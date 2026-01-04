Υ en eso llegó la vicepresidenta Delcy, y se acabó la diversión…

La confianza de Trump y Rubio en la nueva presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez y la descalificación de la líder opositora Marina Corina Machado por falta de respeto y apoyo en Venezuela ha supuesto un jarro de agua fría para la apuesta de Alberto Nuñez Feijóo. “La vicepresidenta Delcy Rodríguez…” dijo Donald Trump, giró levemente hacia atrás ante el secretario de Estado Marco Rubio en busca de aprobación y continuó “ya ha jurado como presidenta, ha hablado con Marco Rubio y ella ha dicho que hará lo que nosotros queramos”.