LibreOffice arremete contra Microsoft Office y su formato propietario porque los documentos digitales deberían ser accesibles durante «generaciones»

Mucha gente ha optado por utilizar alternativas como LibreOffice, que también puede abrir los archivos creados con los programas de Microsoft. Sin embargo, es bastante habitual encontrar problemas de compatibilidad que impidan verlos correctamente, pareciendo que están «rotos» o «corruptos». Es por eso que los responsables de la suite ofimática libre arremeten contra la compañía fundada por Bill Gates, asegurando que los archivos digitales deberían poder abrirse años o décadas después de su creación.

comentarios
ur_quan_master
Esto no se había solucionado en el 2000 o así.?
Ovlak
el cual tiene varias ventajas importantes frente a los formatos propietarios de Microsoft Office. La principal es que es un estándar abierto ISO/IEC 26300, con especificación pública, por lo que cualquier desarrollador, empresa o gobierno puede implementarlo sin pagar licencias ni depender de un proveedor.
Eso no es una ventaja porque OOXML está exactamente en la misma situación: es un estándar abierto ISO/IEC y cualquiera puede implementarlo. De hecho LibreOffice y OpenOffice lo hacen usen ODF por defecto.
Penetrator
#2 No, no es exactamente lo mismo:

sus responsables explican que "los documentos digitales en formatos propietarios suelen volverse inaccesibles al cabo de unos años debido a cambios no documentados en el esquema XML, empleados intencionadamente para limitar el acceso a los documentos".

[...]

Microsoft no es transparente sobre todas las complejidades del formato de archivo nativo de Office, porque la falta de interoperabilidad les beneficia
tyrrelco
Libreoffice es un amigo para siempre.
