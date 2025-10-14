Estados Unidos se está yendo a la quiebra lentamente, dice JP Morgan, mientras la deuda nacional crece y los ingresos arancelarios parecen inestables [EN]

La pregunta que más me hacen los inversores y asesores financieros es: "¿Cuándo nos va a estallar la deuda federal en la cara?". Mi respuesta habitual es que, aunque nos estamos hundiendo, lo hacemos lentamente. Y lo hace con la suficiente lentitud como para que los mercados aún no entren en pánico. El hecho de que, incluso hoy, el gobierno estadounidense pueda pedir prestado dinero a 30 años con una rentabilidad de tan solo el 4,6% demuestra la convicción de que aún hay margen para que el gobierno se endeude más".