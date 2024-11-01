El Gobierno estudia gravar más la compra de segundas o terceras viviendas

La crisis de vivienda en España alcanza ya un deterioro extremo, capaz incluso de agrietar el Gobierno de coalición. Para taponar la herida, el Ejecutivo se plantea recuperar la iniciativa en este ámbito con medidas más ambiciosas que las hasta ahora desplegadas, con escasos resultados. En concreto, fuentes conocedoras de esos proyectos comentan a elEconomista.es la intención de centrar las actuaciones en proteger en mayor medida "el carácter de la vivienda como derecho constitucional, frente a su consideración como un activo que se negocia en
Tú tranquilo que está todo pensao...
Pero tranqui, usas signos de interrogación correctamente, así que yo creo que tu ya no eres elegible para una VPO.
Al final lo que haremos será, con el dinero de todos, hacerles viviendas a unos pocos...
Habría que resolver de todas formas el reto de las sociedades, que crear sociedades no fuera una forma de evitar esa progresividad.
el llamado freno contra la especulación es lo que subyace a iniciativas –aún en tramitación parlamentaria– como el recargo equivalente al 100% de la casa comprada que Moncloa quiere aplicar a las operaciones de extranjeros no comunitarios sin residencia en España.
¿Esto incluye la compra de viviendas por parte de fondos buitres yankees?
Plan integral para el control de precios que haga que los ciudadanos puedan vivir en el país.
*Lucha contra el acaparamiento.
*Más vivienda pública.
*No queremos extranjeros propietarios.
*No queremos empresas que se dediquen a la especulación inmobiliaria.
*Las casas son casas no negocios... El que quiera traer turistas que se monte un hostal.
Y seguramente más cosas ...
Pacto estatal, que obligue a todas las instituciones de hoy a futuro.
Para mí, todo lo demás es secundario.
Y respecto al meneo,... Ya la vamos jodiendo, que la gente tenga una segunda vivienda no es fuente del problema.
#9 si, pero en plan blandito no cambiará nada, esto es una emergencia grave y silenciosa, se necesita un desarrollo serio, integral y comprometido, estilo al pacto anti terrorista.
todo lo público en este país se malversa, al final todos pagamos a cambio de que unos pocos, disfruten. Ya me imagino la lista de los "agraciados" de vivienda pública... El primo de X, la pareja de Y, el cuñado de Z, 3 ó 4 indocumentados...