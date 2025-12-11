Juan Bravo (PP): “El sistema que plantea Feijóo es que cuando Pedro Sánchez se vaya la gente gane 50.000 euros de media”

Hablamos con Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular. Salarios de 50.000 euros de media ¿Cómo va a hacer eso? Es muy ambicioso. Pero luego, ¿cómo se hace? Pues mira, como lo ha hecho Israel, como lo ha hecho Singapur, como lo ha hecho Irlanda: con productividad y competitividad, con formación, con infraestructuras y con innovación. Si eso lo metemos en la cotidianidad y lo ponemos en el centro, en el foco, sale.
Se hace incrementando el PIB per capita sin incrementar proporcionalmente la población, es decir, incrementando la productividad por empleado.
El salario es una parte del PIB (en España el 47% del PIB son salarios, incluyendo las cotizaciones a la SS de las empresas).
La productividad se incrementa reducido los impuestos al trabajo e incentivando la inversión productiva, por ejemplo, reduciendo el impuesto de sociedades de las empresas.
Madre mía como estamos hoy!
Fijate lo que se mintio con el pib de España: con Mariano metiendo putas y cocaína para camuflar la caída y con Pedrito contándolo a la baja hasta que ya era imposible cuadrarlo con la creación de empleo y los ingresos públicos.
Tienes razón.
El pib no tiene nada, pero nada que ver con los salarios! Cero!
No sabes ni la definición de PIB
Anda, te voy a echar una mano
El PIB (Producto Interno Bruto) es el valor total de bienes y servicios finales producidos en un país; se puede ver como la suma de Salarios (Remuneración de Asalariados), Beneficios (Excedente Bruto de Explotación) e Impuestos (menos subvenciones), o a través del gasto (Consumo, Inversión, Gasto Público, Exportaciones Netas). Estos elementos clave representan las principales formas de
Decir tonterías es pensar que se pueden subir los salarios sin incrementar la productividad por empleado.
Es como decir que te van a pagar cada vez más produciendo cada vez menos.
Cómo son estos rogelios
acalro qeu tengo titulos y tengo un trabajo tecnico . se de que hablo no me flipo con teorias vacias e ilusiones absurdas
Y que no sabes escribir, o que tienes muchos más prejuicios que conocimientos reales.
Posiblemente herencias ideológicas de algún iluminado de tu familia.
Me das pena
Eso es para intentar herirme???
Yo lo que entiendo es que este país ha estado gobernado por partidos izquierdosos casi 30 de los últimos 43 años
Puedes contabilizar la productividad cuando produces algo, todo lo demas son trampas al solitario de una pseudociencia que se salta todas las normas basicas de la ciencia, haciendo primero teorias y luego seleccionando los datos que las respaldan... y ni asi, que la mayoria de sus teorias funcionan como un reloj roto, aciertan cuando mueven las manecillas para que cuadren.
No, cuando tu empresa factura mucho más con pocos empleados más
Las unidades de medida tienen que ser universales, objetivas, medibles en circunstancias concretas o no valen nada. La medida de la productividad depende tanto de quien la emite como del observador, como del que la interpreta, es decir, no vale de referencia para nada. Es una trampa al solitario.
Es un mal ejemplo, pero puede valer
No conviene explotar a los trabajadores sino ayudarse de maquinaria, gente lista, etc.
En los países con más PIB por empleado son sueldos son mas altos
Compruébalo.
Salvo que el estado ponga pasta, claro. Si les financiamos entre todos la cosa y ellos recogen los beneficios, todos contentos.
Por eso no tenemos industrias de gran valor añadido (sólo hay que ver Glassdoor, para ver cómo se las gastan), y se abusa mucho del mercado cautivo.
Aquí pasará lo mismo que ha pasado tantas otras veces: que la rebaja de impuestos se traducirá en mejora de los balances, pero no de los sueldos. Nos vendrán con la milonga de la moderación salarial y bla bla bla
Los países más ricos son los que más innovan, y no al revés.
La URSS gastaba mucho dinero en investigación y la gente era pobre como las ratas
Para tener industrias de alto valor añadido no hay que fomentar la innovación, sino la acumulación de capital.
Primero, acumulación de capital. Después, innovación
Oferta y demanda
No es obligatorio quedarse toda la vida en el mismo
Deja de ser tan descarado con el argumentario de Génova 13.
Este es un foro de opinión para gente libre; no para redes clientelares
Votad a las derechas ... pero luego no vengáis a llorar aquí.
Otro al ignore Dee cabeza.
Un tipo que dice algo así como "experto" económico de un partido político debería perder el puesto. Porque o te está mintiendo, o no tiene ni idea de economía.
Estos políticos no se cansan de mentir a la cara, da igual el color.
Como si no se viera de venir la bajada de SMI, mochila austriaca y pensiones al 0'25% en cuanto toquen el poder. Quizas los ricos se hagan tan ricos que de media salgan esos 50000, eso si.
Luego, independientemente de la productividad, si los empresarios tienen libertad total para zamparsela en el margen de beneficios, que mas dara. Los unicos sueldos que suben asi son los de los CEOs
Lo que se le da bien al PP es reducir salarios y precarizar, no aumentarlos.
Luego vino el crack, el castañazo, la crísis, y como siempre, nos tocó a los curritos pagar los platos rotos,claro.. peroooo ¡¡¡ Y lo bonito que fue todo !!!