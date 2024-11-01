El máximo tribunal de Italia bloquea la extradición a Alemania del sospechoso por el sabotaje al Nord Stream

La decisión ha llegado apenas un mes después de que un tribunal inferior aprobara la extradición del ucraniano, de 49 años y detenido a mediados de agosto en Rimini, cuando se encontraba de vacaciones. El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registraron varias explosiones durante su paso por aguas del mar Báltico, cerca de la isla danesa de Bornholm y frente a las costas de Suecia.
Un sospechoso huido en Ucrania que no será extraditado.
Un sospechoso detenido en Italia que no será extraditado.
Un sospechoso detenido en Polonia que no será extraditado
Como si lo del Nord Stream hubiera sido algo de uno que pasaba por allí.
De cómic de Mortadelo Y Filemón, si es que te tienes que reír.
Por eso ahora ya no sueltan el mantra de que fueron los rusos y que lo iban a pagar muy caro por tal afrenta. Así que sólo les queda el paripé nada más.