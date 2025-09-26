Las interrogantes sobre la implicación de los países de la OTAN en el sabotaje de los Nord Stream "siguen sin respuesta". Los intentos de Occidente por convencer al mundo de que detrás del atentado están únicamente los ucranianos suscitan dudas. Rusia sigue solicitando a Dinamarca y Alemania asistencia jurídica para investigar el ataque. Alemania, Dinamarca, Suecia y Suiza no están interesadas en identificar a los autores intelectuales y materiales de los atentados.