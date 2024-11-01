edición general
Como Europa nos lleva a la guerra: Servicios especiales británicos preparan sabotajes contra el gasoducto Turkish Stream. Análisis

Los servicios especiales del Reino Unido y Ucrania preparan actos de sabotaje contra el gasoducto Turkish Stream, declaró este jueves el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso), Alexánder Bórtnikov. el FSB tiene información de que se llevan a cabo actos terroristas y sabotajes en el territorio ruso "bajo el patrocinio de los servicios especiales británicos". "Junto con el MI-6, se están planeando incursiones de grupos de sabotaje ucranianos en las regiones fronterizas de Rusia, ataques contra instalacio

1 comentarios
johel #1 johel
En el momento que la voladura del nordstream quedo sin castigo y su investigacion saboteada por interses politicos, se abrio la veda para que cualquier infraestructura civil de cualquier tipo sea atacada en cualquier momento.
Ahora es el enemigo rusia porque esta en guerra, mañana seran las comunicaciones de tu casa porque patatas.
