La Guardia Civil dice que no ha alertado de ‘grúas pirata’ por las balizas V16

Las publicaciones que afirman que la Guardia Civil ha alertado sobre que el uso de la baliza V-16 conectada puede suponer un riesgo de estafa ya que, cuando se activa se puede consultar en los mapas que se han viralizado qué coches están parados en tiempo real y pueden aparecer “grúas pirata”, citan a “fuentes de la Guardia Civil” que no identifican. La Guardia Civil afirma a Maldita.es que “no ha realizado ninguna declaración”, no existen avisos en sus canales oficiales y tampoco en los del Ministerio del Interior.