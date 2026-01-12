edición general
La Guardia Civil dice que no ha alertado de ‘grúas pirata’ por las balizas V16

Las publicaciones que afirman que la Guardia Civil ha alertado sobre que el uso de la baliza V-16 conectada puede suponer un riesgo de estafa ya que, cuando se activa se puede consultar en los mapas que se han viralizado qué coches están parados en tiempo real y pueden aparecer “grúas pirata”, citan a “fuentes de la Guardia Civil” que no identifican. La Guardia Civil afirma a Maldita.es que “no ha realizado ninguna declaración”, no existen avisos en sus canales oficiales y tampoco en los del Ministerio del Interior.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
¡qué curioso! una noticia que proviene de un cuñao indignao que ha resultado ser falsa.
Aokromes #5 Aokromes
#1 no hace falta ser el lapiz mas afilado del estuche para saber que es una pesima idea ir a estafar donde puede aparecer la policia en cualquier momento
Gry #2 Gry
Hombre, sería estúpido que quienes inventaron la mierda esa,y quienes ponen a disposición del público los datos de localización, dijeran que es peligroso.

Pueden apagar la API pulsando un botón.
#3 euquesei
#2 Entonces tu sabes que es peligroso? Te ha aparecido la grua pirata con parche en el ojo y un loro?

Cuando te pase a ti, o a un conocido, vienes y nos lo comentas.
#6 Malversan *
#2 No veo relación entre tu conspiranoia e inventarse un aviso oficial que no ha existido.

Se llama bulo. Y viene de gente que también gusta de criticar por criticar, y de crear alarma sólo por ver el mundo arder.

Igual de bulo que los robos de coches por culpa de la geolocalización de la baliza V16, supuestamente reportados por tres conductores anónimos, quienes por lo visto han optado por relatar su desgracia directamente a un diario web de ultraderecha crítico con el gobierno del PSOE.…   » ver todo el comentario
lixivia #4 lixivia
Esta foto es de la M30 el otro dia  media
