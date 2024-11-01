JD Vance afirma que Irán podría fabricar chalecos suicidas con explosivos nucleares [Ing]

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al comentar los riesgos que Irán supone para Estados Unidos, ha advertido de la posibilidad de que Irán lleve a cabo atentados utilizando terroristas suicidas con armas nucleares en sus chalecos. «Personas que entran en un supermercado abarrotado con un chaleco puesto, lo hacen estallar y mueren varias personas», afirmó Vance. «¿Qué ocurre cuando lo que lleva el terrorista no es algo que pueda matar a un par de personas, sino que puede matar a muchas, muchas, decenas de miles de personas?»