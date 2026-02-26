La lección de Santiago Segura al cine español: sus películas generan el 17% de toda la taquilla en 7 años

Los números que hemos expuesto son demoledores. Es decir, vemos que las películas dirigidas por Santiago Segura interesan verdaderamente a los espectadores y estos acuden en masa a ver sus largometrajes. Que un director de cine sea el responsable de obtener el 16,93% de toda la recaudación conseguida en salas de cine en España durante 7 años es un logro del que solo puede presumir Santiago Segura.