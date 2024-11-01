Estados Unidos: una madre que sufrió 3 abortos espontáneos revela cuánto le cobraron cada vez que perdió un bebé [EN]

Su primer aborto espontáneo fue un embarazo ectópico. "Sigo tratando de pagar la factura de $59.409,98 porque mi seguro insiste en que podría haber ido a otro hospital donde habría sido más económico". Unos meses después sufrió un aborto espontáneo. La cirugía resultante le costó $23.411,07. La tercera vez que abortó solo le cobraron $18.241. Todo esto le ha costado más de $100.000. Otras mujeres comentaron la publicación en redes sociales, una de ellas contó que evitó ir a urgencias por su aborto espontáneo porque sabía que no podía costearlo.