El ICE toma medidas enérgicas en Chicago. Algunos responden

Los habitantes han empezado a formar grupos de voluntarios para vigilar sus barrios en busca de agentes federales de inmigración. Otros pasan la voz cuando ven agentes cerca. El martes, agentes federales desplegaron gases lacrimógenos contra residentes de Chicago y más de una decena de agentes de policía. Se trata del enfrentamiento más reciente en la tercera ciudad más grande del país durante la ofensiva contra la inmigración del gobierno de Donald Trump.