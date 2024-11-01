edición general
Explosión masiva, incendio y humo negro en una refinería de petróleo cerca de Budapest

Las llamas y el humo de la refinería de petróleo de Százhalombatta se podían ver a kilómetros de distancia, dijeron testigos presenciales a MTI

Rayder #1 Rayder
Seguro que no está relacionado con la próxima reunión de Putin y Trump en Budapest ¿verdad? Son casualidades..
#2 Grahml
#1 Si hubiese explotado masivamente parques eólico o parques solares, seguro que se consideraba hasta un gesto amistoso.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Quie pregunten a los ingleses y a los ucranianos. :roll:
RoterHahn #4 RoterHahn
Al final del articulo dice que en Valaquia ha explotado otra refineria.
#5 LikeaRollingStone *
Se ha dado la coincidencia de que explotaran dos enormes instalaciones civiles en dos países de la Unión Europea, ambas contrarias a los intereses ucranianos y antes de una cumbre internacional que no les interesa en absoluto.

Y por lo que sea los medios nacionales no lo están llevando en portada. Entiendo que hasta que reciban el dossier sobre cómo informar al respecto...
