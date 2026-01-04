edición general
Υ en eso llegó la vicepresidenta Delcy, y se acabó la diversión…

Υ en eso llegó la vicepresidenta Delcy, y se acabó la diversión…

La confianza de Trump y Rubio en la nueva presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez y la descalificación de la líder opositora Marina Corina Machado por falta de respeto y apoyo en Venezuela ha supuesto un jarro de agua fría para la apuesta de Alberto Nuñez Feijóo. “La vicepresidenta Delcy Rodríguez…” dijo Donald Trump, giró levemente hacia atrás ante el secretario de Estado Marco Rubio en busca de aprobación y continuó “ya ha jurado como presidenta, ha hablado con Marco Rubio y ella ha dicho que hará lo que nosotros queramos”.

#3 DobleCapital
Lo cierto es que el miedo ha cambiado de bando. Delcy y Diosdado ahora sí tienen miedito.
3
#1 Meinhard
“ya ha jurado como presidenta, ha hablado con Marco Rubio y ella ha dicho que hará lo que nosotros queramos", si esto es verdad, a ver qué cara se les queda a los que besaban el culo a Trump, venezolanos y personajes de derecha. Básicamente, hacer lo que os de la gana políticamente, mientras nosotros podamos drenar el país.
3
#7 Grahml
"Trump explicó el sábado que su plan contempla la posibilidad de un nuevo y segundo ataque de consecuencias más devastadoras si no se cumplen sus objetivos: recuperar el petróleo que, según ha vuelto a subrayar, Venezuela le robó a Estados Unidos."

Obviamente el único objetivo de Trump es el petróleo venezolano, a Trump le da igual todo lo demás.
1
#4 Febrero2034
Ábalos viendo en la tele del trullo que Delcy asciende a presidenta de Venezuela mientras se oye desde el fondo "Allá va la chica de José Luís" una lágrima recorre su mejilla de emoción.  media
2
#6 Ñadocu
La Chics dd las maletas
1
#5 Asimismov
Ya hemos visto como Ucrania toma cientos de decisiones desde 1990 que solo han perjudicado sus intereses como pueblo, nación y como actor internacional, listo para el saqueo de tierras, recursos y derechos.
2
#2 Abril_2025
Poco ganan los venezolanos si cambian una dictadura que regala el petróleo a China y Rusia a cambio de una dictadura que se lo regala a EEUU.

Ya veremos qué ocurre, si las multinacionales ya los meten los miles de millones de inversión que necesita el país ya sería algo. Más industria, más trabajo.

Pero no sería una transición real si no desaparece la dictadura.
0
#8 Expat_Guinea_Ecuatorial
Jugada maestra de Delcy, se quita a Maduro de en medio y coge el poder, contentando a los americanos que se ahorran una invasion terrestre. Buenas noticias para la PSOE
0

