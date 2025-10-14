edición general
Estados Unidos se está yendo a la quiebra lentamente, dice JP Morgan, mientras la deuda nacional crece y los ingresos arancelarios parecen inestables [EN]

La pregunta que más me hacen los inversores y asesores financieros es: "¿Cuándo nos va a estallar la deuda federal en la cara?". Mi respuesta habitual es que, aunque nos estamos hundiendo, lo hacemos lentamente. Y lo hace con la suficiente lentitud como para que los mercados aún no entren en pánico. El hecho de que, incluso hoy, el gobierno estadounidense pueda pedir prestado dinero a 30 años con una rentabilidad de tan solo el 4,6% demuestra la convicción de que aún hay margen para que el gobierno se endeude más".

| etiquetas: estados unidos , jp morgan , duda federal , quiebra
4 comentarios
rogerius #1 rogerius *
Gracias, Trump. :-* Que siga ese buen trabajo.
Un aceleroncito no vendría mal. Anda, empléate a fondo, majo. xD
Leconnoisseur #2 Leconnoisseur
Pues Milei ha de estar contento. Si se hunde USA a ver quien salva Argentina
#4 Tronchador.
#2 China a precio de saldo.
#3 Tronchador.
Madre mía. Cuando EEUU quiebre, el tsunami que va a llegar a europa va a ser épico. Eso sin contar el desastre de civilización que dejará EEUU en el país con facciones enfrentadas y una población tremendamente armada, pero en europa con una sociedad también, polarizada y un fascismo en auge, los gobiernos van a tirarse los trastos a la cabeza, tanto a nivel nacional como internacional, y llegará la des-unión europea y el sálvese quien pueda.
