edición general
11 meneos
37 clics

Gabriel Rufián manda un mensaje al 'facherío' tras el accidente de Adamuz: ojo al recado que le deja a Carlos Mazón

"Comparar un accidente ferroviario agravado por la mala suerte y en el que se ha atendido e informado a la gente desde el minuto 1 con un desastre meteorológico anunciado y agravado por la desidia e inutilidad de unos cargos públicos entre ellos un presidente que estaba de pacharanes mientras la gente se ahogaba, es de anormal profundo",

| etiquetas: tren , adamuz , accidente
9 2 1 K 93 actualidad
7 comentarios
9 2 1 K 93 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
No sé si al facherío le joderá más por ser Rufián o porque ha dicho una verdad como un templo
4 K 46
#4 JotaMcnulty
#1 le faltó echarle la culpa a Ayuso para que tu erección terminara en eyaculación.

Es vomitivo lo que hay que leer...
1 K -9
jonolulu #5 jonolulu *
#2 Joder, estás tú para hablar de odiadores profesionales. ¿Por cierto, ya sabes las causas y todo? ¿Te lo ha contado Alvise?

#4 Para una vez que Ayuso tiene la boca cerrada...
3 K 38
#6 JotaMcnulty
#5 no las sé. Pero lo que sí sé es que la causa no ha sido la mala suerte
0 K 7
#2 JotaMcnulty
Hay que ser hijísimo de la gran puta para achacar este accidente a la mala suerte y decir que un desastre metereologico ha sido perpretado por el PP y por Trump.

Ahora resulta que las miles de quejas de miles de personas y maquinistas sobre el estado de las vías es mala suerte.

Hay que ser desgraciado y odiador profesional.
6 K 33
Waves #7 Waves
#2 Lo que dice tiene sentido. Uno es repentino, sin aviso, y ha sido "agravado por la mala suerte". El otro es avisado con tiempo, pero, si te pilla en El Ventorro, lo "agravas".
0 K 7
neuron #3 neuron
Tal cual! Qué vergÜenza de peña....
1 K 22

menéame