parece poca razón
2
K
1
#36
yopasabaporaqui
#13
Y con el paquito se vivía peor que en el resto de Europa.
0
K
11
#42
osids
#13
Con el generalísimo las clases bajas se morían de cualquier cosa porque no tenían medicina gratuita, eran analfabetos porque la mayoría se tenía que poner a trabajar desde niño, pero tú sigue con tus tontadas
2
K
41
#53
Professor
*
#42
puedes darme fuentes de donde has sacado que con El Caudillo no habia sanidad gratuita y eran analfabetos?
0
K
6
#56
ccguy
#13
no sé, mis abuelos eran de clase bajísima (de vivir en un zulo sin baño). Se deslomaron a trabajar y ni tenían libertad...
0
K
20
#62
Professor
#56
nadie les impidió emigrar. En galicia se limpiaban el culo con hojas de berza, y cuando volvían lo primero que hacian era mandar hacer un baño adosado al chabolo con retrete,ducha,lavabo, y calentador de agua.
Como no habían usado nunca un retrete y aprendieron el nombre en el extranjero, le llamaban waterclos
0
K
6
#34
yopasabaporaqui
*
#9
Vivían. De hecho sus coetáneos en Francia, Alemania etc vivían bastante mejor.
0
K
11
#38
osids
#6
No se donde se fueron tus abuelos pero el mío que se fue a suiza ganaba pa dar de comer a sus 6 hijos, la mujer y pagar la casita en el pueblo, y como trabajaba pa un patrón medio normal hasta pudo hacer que estudiarán unos años y no fueran analfabetos pero de comprar varias casas no nos flipemos y eso dejando de ver a tu familia por temporadas muy largas porque era imposible que se fueran todos allí a vivir
El de 17 años a donde va a emigrar? Otra cosa es si sus padres se desloman para que pueda ir a la universidad y después irse a Alemania o UK, y tampoco allí hay una diferencia tan abismal como había en la postguerra
0
K
10
#49
Professor
#38
La universidad es más un inconveniente que una ventaja . Visto los recien salidos del horno, que no sé si los titulos los regalan con la matrícula, o que coño, pero la Universidad ya no aporta absolutamente nada a un curriculum en muchísimos trabajos.
Evidente que para ingenierías, medicina, pero para el 80% de los trabajos, haber ido a la UNiversidad ya solo significa que has estado viviendo de papi hasta los 22 o 23 años, o 29 o 30 si has encadenado "doctorados", masters del universo y preparacion de oposiciones varias.
0
K
6
#11
pazentrelosmundos
#3
Dios, eres una joya!
Espero que no tengas ni ahora ni nunca personas a tu cargo, porque mamina...
Un chaval de 17 años es menor de edad, tiene tutores legales.
Toda esa mierda que escribiste es repugnante.
5
K
57
#17
Somozano
*
#11
Y los de 90 deberían tenerlos
Luego ay, lo encontraron 10 años después momificado
Mi abuela (que estuvo a punto de emigrar a Argentina y se arrepintió en el puerto de Vigo, chica lista viendo la deriva de ese país desde entonces) está en una residencia. Por decisión suya. Es lo suficientemente lista para ver qué ya sola no podía, que prefieres estar en un sitio donde aprieta un botón y viene alguien y donde tiene compañía de gente de su edad
Que es una mierda? Una señora que lleva viviendo…
» ver todo el comentario
4
K
24
#20
pazentrelosmundos
#17
a ver... Me desagradas como ser humano y eso que te acabo de conocer. Pero me digno a contestar, en vez de estar envidioso se te ocurrió que en vez de joder a la señora se puede luchar porque todos tengamos la opción de pagar 500 euros o menos de alquiler?
1
K
23
#29
Somozano
#20
claro que sí
Vamos todos a pagar 500 euros por un piso al lado del Retiro
Está señora ha sido una privilegiada, 70 años viviendo en un barrio pagando mucho menos de lo que debería y que no se molestó durante décadas en ahorrar por si se daba está situación
2
K
5
#32
pazentrelosmundos
#29
ssshhhh calla un poco ho!
0
K
20
#50
Findeton
#32
Libertad implica responsabilidad. Si vives de alquiler durante 70 años y no ahorras un duro, eso tiene consecuencias. Nosotros no tenemos que pagar los desmanes financieros de los demás.
0
K
10
#57
pazentrelosmundos
#50
mira, como con el pensamiento crítico y culturizarse. Algunas personas invertimos en ello y luego tenemos que aguantar las chorradas mierders de los demás...
0
K
20
#52
egon_
#29
¿Y que sabes tu si esa señora nunca ha tenido capacidad de ahorro? ¿Por qué hablas sin tener ni idea de la situación personal de la señora y lo que ha tenido que vivir para llegar a donde está?
Con qué facilidad se habla desde posiciones privilegiadas.
0
K
7
#55
eldarel
#3
¿por qué supones que pudo ahorrar?
0
K
10
#59
vGeeSiz
Bueno, no es su casa si la alquila.
Lleva medio siglo viviendo allí y pagando bastante menos de su valor de mercado
1
K
13
#22
masde120
#10
No, en la propia noticia ponen que los pisos de esa características pagan 2600€ euros en su zona, que a ella por ahora se lo dejarian en 1600€
0
K
10
#51
ccguy
#22
no podemos estar a favor del mercado cuando es muy barato para otros pero hablar de vivienda asequible para nosotros.
Esta mujer tiene un alquiler asequible. 500 euros es cierto dinero. Mucho menos que el precio actual de mercado, pero entre estas dos cosas el problema es la segunda.
0
K
20
#5
mecha
Desconocía que los alquileres de renta antigua se pudieran heredar de padres a hijos.
Por otro lado, sigo flipando con que alguien pueda vivir de alquiler en la misma vivienda más de 50 años. Ha debido pagar el precio del piso varias veces en este tiempo.
0
K
8
#7
BastardWolf
#5
bufff, menuda inversion mas mala resultó ser ese piso para el que haya sido su dueño
0
K
10
#46
ccguy
#7
¿por qué mala inversión? Tendrás que tener en cuenta el precio de compra. Parece que estamos hablando del valor de mercado actual para compra y para alquiler.
El piso costaría literalmente 100 veces menos de lo que vale ahora.
Ya querría yo heredar un piso así, con un inquilino al que le quedan dos telediarios.
0
K
20
#10
Somozano
#5
Depende, en un principio si
Pero con los años estaba pagando un precio la mitad o menos de lo que debería pagar por ese barrio
Hoy estaba pagando 500€ cuando seguramente por sitio y tamaño sus vecinos paguen 1500€
0
K
6
#21
ElenaCoures1
#5
No lo dudes. Había rentas antiguas de 1000 pesetas y similares
Ha debido pagar el precio de algún ladrillo varias veces en ese tiempo
0
K
6
#8
aupaatu
*
Los propietarios quieren Okupar su casa alquilada.
Y los defensores del negocio de los fondos buitres encantados con el sisty que lo permite
0
K
8
#12
Somozano
#8
Alquilada hace 70 en un contrato abusivo mediante una ley franquista
Aplíquese la memoria democratica
0
K
6
#19
aupaatu
*
#12
Y pagada durante setenta años y amparada por una ley franquista que como muchas otras siguen en activo .
Veo que eres un ferviente admirador de la familia Aznar con su hijo como comisionista y la doña Botella ,como vendedora de patrimonio público.
0
K
8
#24
Somozano
#19
pagada a mitad de precio y hoy seguramente por 1/3 de su valor actual
Seguramente lleve 50 años pagando menos de lo que corresponde por tamaño y ubicacion
Yo creo que el sablazo ya está bien
0
K
6
#4
Professor
*
Lo que hizo el PSOE en los años 80, con el decreto del cabrón de Boyer, quitar las "rentas antiguas" porque era una ley de Franco, y ya se sabe que Franco era muy malo.
Decenas de miles de abuelitas que pagaban 50€ o 60€/mes y tenian alquiler indefinido hasta su fallecimiento, tuvieron que irse de los barrios donde llevaban viviendo toda la vida.
Es que joder, Franco, que genocida que era .Que hay que tirar los embalses y quitar las chapas del ministerio de la vivienda con el yugo y las flechas, que la plebe no se de cuenta de lo ladrones e hijos de puta que somos.
2
K
-12
#16
Findeton
#4
Para algo que hizo bien el PSOE y lo criticas.
0
K
10
Ver toda la conversación (
62
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"...la vivienda...fue adquirida en 2020 por un fondo buitre denominado Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, que ha subido los alquileres a más de 2.500 euros al mes..."
Eso no es un "precio de mercado de alquiler", eso es una sentencia de desahucio anticipada a la fuerza retorciéndole el brazo a la sociedad española a través de las fallas de su legislación.
(Edit #39)
@admin nunca os menciono, pero como permitais estos comportamientos, de usuarios nuevos y con karma 20, estais tirando la página por el estercolero.
De hecho es tan irrelevante lo que diga que siguen diciendo idioteces.
No soy usuaria nueva
Está claro que no se ha esforzado lo suficiente.
Eso si, funciona muy bien con las personas mono neuronales...las mismas que se tragan que un programa político tenga una sola palabra, como el de ayuso.
Hoy está pagando 500€, seguramente 1/3 de lo que pagan sus vecinos
Paga por un piso en una zona cara de Madrid (en esa zona por ejemplo vivía Lina Morgan que recientemente se homenajeó con una placa en su edificio, es decir, una artista millonaria), MariCarmen por esa vivienda en zona vip está pagando lo mismo que cuesta un piso… » ver todo el comentario
Ah! es que es mejor llorar q quien no llora no mama. A ti no te quitaron el chupete hasta los 6 años ,chaval. Tira pa allá.
Ahora en la España supersónica de Pedro Sánchez que recibe a 1 millón de inmigrantes cada dos años y que es la envidia de occidente
Por qué tendría que emigrar?
Como no habían usado nunca un retrete y aprendieron el nombre en el extranjero, le llamaban waterclos
El de 17 años a donde va a emigrar? Otra cosa es si sus padres se desloman para que pueda ir a la universidad y después irse a Alemania o UK, y tampoco allí hay una diferencia tan abismal como había en la postguerra
Evidente que para ingenierías, medicina, pero para el 80% de los trabajos, haber ido a la UNiversidad ya solo significa que has estado viviendo de papi hasta los 22 o 23 años, o 29 o 30 si has encadenado "doctorados", masters del universo y preparacion de oposiciones varias.
Espero que no tengas ni ahora ni nunca personas a tu cargo, porque mamina...
Un chaval de 17 años es menor de edad, tiene tutores legales.
Toda esa mierda que escribiste es repugnante.
Luego ay, lo encontraron 10 años después momificado
Mi abuela (que estuvo a punto de emigrar a Argentina y se arrepintió en el puerto de Vigo, chica lista viendo la deriva de ese país desde entonces) está en una residencia. Por decisión suya. Es lo suficientemente lista para ver qué ya sola no podía, que prefieres estar en un sitio donde aprieta un botón y viene alguien y donde tiene compañía de gente de su edad
Que es una mierda? Una señora que lleva viviendo… » ver todo el comentario
Vamos todos a pagar 500 euros por un piso al lado del Retiro
Está señora ha sido una privilegiada, 70 años viviendo en un barrio pagando mucho menos de lo que debería y que no se molestó durante décadas en ahorrar por si se daba está situación
Con qué facilidad se habla desde posiciones privilegiadas.
Lleva medio siglo viviendo allí y pagando bastante menos de su valor de mercado
Esta mujer tiene un alquiler asequible. 500 euros es cierto dinero. Mucho menos que el precio actual de mercado, pero entre estas dos cosas el problema es la segunda.
Por otro lado, sigo flipando con que alguien pueda vivir de alquiler en la misma vivienda más de 50 años. Ha debido pagar el precio del piso varias veces en este tiempo.
El piso costaría literalmente 100 veces menos de lo que vale ahora.
Ya querría yo heredar un piso así, con un inquilino al que le quedan dos telediarios.
Pero con los años estaba pagando un precio la mitad o menos de lo que debería pagar por ese barrio
Hoy estaba pagando 500€ cuando seguramente por sitio y tamaño sus vecinos paguen 1500€
Ha debido pagar el precio de algún ladrillo varias veces en ese tiempo
Y los defensores del negocio de los fondos buitres encantados con el sisty que lo permite
Aplíquese la memoria democratica
Veo que eres un ferviente admirador de la familia Aznar con su hijo como comisionista y la doña Botella ,como vendedora de patrimonio público.
Seguramente lleve 50 años pagando menos de lo que corresponde por tamaño y ubicacion
Yo creo que el sablazo ya está bien
Decenas de miles de abuelitas que pagaban 50€ o 60€/mes y tenian alquiler indefinido hasta su fallecimiento, tuvieron que irse de los barrios donde llevaban viviendo toda la vida.
Es que joder, Franco, que genocida que era .Que hay que tirar los embalses y quitar las chapas del ministerio de la vivienda con el yugo y las flechas, que la plebe no se de cuenta de lo ladrones e hijos de puta que somos.