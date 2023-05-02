edición general
Joaquim Bosch, sobre la condena al fiscal general: "La causa tiene un origen político partidista indudable"

El magistrado Joaquim Bosch advierte en Al Rojo Vivo del carácter "excepcional" de la condena al fiscal general: un fallo inédito por su rapidez, por hacerse público sin sentencia y por la división interna del Supremo.

#2 por hacerse público sin sentencia

O sea, filtran que han condenado por filtrar
Kantinero #2 Kantinero
por hacerse público sin sentencia

O sea, filtran que han condenado por filtrar
30 K 271
johel #4 johel *
#2 A mi me ha dejado a cuadros, mas que nada porque parezco tonto por no esperarmelo, es que ayer hablasen de la condena abiertamente como si fuese a salir hoy la carta pero hoy dijesen que igual tardan semanas en presentar la redaccion de la misma.

¿El tribunal deja en situacion de indefension juridica a un cargo del gobierno a cara descubierta?
¿El tribunal deja en situacion de indefension juridica a un cargo del gobierno a cara descubierta?
Katos
#10 Katos
#4 ¿ indefensión a quien??
1 K 19
johel #16 johel *
#10 Indefension del acusado, le han dicho que esta condenado y que hay que cesarle inmediatamente pero no le dan la condena con lo que no puede ejercer ningun tipo de defensa. Si resulta que luego lo que sale es improcedente y se debe revocar se come un periodo X de condena de gratis.
ogrexxx
#26 ogrexxx
#16 el plazo para interponer recurso comienza cuando se dicte la resolución. De momento no hay indefensión ninguna.
osids
#36 osids
#26 Hay condena pública y azote de la derecha a troche y moche aunque tarden 1 mes en sacar la sentencia, algo inusual cuando menos en el supremo
ogrexxx
#40 ogrexxx
#36 y eso en que afecta a su derecho a la defensa? Las sentencias son públicas y estaba cantado que fuese cual fuese el sentido de esta, iba a utilizarse para hacer campaña política.
osids
#42 osids
#40 filtrar la sentencia del supremo es algo inusual y más sin tenerla redactada, en el momento que tú puesto laboral depende de ello, lo normal sería hacerlo público a la vez y no filtrarlo pero que cojones si solo le han condenado los carcas les da igual todo

PD: Exactamente están haciendo lo mismo de lo que le acusan ¿Nadie ve la ironía?

PD: Exactamente están haciendo lo mismo de lo que le acusan ¿Nadie ve la ironía?
ogrexxx
#55 ogrexxx
#42 pues que lo denuncie y lo investiguen. Quizás hasta juegue a su favor a la hora de recurrir la sentencia
poxemita
#13 poxemita
#4 ¿Que cargo del gobierno?
1 K 21
johel #18 johel
#13 A un cargo propuesto por el gobierno, perdon.
3 K 42
SeñorPresunciones #56 SeñorPresunciones
#2 #4 Es lo que se llama recochineo. Son los fascistas explicándonos que en cuanto quieran se acaba la tontería esta de la demonosequé.
VFR
#58 VFR
#4 es algo normal, ya se hizo en el caso contra la manada y nadie se quejó
0 K 7
sotillo #7 sotillo
#2 Están desatados
12 K 129
oceanon3d #14 oceanon3d *
#7 Están casi todos al borde se la jubilación y están a reventar todo ... Para lo que me queda en el convento me cago dentro.

Y la flamante presidenta del CGPJ con sus mechas que no está para estás cosas
Hynkel
#23 Hynkel
#14 Peinado en concreto, aunque no por este caso, no sólo va a calzón quitado. También quiere conseguir alguna condena antes de llegar a los 72 años con la jubilación forzosa y que los casos pasen a otros jueces.

Poner mecanismos de destitución de los jueces es algo muy muy delicado. Pero tampoco se puede permitir que los jueces se conviertan en un estamento intocable. Están para hacer cumplir la ley, sin ser ellos mismos legisladores. Debería ser mucho más fácil hacer caer a un juez que no hace bien su trabajo.
osids
#37 osids
#23 Si yo fuera Begoña haría lo mismo que amador, alargar la intruccion todo lo posible y cuando jubilen a este crápula por obligación legal a tomar por culo el juicio y el maridito tiene la campaña free pal 2027
VFR
#59 VFR
#23 y quien decide si hace bien su trabajo? Un político?
Hynkel
#63 Hynkel
#59 En el momento en que nadie decide si hace bien su trabajo, cualquiera se sube a la parra.

Se supone que los poderes públicos se controlan entre ellos. Otra cosa es que lo hagan.
osids
#35 osids
#2 Es que si no salía el 20N no quedaba claro
2 K 32
Quel #1 Quel
Porque el propio delito de filtración de datos reservados no tiene un "origen político partidista innegable", ¿ Verdad ?

:roll:

Relato, relato, relato ...

:troll:
:roll:

Relato, relato, relato ...
:troll:
12 K 103
smilo #29 smilo
#1 que se lo digan a Montoro...
osids
#33 osids
#1 Sobre todo cuando se habían filtrado todos los vídeos del fake juicio de peinado sin consecuencias xD
VFR
#57 VFR
#1 la causa tiene origen partidista (ataque a Ayuso), la sentencia no.
0 K 7
Waves #5 Waves
Al final los indicios son que borró los datos de su móvil, ¿no?

Lo que haríamos cualquiera antes de dejarle el móvil a alguien que quiere joderte vivo.
8 K 92
Quel #17 Quel
#5 Si alguien quiere joderte vivo lo que hace una persona normal es borrar cualquier prueba que pudieras usar para defenderte. ¿ Verdad ?

:shit:
:shit:
2 K 22
ur_quan_master #20 ur_quan_master
#17 el procedimiento standar del PP son los martillazos
4 K 51
Quel #21 Quel
#20 Si.
0 K 6
pedroj #30 pedroj
#20 Exacto PP=PSOE. Nadie borra su inocencia. Todos borran su culpabilidad.
2 K 20
Waves #22 Waves *
#17 En tu derecho está no querer que tengan los datos personales que puedas tener en tu móvil.

Quién iba a pensar que uno tiene que demostrar que no ha hecho algo, ¿eh?

EDIT: Además, quién ha dicho que él no tenga su respectiva copia de seguridad.

Pero si te acuso de haber robado melones y que por lo tanto te voy a requisar el móvil a ver qué veo, imagino que borrarías el móvil para que al menos no te pueda espiar.
2 K 26
Quel #54 Quel *
#22 Si me la justicia (no un don nadie cualquiera) me acusa de robar melones y justo en mi móvil tengo las pruebas de que yo no he robado ningún melón ... Hay que ser muy melón para borrarlo todo.

Eso o ... es que en el móvil lo que hay son las pruebas de que SI he robado melones y por eso lo borro.

Tu eliges que te parece mas plausible. Un FG que no se fia de la justícia y prefiere borrar toda prueba de inocencia porque patata, o un tipo que al saberse investigado de un delito que ha cometido intenta borrar todo rastro incriminatorio.
:roll:
2 K -12
Waves #61 Waves
#54 ¿Pero por qué ibas a tener pruebas de algo que no has hecho en el móvil? Qué clase de magia es ésa.
1 K 19
Quel #62 Quel *
#61 Exacto. En el móvil no había las pruebas de su inocencia, sino de su culpabilidad. Por eso lo borró.

En fin...
Déjalo ... no estas moralmente preparado.

Relato, relato y mas relato. Es asombroso como os han comido el cerebro.
:-x
2 K -12
hormiga_cartonera #66 hormiga_cartonera
#62 "que no estás moralmente preparado" dice. Vuelve a primaria que yo creo no sabes ni lo que dices. "Moralmente" dice.
1 K 15
Waves #68 Waves
#62 Si en el móvil había o no pruebas de su culpabilidad no lo sabemos. Lo que no se puede hacer es condenar a alguien sin pruebas.
0 K 8
hormiga_cartonera #64 hormiga_cartonera *
#54 que no digas gilipolleces hombre ya. Que alguien no tiene que demostrar su inocencia, es la acusación la que tiene que demostrar su culpabilidad cojones. Que lo ha dicho un perito en el juicio, que estaba en su perfecto derecho de borrar el móvil. Todo el día diciendo tonterías blanqueando a esta panda de golpistas.
osids
#39 osids
#17 En España no hay que probar la inocencia, hay que probar la culpabilidad
0 K 10
Quel #43 Quel
#39 Cierto. Y parece que se ha probado la culpabilidad del FGE.
osids
#45 osids
#43 Veremos en la sentencia pero creo que no se ha probado nada y vamos a tener una sentencia más que hable de responsabilidad jerárquica porque del resto no tienen una prueba
0 K 10
alehopio #46 alehopio
#45 Efectivamente, ya lo he explicado en #44 y en resumen es :

Los “datos” que la Sala considera que permitían identificar el escrito secreto son los que aparecen literalmente en la Nota de Prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid de 00:26 h del 14-III-2024 (reflejados en el fallo, STS 20-11-2025, f. J 4-6):

( 1 ) Afirmación de que el Ministerio Fiscal sí había recibido “un escrito” del abogado de González Amador.
– Hasta ese momento el público solo conocía la versión de El Mundo (que…   » ver todo el comentario
1 K 17
alehopio #51 alehopio
#49 Efectivamente, ya lo había explicado en #44 y #46.

No importa que el secreto ya hubiera sido revelado previamente a los periodistas. Puesto que :

(1) El secreto sumarial es diferente del secreto de facto.
El art. 301.2 LECrim protege la información incorporada al sumario; el secreto subsiste mientras no se levante judicialmente. Que unos periodistas tengan un documento filtrado «por fuera» no convierte ese documento en «público oficial» ni libera a los sujetos obligados (fiscal, juez,…   » ver todo el comentario
osids *
#69 osids *
#49 #46 Venga inventa que algo queda, la nota ya salió del juicio, y no puede ser juzgada de nuevo
0 K 10
#52 Luiskelele
#39 para lo cual hacen falta pruebas… que mas qué presumiblemente guardaba enel móvil y de más… Si no tuviera nada incriminatorio para que iba a borrarlo?
0 K 11
#67 DenisseJoel
#39 Por ejemplo con una declaración de alguien en contra del acusado.
0 K 11
#31 gershwin *
#5 destruyó el móvil también, y borró su cuenta gmail. Igual lo hace cada 15 días por si se lo roban en un bar y si no existe no se lo puede dejar olvidado.

El indicio fue tras solicitar el correo a su gmail personal el

El indicio fue tras solicitar el correo a su gmail personal el redactar y ordenar publicar una nota con texto de ese correo que son datos reservados.

El ejemplo que puse en su momento: El director del CNI no puede publicar una nota desmintiendo confirmando nada con datos reservados porque alguien en un libro afirma que el rey no se qué . Porque entonces no existirían datos reservados ni clasificados.
1 K 19
EldelaPepi #6 EldelaPepi
Ya lo dijo el capitán de los orcos:

"El que pueda hacer que haga"
8 K 82
sotillo #8 sotillo
#6 Ya, pero esto es terrorismo ¿No?
2 K 26
#11 Katos
#8 TERRO Qué?
1 K -1
EldelaPepi #12 EldelaPepi
#8
Golpismo, diría yo.
0 K 8
#3 poxemita
Claro, revelar información de la pareja de una enemiga política del PSOE es un origen político.
6 K 60
#38 osids
#3 Pero ¿Quién lo ha revelado? Según todos los periodistas no ha sido el fiscal, pero es que según la uco de Balas tampoco ha sido el fiscal, según el resto de testigos que ha pasado por el juicio no ha sido el fiscal y la única que dice que a lo mejor le dijo pero que no se acuerda es una enemiga suya declarada, la condena es porque el fiscal era el jefe y tenía responsabilidad. Por esa regla de tres M.Rajoy era el jefe de la mafia corrupta y no tiene condena porque no se puede saber quien es M.Rajoy pero el fiscal está claro cristalino que es culpable xD xD
5 K 49
Battlestar #49 Battlestar
#38 El argumento al que apuntan algunos es que el que otros lo revelen antes no exime al fiscal de guardar el debido secreto profesional y que constituye revelación porque aunque se conozca ya públicamente es la confirmación del fiscal lo que constituye una revelación.

El fiscal ciertamente sacó una nota de prensa confirmando las informaciones que circulaban ya. Entonces algunos apuntan que la condena seria por esa nota, y no por haber filtrado los datos.

Por ejemplo, si alguien va diciendo…   » ver todo el comentario
3 K 26
#65 Peixo
#49 Por la nota no lo han condenado porque ya vieron que por ahi no tiraba la cosa y quisieron enlazar la nota con al filtración. Lo que se ha juzgado es la filtración. La nota te podrá parecer mas o menos adecuada, pero no revelaba nada. Por eso, el centro de la historia ha sido decir que el fiscal general ha filtrado la noticia, hecho del que no hay ninguna prueba ni se puede saber de manera fehaciente. Ciertamente, la acusación se basa en la suposición del mentiroso de MAR. Y lo puedo…   » ver todo el comentario
1 K 14
#19 inquietto
Un golpe de estado , ni blando ni mierdas. Hacer publica la sentencia sin publicar nada es para quitar de la parrilla y los periódicos la detención de los cúpula del PP de Almería, oportunismo del bueno, 20 de noviembre. Demasiadas casualidades.
5 K 49
PabloPani #15 PabloPani
Vamos Perro sal a bailar.
El lunes que viene Real Decreto para frenar el golpismo judicial.
A la pelea con navajas se viene con navajas.
2 K 28
Fernando_x #25 Fernando_x
#15 Es que cuando era contra podemos o independentistas o titiriteros era divertido. Ahora ya no.
3 K 37
clavícula #34 clavícula
¿Quién ha filtrado el fallo?
1 K 21
alehopio #44 alehopio *
#34 Según la filtración de la sentencia a medio redactar:

Ha quedado probado, según la Sala del Juzgado que

( 1 ) El 13-III-2024 por la noche, después de publicarse la información falseada por El Mundo, García Ortiz convocó una reunión telemática con los fiscales de la Sección de Delitos Económicos de Madrid y les dio instrucciones de “desmentir la versión falsa” (STS 20-11-2025, f. J 4).

( 2 ) A las 00:15 h del 14-III-2024, la fiscal jefe de Delitos Económicos remitió el borrador de la…   » ver todo el comentario
2 K 25
pedrario #48 pedrario
#34 Nadie.
0 K 10
Torrezzno #27 Torrezzno
Bipartidista *
0 K 20
#50 pedromoralesnn_62a8fccf7
5 sobre 2 no está mal, era difícil la unanimidad
1 K 15
#9 miraqueereslinda
Después de escuchar los lloros del Presidente de la Unión Progresista de Fiscales, ahora vienen los del portavoz de la organización Juezas y jueces para la Democracia.

Demostrando así como ellos sí politizan la justicia.
1 K 15
starwars_attacks #53 starwars_attacks
Si tocais a quirón, tocais al opus dei. Si tocáis a esa mafia, los jueces, que debe haberlos del opus dei fijo, ya han sentado jurisprudencia de que se os puede caer el pelo.
1 K 14
#47 capitansevilla
Feijóo se reunió en secreto con fiscales conservadores a los que prometió derogar varias leyes del Gobierno

www.eldiario.es/politica/feijoo-reunio-secreto-fiscales-conservadores-

Fiscales conservadores animan a Feijóo a desmontar leyes del Gobierno de Sánchez

elpais.com/espana/2023-05-02/fiscales-conservadores-se-alian-con-feijo

El que pueda hacer, que haga. Y ya tal
0 K 8
#60 VFR
y le condenaron
0 K 7
nilien #28 nilien
#24 Enésimo clon troll...
2 K 27
FueraSionistasdeMeneame #32 FueraSionistasdeMeneame
#24 Ni 2 horas en crearte la nueva cuenta eh, ex-pepe_lopez_canario?
1 K 15

