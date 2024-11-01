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Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos de producción nacional

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos de producción nacional

La línea más usada se transforma: suma capacidad, menos aglomeraciones y un viaje mucho más cómodo para millones de usuarios diarios. Cada composición ofrece capacidad para 1884 personas (524 sentadas y 1360 de pie), un aumento significativo respecto a los 1565 pasajeros que admiten los trenes actuales. La línea C-5 de Madrid conocida por su alta demanda y los problemas de congestión que genera, esta línea recibirá 35 nuevos trenes de dos pisos fabricados íntegramente en el país.

| etiquetas: trenes , dos pisos , gobierno , confirmación , renovación , nacional
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
mikelx #1 mikelx
me recuerda a cuando Apple anuncia una nueva funcionalidad que lleva una decada disponible en Android.
6 K 70
#7 mcfgdbbn3 *
#1: Lo siguiente será anunciar el uso de automotores, o sea, trenes sin locomotora donde son los propios vagones los que traccionan, una novedad inédita en España. xD Y lo siguiente será anunciar lo nunca visto: trenes eléctricos. :-D
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themarquesito #10 themarquesito
#1 En este caso, los trenes de dos alturas ya operan en Madrid en Cercanías, en la línea que va a Alcalá y Guadalajara. Esto es simplemente extender el uso de esta clase de trenes a otra línea
2 K 43
curaca #8 curaca
No recuerdo en qué línea de cercanías es, pero en Madrid yo he montado en trenes de dos alturas. Así que, novedad, novedad no es...
2 K 32
#11 sisi
Esperemos que esta vez se hayan asegurado que pasan por los tuneles
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#2 eqas
millones de usuarios diarios?????
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DaniTC #3 DaniTC *
#2 sí, en Madrid la C4 fácilmente. Seguramente puede llegar al millón diario mínimo.
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curaca #9 curaca
#3 La C5, la más usada de España, transporta unos 70 millones al año. Y en total, toda la red de cercanías de Madrid da servicio a unos 850.000 usuarios.
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LisaPotter #4 LisaPotter
Pues si las vías revientan con el peso de los actuales...
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#6 mcfgdbbn3
#4: ¿En la C-5 de Cercanías?
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#5 Lusco2
Yo me esperaría a los de ganado para ir hacinados, en aviación ese es el futuro y ya se están buscando los diseños de barcos negreros para meternos a todos
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#12 mstk *
El cercanías de Madrid lleva mas de 20 o 30 años con trenes de dos pisos. Uno de los que explotó en el 11-M era de dos pisos.
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menéame