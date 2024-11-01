Irán ataca la oficina de Netanyahu y la sede de la Fuerza Aérea de Israel

El último capitulo de este conflicto es que, según la TV pública iraní IRIB, la Guardia Revolucionaria asegura haber "golpeado duramente" con misiles la oficina de Netanyahu y la sede de la Fuerza Aérea israelí en su décima oleada de ataques. Israel aún no confirma daños y se desconoce el paradero del primer ministro, cuyo "destino está marcado por la incertidumbre", según Teherán. Esto se enmarca en la respuesta a la ofensiva de EE.UU. e Israel que deja más de 550 muertos, incluido el ayatolá Jamenei.