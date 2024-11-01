edición general
6 meneos
13 clics

JD Vance afirma que Irán podría fabricar chalecos suicidas con explosivos nucleares [Ing]

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al comentar los riesgos que Irán supone para Estados Unidos, ha advertido de la posibilidad de que Irán lleve a cabo atentados utilizando terroristas suicidas con armas nucleares en sus chalecos. «Personas que entran en un supermercado abarrotado con un chaleco puesto, lo hacen estallar y mueren varias personas», afirmó Vance. «¿Qué ocurre cuando lo que lleva el terrorista no es algo que pueda matar a un par de personas, sino que puede matar a muchas, muchas, decenas de miles de personas?»

| etiquetas: trump , irán , guerra , justificación
5 1 0 K 72 actualidad
22 comentarios
5 1 0 K 72 actualidad
Comentarios destacados:      
JanSmite #1 JanSmite
Hostia puta, el nivel de locura de esta gente está fuera de escala… :palm:
8 K 95
#2 Alcalino
#1 ya, pero no sabes la de americanos que oyen eso y se lo creen
0 K 10
#4 CuiProdestHocBellum
#2 Exactamente TODOS los votantes de Trump. Personas sin el mínimo atisbo de inteligencia, ni sentido común o crítico.
0 K 9
LinternaGorri #7 LinternaGorri
#2 y fans de torrente
0 K 12
#22 Alcalino
#20 Conocia la historia de las maletas, pero esta dentro de los mitos.

En tu link pone que el arma mas "ligera" que supuestamente han llegado a construir, pesa casi 60 kilos... no es como para llevarla puesta encima.

Y eso, con toda la potencia tecnológica de EEUU o Rusia.

Lo mas próximo que tal vez podrían llegar a construir es una bomba sucia.

Y luego que no te detecten a kilometros por la radiación... o llevar 50 kilos de plomo.

Vamos, que no
1 K 27
Harkon #14 Harkon *
#1 Quien no puede llevar una esfera de plutonio y su explosivo de 23 kg , solo mide entre 27 y 40 CM con una potencia de un Kilotón y todo ello debajo de una chaquetita xD
4 K 81
#6 rogerillu
Montados en velociraptores.
7 K 94
#8 Suleiman
La ketamina es mala...si no mirar a Elon...
1 K 28
#10 Einwanderer
Quién sería lo bastante subnormal como para querer construir algo así?
Ah, sí, los estadounidenses: en.wikipedia.org/wiki/W54
2 K 26
Democrito #3 Democrito
¿Es un concurso de ver quién la dice más gorda?
1 K 23
LinternaGorri #9 LinternaGorri
#3 de momento gana Trump, luego lindsay graham, y tercero entre narko rubio y vance.
1 K 25
Dragstat #11 Dragstat
#3 gastan todos los calificativos mintiendo, y ahora no saben que usar para obtener una reacción. Si dijera simplemente que tienen armas nucleares no podríamos distinguir a JD de un papagayo.
0 K 20
Harkon #15 Harkon
#3 de quien tiene menos neuronas
0 K 16
ur_quan_master #12 ur_quan_master
Mientras tanto el eje del mal bombardeando instalaciones nucleares sin consideración alguna de donde va esa radiación.
1 K 21
ruinanamas #5 ruinanamas
Están macerando el miedo para tener una excusa y actuar soltando una nuke sobre la población civil iraní. Con lo flipados que están me espero cualquier cosa de los yankies
1 K 17
ochoceros #18 ochoceros
#5 A ver, que lo acabarán tirando es algo que ni cotiza.

Como que tampoco cotiza que la consecuencia será que hasta el Vaticano (un país de 0,5 km2) quiera tener sus propios nukes para defenderse de estos bullies.
0 K 12
XtrMnIO #19 XtrMnIO
La película Idiocracy se queda corta.
0 K 12
#16 Sacapuntas
Así cuando lancen el nuke dirán que fue en defensa propia.
0 K 9
#21 yukatan
y lapiceros nucleares que son misiles balisticos camuflados
0 K 9
#13 cKr1
Es que son TONTÍSIMOS
0 K 8
Rixx #17 Rixx
Sadam, Gadafi y Maduro usaban chalecos de esos :troll:
0 K 7

menéame