La Generalitat compra 1.064 pisos en InmoCaixa por 87 M€ para alquiler asequible

La Generalitat compra 1.064 pisos en InmoCaixa por 87 M€ para alquiler asequible

La Generalitat ha acordado la compra de 1.064 pisos en Inmocaixa, filial inmobiliaria de CriteriaCaixa (el holding inversor de La Caixa), por 87,2 millones de euros. Estas viviendas serán a partir de ahora públicas y de alquiler asequible, según ha anunciado este miércoles el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una conferencia en Fira Sabadell. Esto significa que el Govern pagará, de media, unos 82.900 euros por cada vivienda.

frg #4 frg
No se si he entendido bien. ¿Estamos comprando unas viviendas por las que la banca ya recibió un rescate que no devolvieron?, ¿no es como comprar dos veces las mismas viviendas?
antesdarle #6 antesdarle
#4 caballero esta haciendo demasiadas preguntas :troll:
angelitoMagno #19 angelitoMagno
#4 Bueno, el estado español controla el 18% de Caixabank, por tanto es como si nos estuviéramos comprando esas viviendas en parte a nosotros mismos :shit:

De hecho: "La participación en CaixaBank aportó 1.850 millones de beneficio al Estado en 2022"
www.elperiodico.com/es/economia/20230609/caixabank-estado-gobierno-1-8

Ah, y Caixabank no estaba entre los bancos rescatados.
Sergio_ftv #34 Sergio_ftv
#19 Iba a poner eso de que La Caixa no fue rescatada, pero acabo de recordar que al absorver a Bankia-Caja Madrid igual le toca algo de manera indirecta.
colipan #25 colipan
#4 si, correcto
#44 Fluor
#4 los activos rescatados fueron transferidos al SAREB. Si continuaron en el patrimonio del banco es que no se rescataron.
ChatGPT #22 ChatGPT
#14 esto ha aumentado exactamente en 0 viviendas la oferta disponible.
Forni #24 Forni *
#22 Y va a reducir en 1064 las viviendas vacías. Solo en una comunidad, comprándole a un único fondo que las tenía retenidas.
ChatGPT #30 ChatGPT
#24 eso, está por ver
FueraSionistasdeMeneame #38 FueraSionistasdeMeneame
#24 No, no estaban vacías. Son viviendas ya con inquilinos que no podían pagar la subida del alquiler que les queria imponer La Caixa, habían convocado una huelga de impagos y movilizaciones y por eso la Generalitat ha intervenido para comprar las viviendas y congelar el alquiler que pagan actualmente.
#26 alkalin
#22 Esos pisos no los tenían en venta, los tienen para mantener la pseudo-falta de pisos. Por tanto, si los saca la Generalitat al mercado, aumenta su oferta disponible, ya que NO estaban disponibles.
ChatGPT #27 ChatGPT
#26 no están en venta? Y como los compró la genralitat?
#1 Tecar
Públicas hasta nuevo aviso.
:troll:
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Hasta que vuelva Junts al poder.
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#3 Junts va camino a tener su merecido Waterloo
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#13 Pero los otros que llegan son iguales, me parece.
ur_quan_master #18 ur_quan_master
#17 o peores.
#20 Suleiman
#3 O Aliança Catalana.
HeilHynkel #23 HeilHynkel
#20

Dos isótopos de la misma mierda.
cosmonauta #33 cosmonauta *
#3 ¿Hay algún caso conocido en el que Junts haya privatizado vivienda pública?
#43 Tok_Tok *
#33 Artur Mas, 2011. "Regalo" edificios en propiedad de la Generalitat para hacer caja.

elpais.com/diario/2011/08/03/portada/1312322408_850215.html

No es vivienda publica, pero algunos pegaron un pelotazo. Algunos edificios han seguido siendo usados por la Generalitat en alquileres suculentos
cosmonauta #45 cosmonauta
#43 Como dices, eso no es vivienda, sino edificios públicos, en un contexto muy concreto de crisis mundial excepcional y después de un tripartito que no quiso ver la crisis y siguió gastando dinero a espuertas.
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#1 Si como sean como las asequibles de Ayuso en Madrid anunciadas en Idealista a mas de 1.284€ al mes y que no encuentran a quien alquilarlas.
Forni #8 Forni
Qué hace la Generalitat comprando pisos en lugar de construirlos? :shit:
frg #11 frg
#8 Es más rápido y seguro que más barato.
Forni #14 Forni
#11 Pero si lo que hay que hacer es construir!!! No te lo han dicho!?!

Grúas!!
#28 tpm1
#11 Habría que ver la calidad de muchas de ellas, que a lo mejor resulta más barato prenderles fuego y volver a construirlas.
angelitoMagno #15 angelitoMagno *
#8 ¿Quizás porque en los sitios donde hace falta más vivienda ya se ha construido?
Añado: Ah, que era ironía. Afina un poco más, que no queda claro {0x1f605}
#2 rogerillu
Luego las vuelven a vender por 10k a CaixaBank y arreglado.
#36 El_dinero_no_es_de_nadie *
#_4 Estás seguro que Caixabank estaba entre las Cajas de Ahorro quebradas y rescatadas?
angelitoMagno #42 angelitoMagno
#37 Pues por lo mismo que si un particular tiene a la venta un piso a 150.000. Si lo pusiera a 80.000 lo vendería de un día para otro. Pero ¿por qué venderlo a 80.000 si lo puedes vender a 150.000?

Si necesitaras liquidez de forma urgente, pues pones un precio por debajo del mercado para vender rápido. Si no te hace falta el dinero de forma urgente, pues lo dejas a precio de mercado.
rubianes #48 rubianes
#42 No creo que los bancos (Y la Caixa en este caso) tenga ese problema. No sé como explicarlo, que algo es raro en todo esto. Los fondos buitres también compraban miles de casas por precios ridículos que a continuación eran revendidos por precios más elevados. Si el Estado decide que toda la vivienda que hay en esas circunstancias en manos de entidades financieras va a ser adquirida a precio preferente por parte del mismo y a continuación hacer una especie de ministerio de la vivienda o lo que sea, las pone listas y las vende a costo, ¿Cuántas viviendas aparecerían de golpe? Estoy elucubrando, a lo mejor hay poquisimas, pero déjenme soñar!!
rubianes #29 rubianes
no sé la ubicación de esos pisos, pero por ese precio se los habrían quitado de las manos la gente normal y corriente. Salen como a unos 82.000 euros de media, todo un chollo. SI todos los bancos vendieran sus propiedades a esos precios les duraban 48 horas. Algo no me encaja en todo esto.
angelitoMagno #35 angelitoMagno
#29 Si llegas y compras 1000 viviendas de golpe, pues lo mismo te hacen un descuento.
rubianes #37 rubianes
#35 si ponen todas a la venta a ese precio, en serio que habría leches para venderlas. Distinto es que al banco le interese por lo que sea tener 1000 pisos vacíos (por lo menos). Y sí, obviamente si te compras mil te harán precio, pero podría venderlas todas de un plumazo y no lo hace ¿motivos?
#39 El_dinero_no_es_de_nadie
#29 En ningún sitio dice que esos pisos están terminados y con licencia de habitabilidad.
Muchos serán de promociones que quebraron y llevan 15 años sin mantenimiento
rubianes #40 rubianes
#39 cierto, buen apunte, pero tampoco dice que no estén terminados y listos para meter muebles. En realidad no dice nada sobre como están. Así que estamos especulando. Tampoco dice donde están, igual son pisos que están en casa Cristo encima de una loma.
Findeton #46 Findeton
Buena noticia.
frg #10 frg
Conveagencia 2.0 no va a volver. 7 segundos dan para mucho. Para todo lo demás, a waterloo.
obmultimedia #5 obmultimedia
Así si, estás son las políticas sociales adecuadas para ofrecer alquiler asequible.
Lastima que como algunos decís , cuando vuelva al poder Junts los venderán de nuevo a los fondos buitres.
#49 Borgiano
Aquí más de uno sale millonario, como con lo de las mascarillas.
Falk #9 Falk
1064 pisos y solo de un banco... ¿No era q faltaban viviendas y había q construir?
frg #12 frg
#9 Si dejan de acaparar los números cambian.
#47 Tok_Tok
#9 ¿Indican si son viviendas vacías? Pueden ser inmuebles con inquilinos. No hace mucho compraron un edificio en Barcelona en el que iban a echar a todos los inquilinos.

"El Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Hàbitat3 han adquirido el edificio de Casa Orsola por 9,2 millones de euros, una operación con la que se suspenderán los desahucios previstos para reconvertir el inmueble en una finca de vivienda protegida"
#7 roca
Pq no blindan lo publico. Que sea siempre público sin opción a privado
ChatGPT #21 ChatGPT
#7 como lo blindas exactamente? Son los que hacen las leyes, y los que vienen después pueden cambiarlas…

No se si legalmente ha forma de bloquear futuros mangoneos…
angelitoMagno #31 angelitoMagno
#21 Legalmente puedes establecer un periodo de contrato. Mira como lo hacen los profesionales:

Almeida reprivatizará por 25 años el parking de Colón y no cederá a la EMT su millón de euros anual de beneficios
www.eldiario.es/madrid/somos/almeida-reprivatizara-25-anos-parking-col

O más fácil, los alquileres de renta antigua. Contratos firmados hace 50 años y aun siguen vigentes, y no hay ley que los cambie.
ChatGPT #32 ChatGPT *
#31 claro,’pero el contrato entre quién y quién? La generalitat y el inquilino? Si es así, si, Claro
Pero con ello no evitas que cada vez que se vaya alguien, al quedar vacante, se pueda vender si cambian la ley
Catapulta #41 Catapulta
Exactamente, y además a un precio altísimo de unos 800.000€ de media. Todo genial.
