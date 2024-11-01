edición general
Los guardias civiles advierten que la baliza V16 es un riesgo para el "robo de coches" y piden acotar la geolocalización a 3 kilómetros

"Con este sistema no solo se está comprometiendo la seguridad vial, sino también la seguridad ciudadana, al facilitar de manera abierta la localización exacta de un vehículo averiado o accidentado. En estos primeros días del año, el dispositivo está demostrando una rotunda inoperatividad y está abriendo peligrosas puertas a la delincuencia para el robo de vehículos o pertenencias, aprovechando la situación de aislamiento y vulnerabilidad en la que queda el conductor, muchas veces en mitad de la nada", advierten desde la asociación...

johel
estoo... ¿prohibimos el waze, gmaps y todas las aplicaciones de mapas del estilo que muestran los accidentes, incluida la web de la dgt? ¿El boton de emergencia de la ue tambien lo prohibimos?
La luna y el dedo.
frg
#3 Y los tapones de las botellas, no olvides los tapones.
Veelicus
#3 emmmm, hay una diferencia sustancial.
Todos esas aplicaciones las usas si quieres y si no quieres no las usas.
La baliza es obligatoria.
#19 Tensk
#17 Sí pero no puedes hacer nada, como conductor con una avería, para que sean otros los que indiquen que estás ahí parado con el coche.

Ahora, sí, lo de la baliza es un absurdo flipante.
Veelicus
#19 bueno, si puedes hacer, en Waze puedes poner que es falso y volver loco al algoritmo :troll: :troll: :troll:
#22 Tensk
#20 Ya, o decir que ya no está y esas cosas, pero por lo pronto ya te han jodido un poco, aunque no es algo oficial como sí es la balichapuza de la DGT.
eldarel
¿Por qué la baliza es un riesgo y los avisos de coches avariados del Waze no?
#7 euquesei
#6 Porque la prensa quiere atacar al gobierno con la baliza.
Arkhan
#7 Bueno, si hubieran hecho las cosas bien con la baliza no habría motivo para atacarles.
#12 euquesei
#10 Y me puedes explicar que ha sido tan mal hecho?
Arkhan
#12 ¿Obligarnos a dejarnos la pasta en un cacharro que no se ve? ¿Que realmente puede generar problemas de seguridad pública? ¿Que se ven más los intermitentes que ya tiene el coche? ¿Que la geolocalización solamente sirve para los mapas abiertos de carreteras y las aplicaciones de navegación integradas en los tablets de los coches?
#21 euquesei
#15 Que la geolocalización solamente sirve para los mapas abiertos de carreteras y las aplicaciones de navegación integradas en los tablets de los coches? <- Si la DGT tiene un mapa con esos datos, Tráfico tambien ergo cual es el problema?

¿Que se ven más los intermitentes que ya tiene el coche? <- Depende del coche, pero seguro que los intermitentes no son geolocalizados.

¿Obligarnos a dejarnos la pasta en un cacharro que no se ve? <- Bueno, la mia se ve bien, otra cosa es que la…   » ver todo el comentario
Arkhan
#21 No iba por el tema marcapasos e imanes, iba por el mismo artículo, el posicionamiento del vehículo accidentado.

El problema del posicionamiento en la DGT y Tráfico es que solo vale para verlo mapas, absolutamente ninguna autoridad va a hacer nada con esa información.
UsuarioXY
#21 absurdo es tener que gastarse 30 o más euros en un cacharro cuando una baliza wib tanta historia geoposicionada cuesta 8 euros.

Pero todo está bien si lo hace el gobierno más progresista de la historia.
#24 detectordefalacias
#15 Mira, llevamos años teniendo que poner los putos triángulitos de los cojones que, dos veces que he tenido que ponerlos, dos veces que se me los ha llevado el puto viento y me he tenido que comprar otros.

Por lo menos la baliza no se la llevará el viento, ni he de exponerme a qué me atropellen para ponerla.

En caso de accidente pueden no funcionar los intermitentes, puedes tener un coche viejo que no tenga botón, puedes haber salido sin móvil o que este sin batería y mil movidas.

¿Es…   » ver todo el comentario
Arkhan
#24 ¿Y qué tiene que ver la baliza con que salgas sin móvil?

¿Es que si el sistema es una mierda no podemos quejarnos?
UsuarioXY
#7 todos fachas.
frg
#6 Porque Waze no da puntos ... ni cacahuetes ...
incontinentiasuma
Hombre, pues a lo mejor es que no tengo la mente criminal más dotada del mundo, pero no creo que me presentara a robar en un sitio en el que podría llegar la policía en cualquier momento.
Mildranx
#9 La policía no va a ir, parece que no hemos aprendido de que va la baliza....
sotillo
Pues fueron guardias civiles los inventores
HeilHynkel
En zona urbana tres kms puede estar bien ... pero en una carretera sin cruces ni nada, 3 kms no es nada (hablo de que los malos puedan localizar el vehículo)
#11 poxemita
Hay otra opción, cazar a ladrones y gruas pirata. Encender la baliza y cuando lleguen diciendo que son del seguro (a quien no has llamado) apalearlos. Y para ladrones lo mismo.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Pero JUCIL insiste en que la localización de los vehículos averiados debería de ser una información restringida y pide una revisión del nuevo sistema de emergencia implantado por la DGT: "La geolocalización de las balizas V16 debería de haberse regulado de forma restrictiva desde un principio, limitando el acceso a la información de ubicación exclusivamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando se legisla de espaldas a la realidad y no se cuenta con el criterio de los expertos, en este caso los guardias civiles de las unidades de Tráfico y Seguridad Ciudadana, los resultados son deficientes"...
aPedirAlMetro
#1 "Cuando se legisla de espaldas a la realidad y no se cuenta con el criterio de los expertos, en este caso los guardias civiles"
Que se vayan a cagar xD
eltoloco
#1 #8 pero si la baliza la inventaron dos guardias civiles.. :shit:
#27 Leon_Bocanegra
Virgen Santísima , que turra con la baliza.
alfema
Tan fácil como hacer cuando llamas a un taxi, que le pides el número de taxi que viene, cuando llamas al seguro que te de un código y si el de la grúa no lo sabe lo mandas a freír espárragos o lo denuncias si intenta colártela.
inventandonos
Me llaman la atención los negativos.
Es algo actual, lo dicen entidades competentes (sindicatos de fuerzas de seguridad).

Y sin embargo ha faltado tiempo para que se convierta en una discusión ideológica y se compare con tapones y la UE.

Es sencillo: mucha gente opina (opinamos) que la baliza ha estado mal concebida e implementada. Y en mi caso tengo mucho interés en ver si la DGT reacciona y, al menos, revisa algunas cosas (altura de la baliza, privacidad de los datos)
#23 endy
El equipo de opinión sincronizada va a tener trabajo extra
#18 chipi4_6201696deddc9
Eso es cojonudo. Porque así no solo manda la ubicación el coche parado. La deben mandar todos para demostrar que estás a menos de 3 km.
CharlesBrowson
como en las peliculas del oeste, atar al navarro ese con una cuerda al maletero y hacer un algeciras-vigo arrastrandolo
