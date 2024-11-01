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Una madre intenta golpear con un bate de béisbol a una maestra de infantil en un municipio sevillano

Una madre intenta golpear con un bate de béisbol a una maestra de infantil en un municipio sevillano

El incidente no llegó a mayores gracias a la intervención de varios padres presentes en el lugar, entre ellos el marido de la profesora.

| etiquetas: intento , madre , golpeo , bate , béisbol , maestra , infantil , municipio , sevillano
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14 comentarios
21 5 0 K 307 actualidad
Comentarios destacados:    
mono #3 mono
Me impresiona la de aficionados que hay al beisbol en algunos barrios, que siempre llevan el bate en el coche por si tienen oportunidad de echar una pachanga
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#6 Mengüi
#3 Antes era más habitual el "tratante de ganado" con la verga de toro.
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Veelicus #9 Veelicus
#3 Suelen ser gente que tambien que ve mucho el programa Forjado a Fuego
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Noeschachi #10 Noeschachi
#3 Esto siempre me recuerda al caso ruso: en 2016 se vendieron medio millón de bates pero sólo unos guantes de beisbol..

www.cbssports.com/mlb/news/heres-why-baseball-bats-are-much-more-popul
1 K 23
antesdarle #13 antesdarle *
#3 conozco uno que llevaba siempre el guante y la pelota junto al bate, por si algún día lo paraba la poli, naturalmente a las 2 de la mañana no le coló :troll:
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#14 chocoleches
#3 En freakonomics hace años publicaban que el Decathlon de Moscú vendía tantos bates de beisbol como una ciudad media del Midwest americano, sólo que no había ningún campo de beisbol donde jugar... cosas rusas.
2 K 33
#7 laruladelnorte
Los hechos ocurrieron el pasado 10 de abril a la salida del CEIP Vicente Aleixandre, en un momento en el que el exterior del colegio se encontraba lleno de alumnos y familiares. Según las pesquisas, la madre de dos escolares acudió al lugar con dos bates de béisbol en su vehículo con la intención de agredir a la docente de uno de sus hijos, un menor de cinco años matriculado en Educación Infantil.

Pobres niños,menudo ejemplo que les da...
2 K 30
luspagnolu #5 luspagnolu
La madre, defendiendo lo que había hecho: www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla-provincia/madre-intento-agredir-m. En fin...
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Dene #11 Dene
Pues nada, delito de atentado, agresion ,etc etc y que pase una temporada a la sombra.
Pena da por los hijos, lo que estarán aprendiendo en esa casa
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Milmariposas #2 Milmariposas
Y por casos como este, queridos amiguitos, se debería implantar el carnet de padres...
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robustiano #12 robustiano *
Dos bates, uno por cada mano, tiene sentido. Ellas dan el golpe... in the real life. :palm:
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#1 luckyy
Seguro que la madre es catedratica o relacionada con la intensa cultura
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Arzak_ #8 Arzak_
Y después se marcó una carrera 8-D
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oscarius #4 oscarius
Tanta película gringa... Pues menos mal que las armas aún en Europa están reguladas, que esta pava hubiera ido con la pipa...
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menéame