Juan Bravo (PP): “El sistema que plantea Feijóo es que cuando Pedro Sánchez se vaya la gente gane 50.000 euros de media”

Hablamos con Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular. Salarios de 50.000 euros de media ¿Cómo va a hacer eso? Es muy ambicioso. Pero luego, ¿cómo se hace? Pues mira, como lo ha hecho Israel, como lo ha hecho Singapur, como lo ha hecho Irlanda: con productividad y competitividad, con formación, con infraestructuras y con innovación. Si eso lo metemos en la cotidianidad y lo ponemos en el centro, en el foco, sale.