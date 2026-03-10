edición general
Irán empieza a minar el estrecho de Hormuz [ENG]

Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Hormuz, el punto energético más importante del mundo que controla el paso de la quinta parte del crudo mundial, según los servicios de inteligencia americanos.

Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
Mañana va a ser épica la hostia en bolsas y la subida del petróleo.

El que creyera a Trump de que esto estaba acabado directamente es imbecil
#7 candonga1
Cómo han podido minar si nos han dicho que tenían la flota destruida?
Tarod #9 Tarod
#7 Lo pone el articulo: Iran still retains upward of 80% to 90% of its small boats and mine layers
Mediorco #5 Mediorco
#2 Bueno, quería una que no implicarà al zanahorio.
Mediorco #1 Mediorco *
Yo entiendo a Irán: "A tomar por culo todo"

Ahora sí que nos vamos a cagar. 2€ el litro de gasolina nos parecerá una ganga dentro de poco.
#6 surco
Trump quería enfriar el precio del petróleo. Tampoco puede permitirse que se dispare la gasolina con las midterms cerca. Así que dijo que la guerra estaba casi acabada.
El crudo ha bajado un 15% y los incautos han disparado un 3% el ibex.
La cruda realidad es que Irán draga el estrecho. Entre mañana y el viernes la bolsa cae otro 5%
Feliz crisis energética a todos. Aún queda guerra que cortar
#3 guillersk
Bulo?
LoboAsustado #4 LoboAsustado
Pues a ver si minando encuentran litio y la lian aun mas gorda xD
