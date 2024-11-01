Los guardias civiles advierten que la baliza V16 es un riesgo para el "robo de coches" y piden acotar la geolocalización a 3 kilómetros

"Con este sistema no solo se está comprometiendo la seguridad vial, sino también la seguridad ciudadana, al facilitar de manera abierta la localización exacta de un vehículo averiado o accidentado. En estos primeros días del año, el dispositivo está demostrando una rotunda inoperatividad y está abriendo peligrosas puertas a la delincuencia para el robo de vehículos o pertenencias, aprovechando la situación de aislamiento y vulnerabilidad en la que queda el conductor, muchas veces en mitad de la nada", advierten desde la asociación...
La luna y el dedo.
Todos esas aplicaciones las usas si quieres y si no quieres no las usas.
La baliza es obligatoria.
Ahora, sí, lo de la baliza es un absurdo flipante.
¿Que se ven más los intermitentes que ya tiene el coche? <- Depende del coche, pero seguro que los intermitentes no son geolocalizados.
¿Obligarnos a dejarnos la pasta en un cacharro que no se ve? <- Bueno, la mia se ve bien, otra cosa es que la… » ver todo el comentario
El problema del posicionamiento en la DGT y Tráfico es que solo vale para verlo mapas, absolutamente ninguna autoridad va a hacer nada con esa información.
Pero todo está bien si lo hace el gobierno más progresista de la historia.
Por lo menos la baliza no se la llevará el viento, ni he de exponerme a qué me atropellen para ponerla.
En caso de accidente pueden no funcionar los intermitentes, puedes tener un coche viejo que no tenga botón, puedes haber salido sin móvil o que este sin batería y mil movidas.
¿Es… » ver todo el comentario
¿Es que si el sistema es una mierda no podemos quejarnos?
Que se vayan a cagar
incidenciasv16.com/
etraffic.dgt.es/etrafficWEB/
mapabalizasv16.es/#mapa
Es algo actual, lo dicen entidades competentes (sindicatos de fuerzas de seguridad).
Y sin embargo ha faltado tiempo para que se convierta en una discusión ideológica y se compare con tapones y la UE.
Es sencillo: mucha gente opina (opinamos) que la baliza ha estado mal concebida e implementada. Y en mi caso tengo mucho interés en ver si la DGT reacciona y, al menos, revisa algunas cosas (altura de la baliza, privacidad de los datos)