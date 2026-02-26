edición general
5 meneos
11 clics
La lección de Santiago Segura al cine español: sus películas generan el 17% de toda la taquilla en 7 años

La lección de Santiago Segura al cine español: sus películas generan el 17% de toda la taquilla en 7 años

Los números que hemos expuesto son demoledores. Es decir, vemos que las películas dirigidas por Santiago Segura interesan verdaderamente a los espectadores y estos acuden en masa a ver sus largometrajes. Que un director de cine sea el responsable de obtener el 16,93% de toda la recaudación conseguida en salas de cine en España durante 7 años es un logro del que solo puede presumir Santiago Segura.

| etiquetas: santiago segura , torrente , torrezno , cine español , subvenciones
5 0 1 K 40 actualidad
13 comentarios
5 0 1 K 40 actualidad
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Prefiero tragarme la filmografía completa de Manuel de Oliveira de una sentada antes de ver u minuto de ese ejemplar.
2 K 37
Torrezzno #3 Torrezzno
Siendo pura mierda
0 K 20
salchipapa77 #10 salchipapa77
Viendo los comentarios de los meneantes, se puede deducir que, efectivamente, Santiago Segura no es de izquierdas.
1 K 20
jonolulu #1 jonolulu
Ahora vamos a comparar la comparar la facturación de McDonalds España con la del restaurante de estrella Michelín más cercano
0 K 14
#8 Ovidio
#1 La entrada de un cine tiene el mismo precio proyecten lo que proyecten
1 K 23
#9 Poll
#1 Es un mal ejemplo.
La entrada al cine cuesta lo mismo consumas un "McDonalds" o un "Michelin".
Con los restaurantes no pasa.
0 K 10
#13 Suleiman
Se ha de reconocer que la primera de torrente está bastante bien, pero de ahí en adelante deja mucho que desear.
0 K 13
Chinchorro #5 Chinchorro
El cine charca :troll:
0 K 12
Priorat #7 Priorat *
La lección es que para vender mucho hay que hacer calidad Hacendado.

Eso sí Hacendado es lo que es. Y Santiago segura también. Tampoco luego vayamos vendiendo que es calidad exquisita.
0 K 12
#11 Ovidio
#7 El problema no es que las películas de Santiago Segura sean malas, sino que las del resto de directores son peores
0 K 10
powernergia #6 powernergia
El cine de Santiago Segura no es español?

Estos payasos ya no saben que memeces contar.
0 K 11
#12 Nasser
Santiago Segura, produce mierda, pero no es porque no lo sepa, es inteligente y un gran profesional , el sabe a quién dirige su basura y sabe que aquí tiene público. Que nadie se de por aludido xD xD xD
0 K 11
#2 Ninrojo
Un país de paletos viendo películas de catetos y gañanes tipo Tejero, en una de sus películas daría bien el tono.
0 K 6

menéame