JD Vance afirma que Irán podría fabricar chalecos suicidas con explosivos nucleares [Ing]

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al comentar los riesgos que Irán supone para Estados Unidos, ha advertido de la posibilidad de que Irán lleve a cabo atentados utilizando terroristas suicidas con armas nucleares en sus chalecos. «Personas que entran en un supermercado abarrotado con un chaleco puesto, lo hacen estallar y mueren varias personas», afirmó Vance. «¿Qué ocurre cuando lo que lleva el terrorista no es algo que pueda matar a un par de personas, sino que puede matar a muchas, muchas, decenas de miles de personas?»
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En tu link pone que el arma mas "ligera" que supuestamente han llegado a construir, pesa casi 60 kilos... no es como para llevarla puesta encima.
Y eso, con toda la potencia tecnológica de EEUU o Rusia.
Lo mas próximo que tal vez podrían llegar a construir es una bomba sucia.
Y luego que no te detecten a kilometros por la radiación... o llevar 50 kilos de plomo.
Vamos, que no
Ah, sí, los estadounidenses: en.wikipedia.org/wiki/W54
Como que tampoco cotiza que la consecuencia será que hasta el Vaticano (un país de 0,5 km2) quiera tener sus propios nukes para defenderse de estos bullies.