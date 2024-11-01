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Israel presiona Eurovisión y deja en el aire su futuro

Israel presiona Eurovisión y deja en el aire su futuro

Habla de reglas “antiisraelíes”, anticipa problemas de seguridad y vuelve a colocar al festival en un terreno cada vez menos musical. Dentro de la delegación israelí preocupa especialmente que Finlandia termine ganando. No por la canción, sino por lo que implicaría: tener que ir allí el año que viene en un clima que ellos mismos describen como “tenso”. La conclusión es clara: sería “muy desafiante”.“Si Finlandia gana, será muy desafiante para nosotros”, señalan fuentes de la delegación, que apuntan a la “situación tensa con los finlandeses”.

| etiquetas: finlandia , israel , eurovision , sionismo
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14 comentarios
8 2 0 K 115 actualidad
reivaj01 #1 reivaj01
Perdón por mi ignorancia, pero ¿Qué problema tienen los genocidas con Finlandia?
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Robus #9 Robus
#1 No lo se ni me importa, pero si hay que votar a Finlandia para tocarles los cojones se les vota!
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Supercinexin #11 Supercinexin *
#9 ¿Se puede votar si tu país no participa? Quiero decir, entiendo que no habrá organización del festival en España, ¿no?
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Reglas antiisraelis?
Que tenían que darles los 12 puntos siempre? xD

Nose, opciones tienen para evitar que la gente les tenga esa manía:
Salir de Gaza y Cisjordania, no matar personal médico, ONG, niños…
Así como idea lo han valorado?

Opción 2: hacer como con Rusia
1 K 39
ombresaco #8 ombresaco
#3 Eso implicaría mezclar política con música, y todo el mundo sabe que está mal, salvo que esté bien.
1 K 31
nemeame #13 nemeame
#3 No les dejan matar niños palestinos en el escenario ni usarlos de felpudo como alfombra roja. Si eso no es ser anti-israelí... >:-(
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jonolulu #7 jonolulu
Qué coñazo de genocidas
1 K 36
#5 casicasi
Si no gnamos nosotros será desafiante!

Me meo.
1 K 30
sleep_timer #6 sleep_timer
O que echen a estos genocidas o que se llame "TodoValeVisión", una de dos.
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Ankor #14 Ankor
No se que problema tienen. Con la capacidad de bots y poder económico solo tienen que doblar el número de votos telemàticos desde todos los países para manipular los resultados.
Igual se han dado cuenta que si es demasiado obvio se les desmonta un poco este circo.
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#2 veratus_62d669b4227f8
Pobrecitos, se me parte el corazón. Vayan donde vayan les miran mal y tienen miedito pero las putas ratas no lo relacionan con las barbaridades que cometen sino que es por "antisemitismo"..sin mas. Esto ya es como el comodín del ”comunismo".
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elmileniarismovaallegar #4 elmileniarismovaallegar
A ver si con un poco de suerte los israelíes terminan dinamitando para siempre el festival.... y, al menos, habrán hecho algo bueno...
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#10 Bravok1
Yo lo que haría sería que cuando terminara la mierda de festival que así desaparezca cuanto antes, dijeran, "el premio se lo damos al presidente ,médico,mesias y astronauta Donald Epstein Trump" para que no llore y esté contento....si no se le da un premio diario por cualquier mierda se descompensa y se caga en los pañales...
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#12 soberao
#10 Lo de astronauta estaría guay, que lo suban en la próxima misión tripulada a la estación espacial y que despotrique desde allí.
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menéame