20
meneos
47
clics
David Uclés cancela una ponencia sobre la Guerra civil para no compartir cartel con Aznar y Espinosa de los Monteros
El escritor ha descubierto que en el acto también participan estos dos representantes políticos y ha dado detalladas explicaciones para cancelar su presencia
|
uclés
,
aznar
,
espinosa de los monteros
,
guerra civil
17
3
0
318
politica
#2
laruladelnorte
Resulta que también hay políticos, especialmente dos personas que para mí quebraron los derechos fundamentales, que son José María Aznar, que para mí es la persona que más daño físico ha hecho recientemente al pueblo español, y Espinosa de los Monteros, que colaboró a fundar un partido político que atenta contra mi libertad de expresión, mi derecho a existir y que defiende unos valores que no comparto y contra los que lucho", explicaba el escritor.
Todavía queda gente con principios,muy bien por él.
6
78
#4
MiguelDeUnamano
#2
Bien por no participar, aunque no habría estado nada mal tampoco haberlo hecho y acabado con un: "os dejo para dar paso a dos representantes políticos que están deseando repetir lo que ocurrió hace 90 años".
Por cierto, sobre la familia de Espinosa de los Monteros:
La familia Espinosa de los Monteros fue la que detuvo a mi madre, la llevó a la comisaría. Reprimió y además se quedó con los negocios", apunta Martínez del Arco, que insiste: "No solamente había una represión ideológica, fue también un acaparamiento.
www.eldiario.es/politica/manoli-mujeres-franco-no-consiguio-doblegar_1
4
52
#1
DonaldBlake
No necesito leer sus explicaciones, me parece correcto.
3
39
#7
calde
#1
Correctísimo diría yo.
Vaya sinvergonzonería ir a hablar de la guerra civil/golpe de estado, y que te pongan al lado a un franquista declarado y a otro que fundó un partido franquista.
0
13
#3
Chinchorro
La península de las casas vacías me ha parecido uno de los libros más sorprendentes que he leído hace años.
0
12
#8
Arzak_
Ser o no ser.
0
11
#5
Nihil_1337
*
Yo no me perdería la oportunidad de llamar hijoputa asesino a Aznar a la cara. Y además cobrando. Pero oye, ¿al fascismo se le combate no asistiendo? Si se abandonan los pocos espacios mediáticos que tienes para plantarles cara seriamente por "principios" lo único que haces es que aumentarles políticamente.
0
7
#6
Indiana.Collons
Este será de los que luego lloriquean porque sólo se cuenta una parte de la historia.
Y cuando le dan oportunidad de ir a rebatirlo, por lo que sea le entra el canguelo y dice que se enfada y no respira.
2
-11
