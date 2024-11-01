edición general
Fundación Madrina, lobby antiabortista, ofrece comida en la zona de la DANA a cambio de datos de embarazadas, o "susceptibles de quedar embarazadas" [Val]

Fundación Madrina, lobby antiabortista, ofrece comida en la zona de la DANA a cambio de datos de embarazadas, o "susceptibles de quedar embarazadas" [Val]

A pesar de los discursos triunfalistas sobre la reconstrucción, todavía existen 18 puntos de distribución de alimentos en L'Horta Sud y La Ribera que atienden a miles de familias que lo perdieron todo entonces y que aún dependen de la solidaridad para sobrevivir. "Vinieron aquí hace unas semanas y nos ofrecieron comida en grandes cantidades y de muy buena calidad", pero esta comida llegó con una petición cuando menos extraña: buscaban los datos de mujeres jóvenes, principalmente migrantes, embarazadas o con probabilidades de quedarse.

JanSmite #1 JanSmite *
¿Por qué me da en la nariz que pedir datos de terceros a cambio de lo que sea es ilegal?
#3 Suleiman
Que puto asco de católicos... Aprovechándose de las desgracias para sacar rédito. Estos son los de lambanderita y el aguilucho.
#2 colorincolorado
En mi cabeza acaba de montarse una película de robo de bebés que da miedo.
