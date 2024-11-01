El máximo tribunal de Italia bloquea la extradición a Alemania del sospechoso por el sabotaje al Nord Stream

La decisión ha llegado apenas un mes después de que un tribunal inferior aprobara la extradición del ucraniano, de 49 años y detenido a mediados de agosto en Rimini, cuando se encontraba de vacaciones. El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registraron varias explosiones durante su paso por aguas del mar Báltico, cerca de la isla danesa de Bornholm y frente a las costas de Suecia.