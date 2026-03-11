edición general
Grecia impone un tope de precio a combustibles y productos básicos por la guerra en Irán

El Gobierno de Grecia anunció este miércoles que impondrá hasta el 30 de junio topes al margen de beneficio en combustibles y 61 productos básicos para frenar la especulación ligada a la guerra en Oriente Medio

oceanon3d #5 oceanon3d
La Mupet del PP dijo hoy que poner topes es de comunistas ... que llame a sus colegas del PP griegos se lo diga.
#10 Vamohacalmano
#5 Es una cagada gorda por parte de Grecia. Si cada litro de gasolina te hace perder dinero a la gasolinera, la cierras. Ale, nadie tiene combustible, porque nadie tiene un negocio para perder dinero.
oceanon3d #12 oceanon3d
#10 Si, seguro las gasolineras pierden dinero y no están especulando tambien.
#14 Marisadoro *
#10 Son topes al margen de beneficio, no al precio de venta.
#3 lordban
"topes al margen de beneficio en combustibles y 61 productos básicos para frenar la especulación ligada a la guerra en Oriente Medio.
...
a las gasolineras se les prohíbe vender diésel o gasolina a los consumidores a un precio que supere en 12 centavos por litro el precio al que compraron"

Eso no es margen de beneficio. Obviamente esto perjudica a las gasolineras con personal.
#6 notengonombredeusuario
#3 en Grecia todas tienen personal
#7 notengonombredeusuario
#3 supongo que esto favorece a los que son distribuidores y productores a la vez
#8 Vamohacalmano
#3 A ver, al final es un: igual tu empresa no siempre tiene beneficio. Habría que ver también la relación entre impuestos / precio final en Grecia. Si te copan en 12 centimos pero el estado se lleva 1 EUR...pues oiga...
#11 Suleiman
Comunistas!
eldet #4 eldet
Eso no funciona a no ser que controles la cadena de suministro. Se irán con los combustibles a donde paguen más y puede que haya desabastecimiento
#9 Vamohacalmano *
#4 Con llenar los almacenes tienen y no dar servicio al retail...tienen.
tierra_del_hielo #1 tierra_del_hielo
Como el programa de precios cuidados de Argentina.

Ya sabemos como acabó verdad?
#2 lameth
#1 A lo mejor ese tope es temporal, para que no cueste 2 euros el litro.
tierra_del_hielo #13 tierra_del_hielo
#2 claro, como lo de prohibir los desahucios por el covid. Tan solo una medida temporal :troll:
