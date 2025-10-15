edición general
23 meneos
88 clics

El ICE toma medidas enérgicas en Chicago. Algunos responden

Los habitantes han empezado a formar grupos de voluntarios para vigilar sus barrios en busca de agentes federales de inmigración. Otros pasan la voz cuando ven agentes cerca. El martes, agentes federales desplegaron gases lacrimógenos contra residentes de Chicago y más de una decena de agentes de policía. Se trata del enfrentamiento más reciente en la tercera ciudad más grande del país durante la ofensiva contra la inmigración del gobierno de Donald Trump.

| etiquetas: ice , medidas , enérgicas , chicago , algunos , responden
17 6 0 K 305 CamisaParda
2 comentarios
17 6 0 K 305 CamisaParda
Yorga77 #1 Yorga77
Un conocido me ha dicho que esto es para calentar el ambiente para acabar utilizando "fuego real contra manifestantes" de verdad espero que se equivoque.
1 K 26
#2 Suleiman
#1 Eso ya se ve desde el primer día, busca el conflicto como excusa para ir a saco... Como en Venezuela, espera a que se rebote para invadirlos.
0 K 13

menéame