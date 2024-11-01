edición general
El Gobierno estudia gravar más la compra de segundas o terceras viviendas

El Gobierno estudia gravar más la compra de segundas o terceras viviendas

La crisis de vivienda en España alcanza ya un deterioro extremo, capaz incluso de agrietar el Gobierno de coalición. Para taponar la herida, el Ejecutivo se plantea recuperar la iniciativa en este ámbito con medidas más ambiciosas que las hasta ahora desplegadas, con escasos resultados. En concreto, fuentes conocedoras de esos proyectos comentan a elEconomista.es la intención de centrar las actuaciones en proteger en mayor medida "el carácter de la vivienda como derecho constitucional, frente a su consideración como un activo que se negocia en

comentarios
#2 j-light
¿Para cuándo estudi la creación de más VPO?
#11 Dav3n
#2 Para cuando estalle la burbuja de la deuda y no haya un duro, así podrán decir que no es viable porque no hay fondos.

Tú tranquilo que está todo pensao...
#13 vGeeSiz
#2 el señor que está en el poder prometió chorrocientas mil, por lo que sea, no se ha hecho nada.

Pero tranqui, usas signos de interrogación correctamente, así que yo creo que tu ya no eres elegible para una VPO.

Al final lo que haremos será, con el dinero de todos, hacerles viviendas a unos pocos...
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Van tarde...
#1 Borgiano
Estudia dice...
manzitor #7 manzitor
Pues digo yo que acaparar no es comprar una segunda vivienda. Discernir cuando es una inversión para ejercer de 'rentista' y cuando uno quiere comprarse una casa en la playa o en el pueblo, son cosas distintas. Aunque el precio de la vivienda es multifactorial, el gobierno tiene el margen justo, con las competencias en las CC.AA.
sorrillo #12 sorrillo
#7 Eso se resolvería siendo un impuesto progresivo, a más viviendas más impuesto.

Habría que resolver de todas formas el reto de las sociedades, que crear sociedades no fuera una forma de evitar esa progresividad.
#3 lectordigital
Lo que tienen que hacer es prohibir la compra a extranjeros, fondos e inversores
sorrillo #4 sorrillo *
#3 Del contenido de la noticia:

el llamado freno contra la especulación es lo que subyace a iniciativas –aún en tramitación parlamentaria– como el recargo equivalente al 100% de la casa comprada que Moncloa quiere aplicar a las operaciones de extranjeros no comunitarios sin residencia en España.
Mikhail #18 Mikhail
#4 "operaciones de extranjeros no comunitarios"
¿Esto incluye la compra de viviendas por parte de fondos buitres yankees? ?(
Barney_77 #16 Barney_77
Mas VPO de alquiler, nada de venta, ni a particulares ni a empresas ni a nadie. Con un VPO de alquiler asequible y en cantidad adecuada nos quitariamos muchos problemas.
#17 okeil
Si el salario minimo está regulado, un bien protegido por la constitución como es la vivienda debería regularse basando sus precios precisamente en ese dato del salario mínimo. Si los buitres quieren venir a lucrarse con el alquiler, que lo hagan a precio regulado, tanto a la hora de comprar como de alquilar, y por supuesto a las turísticas freirles a regulaciones e impuestos como se hace con los hoteles.
JosAndres #15 JosAndres
Aproximadamente el 30% del precio de una vivienda son impuestos ¿y se platean aumentarlos más? ¿de verdad eso es lo que se les ocurre para solucionar el problema? ¿construir más VPO o reducir impuestos a la adquisición de la primera vivienda no se le ocurre a nadie?
Wachoski #5 Wachoski
Adelante .. que parezca que hacemos algo.

Plan integral para el control de precios que haga que los ciudadanos puedan vivir en el país.

*Lucha contra el acaparamiento.
*Más vivienda pública.
*No queremos extranjeros propietarios.
*No queremos empresas que se dediquen a la especulación inmobiliaria.
*Las casas son casas no negocios... El que quiera traer turistas que se monte un hostal.

Y seguramente más cosas ...

Pacto estatal, que obligue a todas las instituciones de hoy a futuro.

Para mí, todo lo demás es secundario.

Y respecto al meneo,... Ya la vamos jodiendo, que la gente tenga una segunda vivienda no es fuente del problema.
powernergia #9 powernergia
#5 Varias de las cosas que propones figuran en el envío.
Wachoski #10 Wachoski *
#5 más velocidad judicial ante la morosidad del inquilino e incumplimientos del casero.... Muchísima más, que de estabilidad al sector.

#9 si, pero en plan blandito no cambiará nada, esto es una emergencia grave y silenciosa, se necesita un desarrollo serio, integral y comprometido, estilo al pacto anti terrorista.
#14 vGeeSiz
#5 vivienda pública NO

todo lo público en este país se malversa, al final todos pagamos a cambio de que unos pocos, disfruten. Ya me imagino la lista de los "agraciados" de vivienda pública... El primo de X, la pareja de Y, el cuñado de Z, 3 ó 4 indocumentados...
#8 VFR *
Si tienes el 50% de una y compras el 50 % de otra , todo a medias con tu pareja ,es tu segunda vivienda? Forzarán con impuestos a que cada uno tenga la suya?
