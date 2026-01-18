Francia solicitará activar la “bazuca” comercial de la UE en respuesta a los aranceles anunciados por Trump por Groenlandia

El presidente francés Emmanuel Macron solicitará a la Unión Europea que active su poderoso “instrumento anti-coerción” si Estados Unidos impone aranceles en el enfrentamiento sobre Groenlandia, según informó su equipo el domingo. El arma del bloque, nunca antes utilizada y apodada su “bazuca” comercial, permite frenar las importaciones de bienes y servicios. Se ha invocado como una forma de contraatacar en materia de tecnología y comercio, y ahora el territorio danés que el presidente estadounidense Donald Trump quiere adquirir.
Solo con que Europa anunciase estar negociando su adopción en las transacciones con los miembros BRIC ya se liaría la de dios.
A ver lo que dura Europa sin "las cosas" de EE.UU... (Y ojalá nos fuera bien sin ellas).
De productos, se importa poco. Podría afectarnos al carro de la compra porque se importan algunas legumbres, muchos pistachos y almendras, y supongo que maíz.
Recordemos a todos esos "desinformados" que VOX apoya a Trump y cía.
Con los refrescos, especialmente cocacola, se van a tocar bolsillos muy grandes.
No creo que durase mucho ese instrumento porque el enemigo lo tenemos en casa.