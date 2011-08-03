La Generalitat compra 1.064 pisos en InmoCaixa por 87 M€ para alquiler asequible

La Generalitat ha acordado la compra de 1.064 pisos en Inmocaixa, filial inmobiliaria de CriteriaCaixa (el holding inversor de La Caixa), por 87,2 millones de euros. Estas viviendas serán a partir de ahora públicas y de alquiler asequible, según ha anunciado este miércoles el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una conferencia en Fira Sabadell. Esto significa que el Govern pagará, de media, unos 82.900 euros por cada vivienda.