La Guardia Civil dice que no ha alertado de ‘grúas pirata’ por las balizas V16

Las publicaciones que afirman que la Guardia Civil ha alertado sobre que el uso de la baliza V-16 conectada puede suponer un riesgo de estafa ya que, cuando se activa se puede consultar en los mapas que se han viralizado qué coches están parados en tiempo real y pueden aparecer “grúas pirata”, citan a “fuentes de la Guardia Civil” que no identifican. La Guardia Civil afirma a Maldita.es que “no ha realizado ninguna declaración”, no existen avisos en sus canales oficiales y tampoco en los del Ministerio del Interior.
| etiquetas: baliza , v16 , bulo , desmentido , guardia civil , dgt , aviso , gruas , pirata
Pueden apagar la API pulsando un botón.
Cuando te pase a ti, o a un conocido, vienes y nos lo comentas.
Se llama bulo. Y viene de gente que también gusta de criticar por criticar, y de crear alarma sólo por ver el mundo arder.
Igual de bulo que los robos de coches por culpa de la geolocalización de la baliza V16, supuestamente reportados por tres conductores anónimos, quienes por lo visto han optado por relatar su desgracia directamente a un diario web de ultraderecha crítico con el gobierno del PSOE.… » ver todo el comentario