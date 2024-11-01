edición general
Trump enfurecido tras informes de que Irán minó el Estrecho de Ormuz

Los precios del crudo revirtieron al alza el martes después de que CNN informara que Irán ha comenzado a colocar minas en el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial que transporta aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo crudo. Irán ha desplegado unas pocas docenas de minas en los últimos días en la vía fluvial estratégica, según dos personas familiarizadas con los informes de inteligencia estadounidenses. El país aún conserva entre el 80% y el 90% de sus pequeñas embarcaciones y buques minadores, lo que significa que sus fuerzas...

efectogamonal #2 efectogamonal
Joder y que esperaban, que les reciban con los brazos abiertos y un ramo de rosas? {0x1f525}
reithor #10 reithor
#2 eso parece, como en Venezuela. Pero no fue así.
severian #3 severian
Digo yo que será una vía marítima, no una vía fluvial. No se trata de un río
#4 marcotolo
"¡queremos que sean retiradas, INMEDIATAMENTE!"
los estadounidenses cada vez quedan mas retratados como retrasados mentales...
#7 Robe7064 *
Fuera de tema: ¿Vía fluvial???? ¿desagua el famoso río Pérsico o es un afluente del río de Omán? No jodan. Es la segunda vez que veo esa descripción. Quizás es una broma de Grok o quizás ya echaron a cualquier periodista capaz de leer un mapa.
cocolisto #1 cocolisto
Se enfurece por na. Vaya usted a paseo sr Garrulo.
jm22381 #5 jm22381
Poner minas en un estrecho por el que necesitas pasar para vender tu petroleo... aunque tu sepas donde están las minas alguna se puede escapar y liartela :-S
pedrobotero #8 pedrobotero *
El también minó su criptomoneda y no vi a los iraníes enfadarse sin respirar
azathothruna #6 azathothruna
Este saco de webas nunca jugo eve online
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
Cada vez se pone más negro el panorama. Parece que han hecho un cálculo de riesgos magistral los amigos de EE.UU. e Israel.
#9 guillersk
El zanahorio ha pinchado en hueso :troll:
alpoza #11 alpoza
acostumbrados a ser los matones que todos obedecen, se enfadan si uno les sale respondon y encima les arrea unas yoyas.
Ransa #13 Ransa
El loco frustrado este en algún momento va a querer sacar los nukes a pasear cuando no se salga con la suya.
