La intervención completa del CEO de Ribera: “Vamos a adecuar el servicio al dinero que nos van a entregar”

Gallart enmarca la directriz de aumentar las listas de espera y la búsqueda de procesos rentables en una situación deficitaria del Hospital de Torrejón, tal como revela el audio de 25 minutos al que ha tenido acceso EL PAÍS

ipanies
Ayuso pidiendo que se escuche el audio íntegro y total que es aún peor!!!! La empresa culpa a la administración y lo pagan los pacientes... Que bonito todo!!!
100k más votos para el PP por como funcionan sus votantes.
elGude
#1 ¿Aquí no se piden elecciones?
frg
#18 ¿Elecciones a CEO de Rivera Salud? Suena raro.
elGude
#34 Pues sí, yo me apunto
Lenari
#1 total que es aún peor!!!! La empresa culpa a la administración y lo pagan los pacientes... Que bonito todo!!!

Es decir, según el audio, Ayuso ha negociado contratos donde las empresas sanitarias tienen pagos muy ajustados que además están subiendo por debajo de la inflación.

En resumen: Ayuso era mala porque les pagaba muchísimo dinero a las empresas sanitarias y esto era jauja. Pero ahora resulta que no, que no les regalaba dinero; es más, que trabajan con márgenes muy pequeños y en ciertos tratamientos incluso palman pasta. Así que ahora Ayuso pasa a ser mala mala porque les paga muy poco dinero... estooo.... xD xD xD
wictor69
#20 la empresa acusa a la administración porque es más fácil hacer eso que asumir los errores propios de gestión, el problema de fondo es que creo que ninguno dudamos a estas alturas de que lo de Torrejón pasa en todos los hospitales con gestión privada, la única solución es que la sanidad vuelva a ser pública de verdad aún en contra del deseo de PP y PSOE, no olvidemos que el PSOE votó a favor de esa ley
Lenari
#27 la empresa acusa a la administración porque es más fácil hacer eso que asumir los errores propios de gestión

Ah, que es que está mal gestionada.

Pues vale. Entonces significa que al gestionar mal, no pueden coger tantos pacientes, y estos van a otros hospitales que gestionan mejor, con lo cual el dinero va a los hospitales que gestionan mejor, ¿dónde está el problema?
chavi
#20 Ayuso es mala porque es la responsable primera del funcionamiento del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.

Es la responsable de ceder la sanidad a las empresas privadas, la responsable de pagarles y sobre todo la responsable de que funcione como debe.

A ver si la culpa al final también es del Perro....
Lenari
#28 Es la responsable de ceder la sanidad a las empresas privadas, la responsable de pagarles y sobre todo la responsable de que funcione como debe

Hay otros hospitales que sí atienden a esos pacientes y por lo tanto son los que se llevan el dinero. Precisamente al tener un sistema donde el hospital no está asignado de forma inmutable, el paciente se puede ir hacia los hospitales que den mejor servicio, que serán los que cobren. Es decir, que el sistema funciona.
chavi
#39 Son hospitales públicos. Los pacientes no tienen que ir a ningún lado.

El sistema NO funciona. Tu no puedes ir al hospital que te salga de los cojones y que te atiendan sin pagar y sin esperar.
Eso no funciona así.
username
#20 es peor, la propia directiva está admitiendo que no pueden proveer el servicio con el dinero asignado (que estará basado en estimaciones de un servicio publico más un tanto por ciento).

Es decir, están admitiendo (como ya decíamos) que lo privado es menos eficiente que lo público
Lenari
#31 es peor, la propia directiva está admitiendo que no pueden proveer el servicio con el dinero asignado (que estará basado en estimaciones de un servicio publico más un tanto por ciento)

Vale. Eso significa que como no pueden proveer el servicio con el dinero asignado, los pacientes y el dinero van a otros hospitales que sí pueden proveer el servicio con ese dinero, con lo cual el dinero va hacia los hospitales mejor gestionados. ¿Dónde está el problema?
celyo
#1 lo gracioso es que entra dentro de lo "normal" que un CEO quiera maximizar beneficios.
Lo "sorprendente" es que en vez de abrir una investigación la comunidad, esté defendiendo a capa y espada a la empresa.

Ahira haybque salvar al soldado Ayuso
username
#1 155 ya
Hynkel
Lo mejor de todo: que IDA no mentía cuando dijo que había una rencilla entre directivos. Gallart devoró a su maestro y mentor, él ha sido el que ordenó grabar y después filtrar.

Como la Gürtel, estos escándalos sólo se destapan desde dentro por venganzas.
harverto
Pero a la izquierda le falta autocrítica.
juanac
#5 Falso dilema
cKr1
Qué gran modelo eh, qué eficiencia, qué empatía, qué voluntad de servir a la ciudadanía.

Ya sabemos quién está perdiendo en el triángulo CAM - Quirón - Ribera Salud. Que aprendan la lección: paga bien a los tuyos, sino los áticos se los va a pagar otro.
Lenari
#4 ¿Tu trabajas gratis?
Cantro
#12 no, pero cumplo los contratos. Y si el contrato que me ofrecen no me gusta o no me encaja, no lo acepto
Lenari
#15 ¿Y en que han incumplido el contrato? En el contrato se establecen una serie de pagos en función del tratamiento. Una cosa es que aceptaran al paciente y luego no ofrecieran el tratamiento, pero eso no ha ocurrido. Cuando rechazan a un paciente, no lo atienden, pero tampoco cobran.
Cantro
#22 echaron cuentas, pensaron que iba a ser más rentable, no les ha salido, y han decidido rebajar la calidad asistencial

Eso implica que no están cumpliendo con el pliego de la licitación, donde tiene que haber unos estándares.

Pero ya sabemos cómo va esto: hacemos una baja, que no llega a ser temeraria pero se le parece, y después arreando, porque cancelar una concesión no es algo que se haga en dos días, ni algo a lo que las administraciones sean proclives, porque es una movida y queda muy mal en prensa
pushakk
#12 menuda mierda de comentario.
llorencs
#16 ¿Qué esperas de un fanboy del PP? Que escriba un comentario razonado? Y que defiende la explotación todo el tiempo.
riazor97
#16 es del tipo de personas que si llega a un cargo, empresarial o politico, haria lo mismo que estos, ya lo he dicho muchas veces, los politicos que tenemos no son mas que un reflejo de la sociedad, aqui en meneame, con comentarios como los de #12 queda bastante claro, da igual ya las formas, para algunos solo importa la pela :take: , ya sea tratando el cancer de un hermano o denegandole asistencia a tus abuelos. Estamos en una sociedad capitalista sin escrupulos, todo el mundo se mira su…   » ver todo el comentario
riazor97
#30 Yo al menos estoy arto que cada campaña de la renta este intranquilo por saber si se me ha olvidado rellenar alguna casilla y preocupandome todo el año de auditar mis gastos y saber si estoy dentro de la legalidad para que luego se los gasten PP PSOE en putas, coca y en comisiones por mascarillas. Y encima los infelices de forofos borregos buscandose peleas de bar para defender a unos y a otros, si, esos mismos que les roban a los dos. Ignorantes, viven del pan y el circo....
chavi
#12 Efectivamente. Esa es la raíz del problema. Quirón y Ribera Salud quieren que les queden pingues beneficios, porque son un N E G O C I O. El resto es secundario.

Por eso jamás se debe hacer con la sanidad lo que está haciendo el PP. Y en la comunidad de Madrid Ayuso es la directamente responsable.

La "colaboración publico-privada" no surgió de la nada.
MADMax2
#4 En los primeros años de la gestión privada del hospital de torrejón el servicio era muy bueno. Diría que los primeros 5 años. Después poco a poco, fue bajando el nivel (hasta igualarse con otro público cualquiera, y después a caer por debajo de algunos públicos, pero no de otros)
Imagino que al principio los inversores estaban contentos, pero poco a poco querían dividendos. Entonces empezaron a recortar en personal, etc, se empezó a producir una fuga de personal cualificado , la rotación…   » ver todo el comentario
uyquefrio
Psicópatas de manual.
tierramar
www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/neoliberalismo-privatizar-sani Privatizar la sanidad mata. Lo dicen los datos
egon_
En las próximas elecciones mayoría absolutísima para Ayuso, sin duda.
Pablosky
#14 no te quepa la más mínima duda.

Estoy seguro de que esta noticia no ha salido apenas en los medios de derechas, y si ha salido será de una manera ridícula y parcial.

No va a perder ni 3 votos.
Poligrafo
Libertad !
pirat
Lo tienen jodido en la capital, pues la anómala alta proporción de ricos que residen en madrí (la mitad de los ricos españoles) que no hacen uso de estos servicios y sanidad pública, no se ven afectados por estos empeoramientos y por lo tanto tampoco afectará apenas al apoyo electoral.
gelator
Exactamente igual que hace la sanidad de gestión pública.
Pablosky
#9 no.
celyo
#9 tirarán por tener una rentabilid, eso es cierto, y justificar su actividad, pero dentro unos códigos éticos.

Aquí vemos un tener una rentabilidad, incluso haciendo actividades que pongan en peligro a los pacientes, como llegar a proponer reutilizar material médico.
Tecar
Es lo que pasa cuando se hacen negocios con la mafia.
:troll:
aletmp
estaria bien saber los sueldos de los directivos y CEOs y mierdas. Para saber realmente por que "pierden" dinero. Que esa es otra, habra que ver como contabilizar para contablemente pierdan dinero.
riazor97
#6 Es facil, este tipo de empresa se marcan objetivos anuales de aumento del 5 al 10% respecto al anterior, no pierden dinero, cada vez facturan mas, pero claro, cada vez quieren mas. Pero ademas, se inflan sus milmillonarios sueldos, como buenos directivos que son, y si no llegan a ese 5-10% estimado, ellos no son los que se recortan, recortan para el resto, menos medios, menos personal, mas listas de espera.... Es un negociazo, muy bien montado, y tolerado por los politicos, porque se llevan ellos tb un gran pellizco.
jnogales2001
El otro estaba "sacado de contexto"... a ver si de este dicen lo mismo.
vinola
Un razonamiento esperable de una empresa, que únicamente busca la rentabilidad. No sé por qué la gente se sorprende.
Habrá que decir una vez más que la sanidad debe ser pública?
0 K 6

