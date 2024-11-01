edición general
El exoficial de inteligencia Chervinsky afirma que los gasoductos Nord Stream eran un objetivo legítimo para el sabotaje. (Eng)

Chervinsky subrayó que los gasoductos Nord Stream eran «un objetivo militar legal» y expuso tres argumentos para respaldar su opinión. En primer lugar, dijo, las explosiones se produjeron «en aguas neutrales, en la zona económica de Dinamarca, y en ningún caso dentro de la jurisdicción de Alemania». «Por lo tanto, Alemania no tiene autoridad para investigar este caso, mientras que Dinamarca ya lo ha cerrado y no considera que el incidente sea un delito penal», afirmó Chervinsky.

javibaz #1 javibaz
Fue un ataque directo a una infraestructura clave de Alemania, por mucho que no le guste a este señor.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 #2 "Ahora es primordial investigar los incidentes para obtener total claridad sobre los hechos y sus causas. ¡Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética activa europea es inaceptable y dará lugar a la respuesta más contundente posible!, afirmó aquel septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
www.meneame.net/story/von-der-leyen-adelanta-respuesta-mas-fuerte-posi
Asimismov #2 Asimismov *
No, no era un objetivo legal, las instalaciones civiles nunca pueden ser objetivos militares, claro está, salvo en caso de terroristas.
Se acaba de retratar Ucrania, aunque los autores sean británicos o norteamericanos.
Txikitos13 #4 Txikitos13
Entonces si una instalacion mia pasa por otro pais no puedo investigar si me lo rompen?? No tiene ningun sentido
