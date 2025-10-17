Polonia no extraditará a Alemania al ucraniano acusado del sabotaje a Nord Stream

Un tribunal de Varsovia denegó este viernes la extradición a Alemania de Volodímir Z., un ciudadano ucraniano sospechoso de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en 2022, y que es reclamado por la Justicia germana.
| etiquetas: polonia , guerra , rusia , ucrania , alemania , nord stream
Porque ahora es un malvado espía, pero a la próxima puedes ser tú, que también eres un malvado espía (y si no lo eres da igual, ya nos aseguraremos de venderte como tal).
Lo callados que están ahora quienes le defendían ya debería darte pistas.
