Juan Bravo (PP): “El sistema que plantea Feijóo es que cuando Pedro Sánchez se vaya la gente gane 50.000 euros de media”

Hablamos con Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular. Salarios de 50.000 euros de media ¿Cómo va a hacer eso? Es muy ambicioso. Pero luego, ¿cómo se hace? Pues mira, como lo ha hecho Israel, como lo ha hecho Singapur, como lo ha hecho Irlanda: con productividad y competitividad, con formación, con infraestructuras y con innovación. Si eso lo metemos en la cotidianidad y lo ponemos en el centro, en el foco, sale.

devilinside #2 devilinside
Alberto ¿has vuelto a quedar con Marcial?
tul #3 tul *
con gente se refiere a otros peperos porque el resto no somos ni personas para este
#5 mam23
Exacto "de media 50.000€ ". unos pocos ganan un salario insultantemente alto y la gran mayoría con el salario minimo, asi te da una media de 50k€.
RegiVengalil #19 RegiVengalil *
#1 no, no se hace así.

Se hace incrementando el PIB per capita sin incrementar proporcionalmente la población, es decir, incrementando la productividad por empleado.

El salario es una parte del PIB (en España el 47% del PIB son salarios, incluyendo las cotizaciones a la SS de las empresas).

La productividad se incrementa reducido los impuestos al trabajo e incentivando la inversión productiva, por ejemplo, reduciendo el impuesto de sociedades de las empresas.

Otras medidas son reducir…   » ver todo el comentario
angelitoMagno #23 angelitoMagno *
#19 Negativo por multireferencias.
RegiVengalil #27 RegiVengalil
#23 gracias.
oceanon3d #70 oceanon3d
#23 Ignora a los trollsq
#24 Toponotomalasuerte
#19 a ver ... Leo tú primer párrafo y ya me da una embolia. Si aumentas el pib percápita que cojo es importa si aumenta o reduce la población???
Madre mía como estamos hoy!
RegiVengalil #28 RegiVengalil
#24 estás puntilloso, quería decir el PIB
#43 Toponotomalasuerte *
#28 el pib es mierda. U aentira para idiotas. Si vemos que baja demasiado se cambia la manera de cobtabilizarlo y decimos que lo manda europa.

Fijate lo que se mintio con el pib de España: con Mariano metiendo putas y cocaína para camuflar la caída y con Pedrito contándolo a la baja hasta que ya era imposible cuadrarlo con la creación de empleo y los ingresos públicos.
RegiVengalil #47 RegiVengalil
#43 el PIB es mierda ==>>> los salarios serán una mierda

Tienes razón.
#52 Toponotomalasuerte
#47 una mierda es lo que entendiste. Jijijiji
El pib no tiene nada, pero nada que ver con los salarios! Cero!
RegiVengalil #55 RegiVengalil *
#52 xD xD xD xD xD

No sabes ni la definición de PIB

Anda, te voy a echar una mano

El PIB (Producto Interno Bruto) es el valor total de bienes y servicios finales producidos en un país; se puede ver como la suma de Salarios (Remuneración de Asalariados), Beneficios (Excedente Bruto de Explotación) e Impuestos (menos subvenciones), o a través del gasto (Consumo, Inversión, Gasto Público, Exportaciones Netas). Estos elementos clave representan las principales formas de

…   » ver todo el comentario
#25 k3ym4n
#19 No tengo muy claro que significa aumentar la productividad , que me de un ataque al corazon . Habalr de la economia como si fuese una ciencia intentando convencer al resto esta ya muy pasado . Por fsvor seamos realistas y dejemos de decir tonterias
RegiVengalil #32 RegiVengalil *
#25 Por fsvor seamos realistas y dejemos de decir tonterias

Decir tonterías es pensar que se pueden subir los salarios sin incrementar la productividad por empleado.

Es como decir que te van a pagar cada vez más produciendo cada vez menos.

Cómo son estos rogelios xD
#34 k3ym4n
#32 Como produzca mas me van a acuchillar a la mesa , a ver si vemso la realidad de los trabajoe en este pais , no se de que lugar de fabntasi viene s , pero sal de ahi y mira fuera de esa burbuja
RegiVengalil #37 RegiVengalil
#34 yo en tu lugar miraría números y me daría cuenta de que los países que ganan más tienen más PIB por empleado
#39 k3ym4n
#32 Me das pena , tienes un proceso sociopatico o psicopatia grave , una perturbacion neuronal , o algo por el estilo ,
acalro qeu tengo titulos y tengo un trabajo tecnico . se de que hablo no me flipo con teorias vacias e ilusiones absurdas
RegiVengalil #40 RegiVengalil *
#39 acalro qeu tengo titulos y tengo un trabajo tecnico

Y que no sabes escribir, o que tienes muchos más prejuicios que conocimientos reales.

Posiblemente herencias ideológicas de algún iluminado de tu familia.

Me das pena

Eso es para intentar herirme???

xD xD xD xD
#41 k3ym4n *
#40 Bueno se veia de lejos de que pie cojeas , no voy a justificar mi enfasis a la hora de escribir a una persona que obviamente no sabe nada sobre la realidad
RegiVengalil #45 RegiVengalil
#41 claro claro, tú sí que sabes
#44 k3ym4n
#40 para terminar al menos por mi parte , si no entiendes el tejido industrial de España y las costumbres economicas historicas arraigadas , no tengo nada mas que comentar.
RegiVengalil #46 RegiVengalil
#44 no entiendes el tejido industrial de España y las costumbres economicas historicas arraigadas ,

Yo lo que entiendo es que este país ha estado gobernado por partidos izquierdosos casi 30 de los últimos 43 años
johel #48 johel *
#32 Sisisi vamos a subir la productividad de los camareros y restauradores, de los oficinistas, de la gente que se pasa el dia haciendo tramites, de vendedores, de gestores, de comentaristas a sueldo (o de los que trabajan gratis), de una buena parte de la poblacion que tienen productividad cero esten 8 horas o 16, da igual que saquen el trabajo de 1 o de 5 personas .
Puedes contabilizar la productividad cuando produces algo, todo lo demas son trampas al solitario de una pseudociencia que se salta todas las normas basicas de la ciencia, haciendo primero teorias y luego seleccionando los datos que las respaldan... y ni asi, que la mayoria de sus teorias funcionan como un reloj roto, aciertan cuando mueven las manecillas para que cuadren.
RegiVengalil #53 RegiVengalil
#48 Puedes contabilizar la productividad cuando produces algo

No, cuando tu empresa factura mucho más con pocos empleados más
johel #54 johel *
#53 Segun tu definicion el del bar manolo quiere que su camarero atienda a 5 personas, pero viene paco le compra el bar y sin mover un dedo quiere que atienda a 7.. o a 3. El del bar matias dice que no menos de 10 ¿Cambia la productividad al cambiar el dueño?
Las unidades de medida tienen que ser universales, objetivas, medibles en circunstancias concretas o no valen nada. La medida de la productividad depende tanto de quien la emite como del observador, como del que la interpreta, es decir, no vale de referencia para nada. Es una trampa al solitario.
RegiVengalil #58 RegiVengalil
#54 en ese caso aumentaría la productividad

Es un mal ejemplo, pero puede valer

No conviene explotar a los trabajadores sino ayudarse de maquinaria, gente lista, etc.
johel #59 johel *
#58 Lo que digo es que no es una unidad de medida valida, la productividad actual es una trampa que se hacen jugando al solitario. Es una unidad de medida heredada e invalida de cuando se media en cuantos tornillos de mierda sacabas en una cadena de montaje operada unicamente por humanos.
RegiVengalil #61 RegiVengalil
#59 no, la productividad son números.

En los países con más PIB por empleado son sueldos son mas altos
johel #63 johel *
#61 Las mediciones de la productividad son como medir la intensidad de la luz por la cantidad de troncos que hacen falta para la hoguera.
RegiVengalil #64 RegiVengalil
#63 mucho rollo, pero en los países con más PIB per capita los sueldos son mucho mayores

Compruébalo.
johel #65 johel *
#64 No estoy hablando de eso. Estoy hablando del concepto de la productividad y sus mediciones aleatorias.
RegiVengalil #67 RegiVengalil
#65 el PIB per capita es una buena forma de medir la productividad
johel #69 johel
#67 Una unidad de medida que depende de cientos de mediciones diferentes que a su vez dependen de otras miles de mecidiciones que se pueden manipular, "el metodo cientifico" mejora por momentos.
#33 Pepepistolas
#19 Creo que ya tenemos alguna experiencia de gobiernos del paritdo podrido. la estadistica hace milagros : Barcenas 40 millones dan para 800 sueldos de 50.000 €. Los negocios de Aznar por cientos de millones tambien dan para otros cuantos. Y asi sucesivamente.
RegiVengalil #36 RegiVengalil
#33 bueno, si quieres hablamos de Abalos y Cerdán, que también saben del tema y son más actuales.
#38 Pepepistolas
#36 Incluidos, pero el articulo iba de este fenomeno del partido podrido.
Cantro #42 Cantro
#19 Para eso se necesita INNOVACIÓN, algo a lo que nuestros queridos empresarios son alérgicos.

Salvo que el estado ponga pasta, claro. Si les financiamos entre todos la cosa y ellos recogen los beneficios, todos contentos.

Por eso no tenemos industrias de gran valor añadido (sólo hay que ver Glassdoor, para ver cómo se las gastan), y se abusa mucho del mercado cautivo.

Aquí pasará lo mismo que ha pasado tantas otras veces: que la rebaja de impuestos se traducirá en mejora de los balances, pero no de los sueldos. Nos vendrán con la milonga de la moderación salarial y bla bla bla
RegiVengalil #50 RegiVengalil *
#42 lo de la innovación es una mentira repetida mil veces.

Los países más ricos son los que más innovan, y no al revés.

La URSS gastaba mucho dinero en investigación y la gente era pobre como las ratas

Para tener industrias de alto valor añadido no hay que fomentar la innovación, sino la acumulación de capital.

Primero, acumulación de capital. Después, innovación
BastardWolf #49 BastardWolf
#19 yo ya hecho una media de 10 horas diarias en el curro, necesito hechar aun mas para que me suban el sueldo? La leche
RegiVengalil #51 RegiVengalil
#49 no, el día que 10 como tú produzcan el doble os pagarán más
#57 CosaCosa
#19 la teoria dice que si tu puedes trsbajar por 10 limpios, y lo aceptas, no te van a pagar 12.

Oferta y demanda
RegiVengalil #62 RegiVengalil
#57 también te puedes cambiar de curro

0 K 7
oceanon3d #66 oceanon3d
#19 :-D :-D :-D :-D :-D

Deja de ser tan descarado con el argumentario de Génova 13.

Este es un foro de opinión para gente libre; no para redes clientelares
oceanon3d #68 oceanon3d *
#19 Esto es lo que se viene chavales. Este solo es un portavoz del PP.

Votad a las derechas ... pero luego no vengáis a llorar aquí.

Otro al ignore Dee cabeza.
Robus #60 Robus
#5 ni más ni menos.
#1 CosaCosa
Y van a obligar a los empresarios a pagar mas? En plan venezuela?
rogerius #7 rogerius *
Perros atados con longaniza, fuentes de leche y miel en la vía pública, empedrado de esmeraldas… un no parar de abundancia, innovación, productividad y competitividad… lo veo, peperos robando el empedrado, las longanizas y la leche con miel. Además, sanidad y educación privadas y todo lo público a tomar por culo. :palm:
makinavaja #14 makinavaja
#7 ....solo le falta también prometer como mínimo 72 vírgenes para cada votante, como hace el islam, y ya me tiene ganado!!!!! :-D :-D :-D
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Pero cabronazo, ¿no decís que subir el SMI es dañino para el empleo? ¿Y ahora venis con los putos cojones de decir que vais a DUPLICAR el salario medio?

Un tipo que dice algo así como "experto" económico de un partido político debería perder el puesto. Porque o te está mintiendo, o no tiene ni idea de economía.
#4 Suleiman
Pero este tío que se toma? Porque tiene que ser muy fuerte....
#26 Archaic_Abattoir
Errónea. Esta puesta en actualidad y tendría que estar en humor.
rogerius #29 rogerius *
#26 En ese caso el envío no es erróneo sino irrelevante —si me permites la precisión. :-D
Eibi6 #6 Eibi6
Puede poner un ejemplo de un país de verdad? En vez de cosas con el tamaño de una comunidad autónoma o de Melilla?
vicus. #10 vicus.
Con competividad, innovación y productividad, lo que no ha hecho el PP donde gobierna, sobre todo en Galicia, donde los sueldos son los más altos de España, jajaja
#15 encurtido *
Esta entrevista es una fumada. Pero el comentario #10 es desafortunado, Galicia es de las CCAA con mayor crecimiento relativo en democracia. Tradicionalmente había un podio por abajo de Galicia, Extremadura y Andalucía, Galicia ahora está por encima de la mitad en una tabla de CCAA y las otras 2 siguen donde siempre.
g3_g3 #56 g3_g3
Ay ay ay que me da la puta risa. xD xD xD xD xD

Estos políticos no se cansan de mentir a la cara, da igual el color. :palm:
#12 Pivorexico *
Suena a que tiene 5 perros clonados y se zumba a su hermana ,antes de medicarse .
#21 chocoleches
Como lo han hecho en Matadepera (65k de sueldo medio) siendo cuatro gatos y teniendo a un vecino asquerosamente rico que suba la media (Manuel Lao ex-dueño de CIRSA)
pitercio #30 pitercio
No veas si va a subir el SMI ¿no? :troll:
Sandman #31 Sandman
Nada, luego citará a M. Rajoy y dirá aquello de "Quien me ha impedido cumplir con mi programa ha sido la realidad" y santas pascuas.
Doisneau #17 Doisneau *
Subir el SMI es el mal, forzar todos los convenios para duplicar sueldos desde el estado no.

Como si no se viera de venir la bajada de SMI, mochila austriaca y pensiones al 0'25% en cuanto toquen el poder. Quizas los ricos se hagan tan ricos que de media salgan esos 50000, eso si.

Luego, independientemente de la productividad, si los empresarios tienen libertad total para zamparsela en el margen de beneficios, que mas dara. Los unicos sueldos que suben asi son los de los CEOs
Javi_Pina #22 Javi_Pina
Hay que congelar el salario mínimo y facilitar el despido. Así se consigue un sueldo medio de 50.000€
Shuquel #11 Shuquel
¿Qué opina Garamendi de ésto?
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#11 Que es cojonudo, que así engaña a los mongoloides de derechas para que le voten para luego recortar derechos y salarios.
#35 Alcalino
Me recuerda a cuando Milei decia que iba a dolarizar la economía, y la gente creía que iba a ser 1 peso = 1 dolar
#13 Toponotomalasuerte
No sé Rick. Yo creo que se volverán a los co tratos de seis meses en seis meses y echar el personal al año y contratar nuevo, que saloa muy barato, a la destrucción de los convenios colectivos como se hizo y a reducir aún más las indemnizaciones por baja o despido que es lo que ya han hecho antes
Lo que se le da bien al PP es reducir salarios y precarizar, no aumentarlos.
Olepoint #20 Olepoint
¡¡¡ Ains, este señor me ha hecho recordar aquellos tiempos anteriores al 2003, cuando un humilde albañil se endosaba 5.000€ al mes !!! :troll:

Luego vino el crack, el castañazo, la crísis, y como siempre, nos tocó a los curritos pagar los platos rotos,claro.. peroooo ¡¡¡ Y lo bonito que fue todo !!!
#18 luckyy
Seguro que hay algún incautó votante que cree las mierdas de este tipo
#8 encurtido
Podría plantear Feijoo que si llega a presidente y la gente no llega a 50k de media en 18 meses, dimite.
