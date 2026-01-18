edición general
Francia solicitará activar la “bazuca” comercial de la UE en respuesta a los aranceles anunciados por Trump por Groenlandia

El presidente francés Emmanuel Macron solicitará a la Unión Europea que active su poderoso “instrumento anti-coerción” si Estados Unidos impone aranceles en el enfrentamiento sobre Groenlandia, según informó su equipo el domingo. El arma del bloque, nunca antes utilizada y apodada su “bazuca” comercial, permite frenar las importaciones de bienes y servicios. Se ha invocado como una forma de contraatacar en materia de tecnología y comercio, y ahora el territorio danés que el presidente estadounidense Donald Trump quiere adquirir.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Vamos a dar al dólar de lado en las transacciones internacionales??
K
tul #5 tul
#1 que va, solo estan montando otra charada para aparentar que hacen algo
K
#7 Tronchador.
#1 Sería el golpe maestro. Pero no tienen huevos.
K
Huaso #11 Huaso
#1 eso si levantaría ampollas. Ahí tienes a los BRICS con su UNIT respaldado en oro, divisa de los miembros y sobretodo con venta masiva de deuda y bono estadounidense.
Solo con que Europa anunciase estar negociando su adopción en las transacciones con los miembros BRIC ya se liaría la de dios.
K
antesdarle #3 antesdarle
“ha habido un problema de entendimiento y comunicación” Que problema de comunicación Meloni? Si otra cosa no, pero que la zanahoria ha dicho claramente lo que quiere y lo ha entendido hasta el lápiz menos afilado.
K
#12 Horkid *
Es curioso la ligereza con la que se habla de enviar tropas, o montar guerras, y que poco de guerras comerciales. La razon se me ocurre: las guerras hacen más ricos a los ricos, y mueren los pobres. Las medidas economicas pueden afectar también a los ricos; pero estos prefieren que mueran los pobres, como ha ocurrido en Ucrania: que unos pocos corruptos han enviado al matadero a toda una generación de ucranianos. Para enriquecer al complejo armamentistico-militar
K
#9 Horkid
Y lo primero es no comprar armas a los yanquis, NO ENTREGARLES el 5% de nuestro PIB!
K
#17 kurro
Ya va siendo hora, o se le planta cara, o el payaso ese se hara cada vez más fuerte
K
Uge1966 #2 Uge1966
...frenar las importaciones de bienes y servicios.

A ver lo que dura Europa sin "las cosas" de EE.UU... (Y ojalá nos fuera bien sin ellas).
K
#4 Drazul
#2 ojalá y pusieran aranceles y/o restricciones a los servicios digitales de EE. UU.

De productos, se importa poco. Podría afectarnos al carro de la compra porque se importan algunas legumbres, muchos pistachos y almendras, y supongo que maíz.
K
Gry #15 Gry *
#4 No compramos los servicios a los EEUU, se los compramos a Irlanda. :wall:
K
scaba #20 scaba
#4 Bueno, importamos entre el 40 y 50% de soja para engordar el ganado, especialmente cerdos, pollos y ponedoras. Y eso es muchísimo, la soja es u producto que cuesta muchísimo producir y en Europa es difícil hacerlo. Además, ahora mismo importamos mucho gas desde EEUU a Europa, pagándolo hasta un 40% más caro que cuando lo comprábamos a Rusia.
K
neo1999 #10 neo1999
#2 Algunas empresas con Azure al 300% lo van a sufrir, y merecido.
K
Aenedeerre #18 Aenedeerre
#10 por aquí una!
K
Olepoint #6 Olepoint
Neolenguaje -> "Quiere adquirir...." Si no fuera algo tan serio, hasta resultaría gracioso.

Recordemos a todos esos "desinformados" que VOX apoya a Trump y cía.
K
#14 candonga1
Hay vaselina marca Bazuca?
K
PaulDurden #21 PaulDurden
Yo recuerdo los chicles...
K
gale #8 gale
Cuidado con la bazuka!!!
K
#16 HangTheRich
Estan al nivel de las sanciones hunde economias impuestas a Rusia?
K
ixo #13 ixo *
Macron, a por las 7 magníficas!!! Donde más duele. Bambú!!!
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
K
#19 jaramero
Las franquicias de burger king, mcdonalds, kfc... perderían mucha pasta y los dueños no son pobres precisamente.

Con los refrescos, especialmente cocacola, se van a tocar bolsillos muy grandes.

No creo que durase mucho ese instrumento porque el enemigo lo tenemos en casa.
K

