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Instalar paneles es declarar la independencia

Instalar paneles es declarar la independencia

Cuba no es un modelo político, pero su crisis energética deja una lección clara: depender de combustibles fósiles externos convierte a los países en vulnerables y condiciona su soberanía. Los apagones reflejan tanto fallos internos como esa dependencia. Las exportaciones chinas de equipos solares a Cuba pasaron de unos cinco millones de dólares en 2023 a ciento diecisiete millones en 2025. La transición energética ya no es solo climática, sino estratégica y económica. Relacionada: menea.me/2h5by

| etiquetas: instalar , panel , solar , independencia , energética , cuba
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Pertinax #1 Pertinax *
Enrique Dance, el que era capaz de adivinar a qué olerían las Blackberries en 2035, vaticinado el presente. Sí, otra vez.

Y no se lo discutas, que llama a tu jefe.
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menéame