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Estados Unidos: una madre que sufrió 3 abortos espontáneos revela cuánto le cobraron cada vez que perdió un bebé [EN]

Estados Unidos: una madre que sufrió 3 abortos espontáneos revela cuánto le cobraron cada vez que perdió un bebé [EN]

Su primer aborto espontáneo fue un embarazo ectópico. "Sigo tratando de pagar la factura de $59.409,98 porque mi seguro insiste en que podría haber ido a otro hospital donde habría sido más económico". Unos meses después sufrió un aborto espontáneo. La cirugía resultante le costó $23.411,07. La tercera vez que abortó solo le cobraron $18.241. Todo esto le ha costado más de $100.000. Otras mujeres comentaron la publicación en redes sociales, una de ellas contó que evitó ir a urgencias por su aborto espontáneo porque sabía que no podía costearlo.

| etiquetas: estados unidos , sanidad , embarazos , abortos , facturas
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5 comentarios
9 10 0 K 176 SANIDAD
Format_C #1 Format_C
welcome to america
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Spirito #2 Spirito *
En España, casi los mismos que están en contra del aborto en todas sus formas, son los que han tenido o tienen o son parte directa o indirecta de clínicas privadas que hacen un muy lucrativo negocio del aborto en clínicas y/o tugurios privados.

Esto se sabe ya desde hace muchos años.
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azathothruna #4 azathothruna
Los colonizadores cada vez pierden su estatus de primer mundo.
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Es que si no sería comunismo
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#3 kaos_subversivo
Mas luigis hacen falta
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menéame