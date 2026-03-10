Irán empieza a minar el estrecho de Hormuz [ENG]

Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Hormuz, el punto energético más importante del mundo que controla el paso de la quinta parte del crudo mundial, según los servicios de inteligencia americanos.
| etiquetas: irán , golfo pérsico , eeuu , guerra
El que creyera a Trump de que esto estaba acabado directamente es imbecil
Ahora sí que nos vamos a cagar. 2€ el litro de gasolina nos parecerá una ganga dentro de poco.
El crudo ha bajado un 15% y los incautos han disparado un 3% el ibex.
La cruda realidad es que Irán draga el estrecho. Entre mañana y el viernes la bolsa cae otro 5%
Feliz crisis energética a todos. Aún queda guerra que cortar