HP y Dell desactivan HEVC en sus portátiles para ahorrar licencias

Los códecs de vídeo nos permiten comprimir y reducir en gran medida el tamaño de un vídeo a la vez que intentan mantener el máximo de calidad para así poder subirlo a Internet y reproducirlo. Entre los códecs más famosos tenemos el antiguo H.264 que se utiliza muy habitualmente y su evolución, el H.265 o HEVC que, aunque utiliza más recursos, obtiene mejor calidad y menor tamaño. Ahora, HP y Dell han desactivado este códec tan importante en las CPU Intel Core de sus portátiles para ahorrar el pago de licencias.
viva Thinkpad!
Nota: Para los modelos SOHO siguen pagándolo sin rechistar.
Pero si son el mayor cancer que existe ahora mismo
- Rams soldadas
- Equipos montados de forma que no pueden ser facilmente reparados
- Repuestos carísimos
- Denuncias por Backdoors habilitados por defecto que emiten datos a thinkpad, y que a saber que harán despues con ellos
Baneadlos de una puta vez. La thinkpad del 2000 no es la china de ahora.
Veo que no leíste artículo por ser el primer comentario y ganar karma
Menuda basura de fabricantes (Dell, HP), menuda basura de microprocesadores (Intel) y menuda basura de sistema operativo (Microsoft).
Auténtica chatarra obsoleta!!!
Hablas como si Windows sólo fuera una mierda ahora. Pues anda que no ha habido versiones de Windows que eran verdaderos mojones: Windows 95, Windows ME, Windows Vista, Windows 8... Hasta el XP en sus primeras versiones era pura bazofia.
Los devs de la época eran auténticos genios de la gestión de recursos, ahora con gigas de RAM y teras de discos no sé aprecia la optimización y pasa lo que pasa...
Ahora sigo la demoscene, los paisanos de Batman Group llevan enfrascados tiempo con un juego de coches para 6128+ que espero que terminen algún día...
Desde hace mucho en casa se usa Linux como SO por defecto
Ya sé lo que no tengo que comprar.
"Aunque no han dado la razón de porque lo han quitado, se cree que se debe a la subida de precios de las licencias HEVC, las cuales han pasado de 0,2 a 0,24$ (+20%) como regalías tras superar 100.001 ventas y claro, ambas venden más de 10 millones de portátiles cada trimestre."
No se muy bien cómo hacen para capar este tipo de decodificación en las gráficas que traigan.
Edit. Si hubiera leído el comentario siguiente no me tendría que imaginar nada. #12
Pasaos a Mac.