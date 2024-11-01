Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos de producción nacional

La línea más usada se transforma: suma capacidad, menos aglomeraciones y un viaje mucho más cómodo para millones de usuarios diarios. Cada composición ofrece capacidad para 1884 personas (524 sentadas y 1360 de pie), un aumento significativo respecto a los 1565 pasajeros que admiten los trenes actuales. La línea C-5 de Madrid conocida por su alta demanda y los problemas de congestión que genera, esta línea recibirá 35 nuevos trenes de dos pisos fabricados íntegramente en el país.