17
meneos
57
clics
Explosión masiva, incendio y humo negro en una refinería de petróleo cerca de Budapest
Las llamas y el humo de la refinería de petróleo de Százhalombatta se podían ver a kilómetros de distancia, dijeron testigos presenciales a MTI
|
etiquetas:
:
hungría refinería
,
explosión
14
3
0
K
271
actualidad
5 comentarios
14
3
0
K
271
actualidad
#1
Rayder
Seguro que no está relacionado con la próxima reunión de Putin y Trump en Budapest ¿verdad? Son casualidades..
6
K
102
#2
Grahml
#1
Si hubiese explotado masivamente parques eólico o parques solares, seguro que se consideraba hasta un gesto amistoso.
0
K
20
#3
HeilHynkel
Quie pregunten a los ingleses y a los ucranianos.
5
K
88
#4
RoterHahn
Al final del articulo dice que en Valaquia ha explotado otra refineria.
0
K
15
#5
LikeaRollingStone
*
Se ha dado la
coincidencia
de que explotaran dos enormes instalaciones civiles en dos países de la Unión Europea, ambas contrarias a los intereses ucranianos y antes de una cumbre internacional que no les interesa en absoluto.
Y
por lo que sea
los medios nacionales no lo están llevando en portada. Entiendo que hasta que reciban el dossier sobre cómo informar al respecto...
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Y por lo que sea los medios nacionales no lo están llevando en portada. Entiendo que hasta que reciban el dossier sobre cómo informar al respecto...