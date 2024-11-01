Trump enfurecido tras informes de que Irán minó el Estrecho de Ormuz

Los precios del crudo revirtieron al alza el martes después de que CNN informara que Irán ha comenzado a colocar minas en el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial que transporta aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo crudo. Irán ha desplegado unas pocas docenas de minas en los últimos días en la vía fluvial estratégica, según dos personas familiarizadas con los informes de inteligencia estadounidenses. El país aún conserva entre el 80% y el 90% de sus pequeñas embarcaciones y buques minadores, lo que significa que sus fuerzas...