Polonia no extraditará a Alemania al ucraniano acusado del sabotaje a Nord Stream

Un tribunal de Varsovia denegó este viernes la extradición a Alemania de Volodímir Z., un ciudadano ucraniano sospechoso de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en 2022, y que es reclamado por la Justicia germana.

#1 Klamp
Estos tíos tuvieron a Pablo González 2 y 5 meses en preventiva e incomunicado y sin presentar un solo cargo.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Y luego era verdad todo lo que se decía de el, a ti no te informaron que era un espía ruso.
Andreham #7 Andreham
#5 #6 Que fuera verdad o no (si todo lo que tenéis es la circunstancia de que, tras 2 años incomunicado y acusado de espía ruso, resulta que se va a Rusia... pues no sé, seguro que no tiene muchas ganas de quedarse por donde le han acusado de cosas) no justifica que se saltasen sus derechos fundamentales.

Porque ahora es un malvado espía, pero a la próxima puedes ser tú, que también eres un malvado espía (y si no lo eres da igual, ya nos aseguraremos de venderte como tal).
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#7 Los espías no tienen derechos y la prueba de que lo era es que vive en Moscu y su mujer ni sabe de el ya nada
antesdarle #9 antesdarle
#7 hombre este es evidente que ha sido un buen impresentable, que la mujer tuvo que descubrir que tenía una segunda vida con otra mujer. Normal que no quiera volver a España.
Pertinax #10 Pertinax *
#7 ¿Sabes por qué no se ha denunciado oficialmente aquella situación ante un tribunal europeo? Porque no tenía ninguna esperanza de prosperar. La acusación de espía tiene estas cosas. Por mucho que os empeñéis.

Lo callados que están ahora quienes le defendían ya debería darte pistas.
Pertinax #6 Pertinax *
#1 Nacido como Pável Alekséievich Rubtsov y recibido con homenajes por el criminal Putin en Moscú, y esperado en Euskadi por Oihana con el amasador de pan en astillero.
#11 Abril_2025
#1 Que porque en aquella ocasión lo hicieran bien no quiere decir que esté bien no extraditar a este otro.
JackNorte #2 JackNorte
La justicia en Polonia parece peculiar para ser un pais Europeo , en un delito internacional en un pais europeo
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#2 Turbio no, lo siguiente

Polonia exige que Alemania detenga la investigación del ataque terrorista al Nord Stream 2 [eng]
www.meneame.net/m/mnm/polonia-exige-alemania-detenga-investigacion-ata

Polonia ayudó a fugarse al sospechoso de volar los gasoductos Nord Stream
www.abc.es/internacional/polonia-ayudo-fugarse-sospechoso-volar-gasodu

Alemania acusa a Polonia de sabotear la investigación sobre las

…   » ver todo el comentario
#12 dclunedo
Mira, como Bélgica a Puchi.... :calzador:
