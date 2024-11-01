edición general
El máximo tribunal de Italia bloquea la extradición a Alemania del sospechoso por el sabotaje al Nord Stream

La decisión ha llegado apenas un mes después de que un tribunal inferior aprobara la extradición del ucraniano, de 49 años y detenido a mediados de agosto en Rimini, cuando se encontraba de vacaciones. El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registraron varias explosiones durante su paso por aguas del mar Báltico, cerca de la isla danesa de Bornholm y frente a las costas de Suecia.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Queda así:

Un sospechoso huido en Ucrania que no será extraditado.
Un sospechoso detenido en Italia que no será extraditado.
Un sospechoso detenido en Polonia que no será extraditado
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Con vecinos así, ¿quién necesita enemigos?
#5 Suleiman
Y esto es europa... Una casa de putas.
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
La ley de los malabares.
#3 Tecar
El "sospechoso"
Como si lo del Nord Stream hubiera sido algo de uno que pasaba por allí.
De cómic de Mortadelo Y Filemón, si es que te tienes que reír.
xD xD
#6 bibubibu
El paripé continua para que la propaganda no se diluya. Todos saben que fué USA, para eso jugaba en casa y tenía ventaja. Pero no lo pueden decir a los cuatro vientos, porque ha sido nuestro amigo, aliado, etc, porque se les cae la propaganda y necesitan de la propaganda para inculcarnos miedo a todos los ciudadanos de la UE.

Por eso ahora ya no sueltan el mantra de que fueron los rusos y que lo iban a pagar muy caro por tal afrenta. Así que sólo les queda el paripé nada más.
