¿Netanyahu en Alemania? Aumentan los rumores sobre la salida del primer ministro de Israel tras las noticias sobre la muerte de Jamenei (Eng)

¿Netanyahu en Alemania? Aumentan los rumores sobre la salida del primer ministro de Israel tras las noticias sobre la muerte de Jamenei (Eng)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había afirmado que había pruebas fehacientes de que el ayatolá Jamenei, de Irán, había fallecido, antes de que el presidente Trump lo anunciara en Truth Social.

17 comentarios
Aguarrás
Lo de los alemanes con los 'juden' es para hacérselo mirar... ¬¬
7
tul
#1 mas bien es con los 'gringen'
3
nemeame
Es el avión presidencial, lo mismo va vacío y solo lo quieren aparcar en Alemania para que no se lo rayen :troll:
2
Herumel
A Netanyahu se lo han cargado, y no han sido los Iranís, guardarlo.
1
obmultimedia
#2 No caerá esa breva.
0
Spirito
No es de extrañar que esa rata sarnosa de Netanyahu haya escapado para salvar su miserable vida.
1
Torrezzno
Tendrá miedo de una operación "Ira de Dios" como la que hicieron los israelíes a los terroristas de Munich 72
0
johel
Siendo el Mossad el infiltrado en Iran y siendo el Mossad usando los satelites militares usanos quien ha seleccionado los puntos de bombardeo de los "sitios seguros" donde estaba el ayatolá y su sequito, es normal que lo supiesen antes que el cumpleordenes de Trump.
Respecto a que Nazinyahu sea una rata cobarde que se escapa de cualquier zona de peligro, eso ni cotiza.

p.d. dadas las fuentes de la informacion... de momento credibilidad -100
0
Verdaderofalso
#7 además solo habla del avión oficial, si Netahanyu pisa suelo de un país afiliado a la Corte Penal Internacional debería ser detenido
0
Sacronte
#9 Si, antes se corta Merz los huevos con el cristal de una botella que entregar a Netanyahu xD
1
neuron
#11 en teoría el canciller tiene que acatar las leyes. Y Netanyahu tiene orden de arresto
0
johel
#9 Nadie va a ejectutar esa orden de detencion, aunque se dedicase a recorrer todos y cada uno de los paises de europa a lo maximo que llegariamos seria a un concurso de excusas con premio de multa para la mas burda.
0
moco36
Sale huyendo como buen judio.
0
mariopg
lo bien que se llevan ahora nazis y judíos es surrealista
0
Andreham
¿Eso no sería saltarse una resolución de la CPI?
0

