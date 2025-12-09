La intervención completa del CEO de Ribera: “Vamos a adecuar el servicio al dinero que nos van a entregar”  

Gallart enmarca la directriz de aumentar las listas de espera y la búsqueda de procesos rentables en una situación deficitaria del Hospital de Torrejón, tal como revela el audio de 25 minutos al que ha tenido acceso EL PAÍS
| etiquetas: audio completo , ceo , ribera salud , hospital , torrejón de ardoz
100k más votos para el PP por como funcionan sus votantes.
Es decir, según el audio, Ayuso ha negociado contratos donde las empresas sanitarias tienen pagos muy ajustados que además están subiendo por debajo de la inflación.
En resumen: Ayuso era mala porque les pagaba muchísimo dinero a las empresas sanitarias y esto era jauja. Pero ahora resulta que no, que no les regalaba dinero; es más, que trabajan con márgenes muy pequeños y en ciertos tratamientos incluso palman pasta. Así que ahora Ayuso pasa a ser mala mala porque les paga muy poco dinero... estooo....
Ah, que es que está mal gestionada.
Pues vale. Entonces significa que al gestionar mal, no pueden coger tantos pacientes, y estos van a otros hospitales que gestionan mejor, con lo cual el dinero va a los hospitales que gestionan mejor, ¿dónde está el problema?
Es la responsable de ceder la sanidad a las empresas privadas, la responsable de pagarles y sobre todo la responsable de que funcione como debe.
A ver si la culpa al final también es del Perro....
Hay otros hospitales que sí atienden a esos pacientes y por lo tanto son los que se llevan el dinero. Precisamente al tener un sistema donde el hospital no está asignado de forma inmutable, el paciente se puede ir hacia los hospitales que den mejor servicio, que serán los que cobren. Es decir, que el sistema funciona.
El sistema NO funciona. Tu no puedes ir al hospital que te salga de los cojones y que te atiendan sin pagar y sin esperar.
Eso no funciona así.
Es decir, están admitiendo (como ya decíamos) que lo privado es menos eficiente que lo público
Vale. Eso significa que como no pueden proveer el servicio con el dinero asignado, los pacientes y el dinero van a otros hospitales que sí pueden proveer el servicio con ese dinero, con lo cual el dinero va hacia los hospitales mejor gestionados. ¿Dónde está el problema?
Lo "sorprendente" es que en vez de abrir una investigación la comunidad, esté defendiendo a capa y espada a la empresa.
Ahira haybque salvar al soldado Ayuso
Como la Gürtel, estos escándalos sólo se destapan desde dentro por venganzas.
Ya sabemos quién está perdiendo en el triángulo CAM - Quirón - Ribera Salud. Que aprendan la lección: paga bien a los tuyos, sino los áticos se los va a pagar otro.
Eso implica que no están cumpliendo con el pliego de la licitación, donde tiene que haber unos estándares.
Pero ya sabemos cómo va esto: hacemos una baja, que no llega a ser temeraria pero se le parece, y después arreando, porque cancelar una concesión no es algo que se haga en dos días, ni algo a lo que las administraciones sean proclives, porque es una movida y queda muy mal en prensa
Por eso jamás se debe hacer con la sanidad lo que está haciendo el PP. Y en la comunidad de Madrid Ayuso es la directamente responsable.
La "colaboración publico-privada" no surgió de la nada.
Imagino que al principio los inversores estaban contentos, pero poco a poco querían dividendos. Entonces empezaron a recortar en personal, etc, se empezó a producir una fuga de personal cualificado , la rotación… » ver todo el comentario
Estoy seguro de que esta noticia no ha salido apenas en los medios de derechas, y si ha salido será de una manera ridícula y parcial.
No va a perder ni 3 votos.
Aquí vemos un tener una rentabilidad, incluso haciendo actividades que pongan en peligro a los pacientes, como llegar a proponer reutilizar material médico.
Habrá que decir una vez más que la sanidad debe ser pública?