La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...

Errores en un nuevo sistema para configurar los grupos retrasan la docencia en varias facultades y dejan a 400 alumnos afectados por el solapamiento de clases

#1 doppel *
y el responsable es la IA o el que la ha usado para eso para ahorrarse tiempo?
#2 MPR
#1 Y la ha usado mal y no ha revisado los datos


La culpa será de la señora de la limpieza que pasaba por allí.
#3 Galton
#2 No... la culpa es del informático...
#4 MPR
#3 ¿Informático? ¿había algún informático por allí?
pepel #5 pepel
Pues no es muy inteligente.
