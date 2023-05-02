Joaquim Bosch, sobre la condena al fiscal general: "La causa tiene un origen político partidista indudable"

El magistrado Joaquim Bosch advierte en Al Rojo Vivo del carácter "excepcional" de la condena al fiscal general: un fallo inédito por su rapidez, por hacerse público sin sentencia y por la división interna del Supremo.
| etiquetas: joaquim bosch , fiscal general
O sea, filtran que han condenado por filtrar
O sea, filtran que han condenado por filtrar
¿El tribunal deja en situacion de indefension juridica a un cargo del gobierno a cara descubierta?
PD: Exactamente están haciendo lo mismo de lo que le acusan ¿Nadie ve la ironía?
Y la flamante presidenta del CGPJ con sus mechas que no está para estás cosas
Poner mecanismos de destitución de los jueces es algo muy muy delicado. Pero tampoco se puede permitir que los jueces se conviertan en un estamento intocable. Están para hacer cumplir la ley, sin ser ellos mismos legisladores. Debería ser mucho más fácil hacer caer a un juez que no hace bien su trabajo.
Se supone que los poderes públicos se controlan entre ellos. Otra cosa es que lo hagan.
Relato, relato, relato ...
Lo que haríamos cualquiera antes de dejarle el móvil a alguien que quiere joderte vivo.
Quién iba a pensar que uno tiene que demostrar que no ha hecho algo, ¿eh?
EDIT: Además, quién ha dicho que él no tenga su respectiva copia de seguridad.
Pero si te acuso de haber robado melones y que por lo tanto te voy a requisar el móvil a ver qué veo, imagino que borrarías el móvil para que al menos no te pueda espiar.
Eso o ... es que en el móvil lo que hay son las pruebas de que SI he robado melones y por eso lo borro.
Tu eliges que te parece mas plausible. Un FG que no se fia de la justícia y prefiere borrar toda prueba de inocencia porque patata, o un tipo que al saberse investigado de un delito que ha cometido intenta borrar todo rastro incriminatorio.
En fin...
Déjalo ... no estas moralmente preparado.
Relato, relato y mas relato. Es asombroso como os han comido el cerebro.
Los “datos” que la Sala considera que permitían identificar el escrito secreto son los que aparecen literalmente en la Nota de Prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid de 00:26 h del 14-III-2024 (reflejados en el fallo, STS 20-11-2025, f. J 4-6):
( 1 ) Afirmación de que el Ministerio Fiscal sí había recibido “un escrito” del abogado de González Amador.
– Hasta ese momento el público solo conocía la versión de El Mundo (que… » ver todo el comentario
No importa que el secreto ya hubiera sido revelado previamente a los periodistas. Puesto que :
(1) El secreto sumarial es diferente del secreto de facto.
El art. 301.2 LECrim protege la información incorporada al sumario; el secreto subsiste mientras no se levante judicialmente. Que unos periodistas tengan un documento filtrado «por fuera» no convierte ese documento en «público oficial» ni libera a los sujetos obligados (fiscal, juez,… » ver todo el comentario
El indicio fue tras solicitar el correo a su gmail personal el redactar y ordenar publicar una nota con texto de ese correo que son datos reservados.
El ejemplo que puse en su momento: El director del CNI no puede publicar una nota desmintiendo confirmando nada con datos reservados porque alguien en un libro afirma que el rey no se qué . Porque entonces no existirían datos reservados ni clasificados.
"El que pueda hacer que haga"
Golpismo, diría yo.
El fiscal ciertamente sacó una nota de prensa confirmando las informaciones que circulaban ya. Entonces algunos apuntan que la condena seria por esa nota, y no por haber filtrado los datos.
Por ejemplo, si alguien va diciendo… » ver todo el comentario
El lunes que viene Real Decreto para frenar el golpismo judicial.
A la pelea con navajas se viene con navajas.
Ha quedado probado, según la Sala del Juzgado que
( 1 ) El 13-III-2024 por la noche, después de publicarse la información falseada por El Mundo, García Ortiz convocó una reunión telemática con los fiscales de la Sección de Delitos Económicos de Madrid y les dio instrucciones de “desmentir la versión falsa” (STS 20-11-2025, f. J 4).
( 2 ) A las 00:15 h del 14-III-2024, la fiscal jefe de Delitos Económicos remitió el borrador de la… » ver todo el comentario
Demostrando así como ellos sí politizan la justicia.
www.eldiario.es/politica/feijoo-reunio-secreto-fiscales-conservadores-
Fiscales conservadores animan a Feijóo a desmontar leyes del Gobierno de Sánchez
elpais.com/espana/2023-05-02/fiscales-conservadores-se-alian-con-feijo
El que pueda hacer, que haga. Y ya tal