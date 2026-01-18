Francia solicitará activar la “bazuca” comercial de la UE en respuesta a los aranceles anunciados por Trump por Groenlandia

El presidente francés Emmanuel Macron solicitará a la Unión Europea que active su poderoso “instrumento anti-coerción” si Estados Unidos impone aranceles en el enfrentamiento sobre Groenlandia, según informó su equipo el domingo. El arma del bloque, nunca antes utilizada y apodada su “bazuca” comercial, permite frenar las importaciones de bienes y servicios. Se ha invocado como una forma de contraatacar en materia de tecnología y comercio, y ahora el territorio danés que el presidente estadounidense Donald Trump quiere adquirir.