edición general
193 meneos
1303 clics

Una empleada de MAGA pagó 500 dólares para que le hicieran laceraciones y le escribieran «TRUMP WHORE» (PUTA DE TRUMP) en el estómago y luego simuló un delito de odio (ENG). PDF

Un miembro del personal del representante republicano de Nueva Jersey Jeff Van Drew organizó un elaborado delito de odio falso, pagando 500 dólares a un artista de modificaciones corporales para que le cortara el cuerpo con un bisturí, según alegan los fiscales federales. Natalie Greene, de 26 años, estudiante de derecho de Rutgers que trabajaba como representante de servicios al electorado, compareció el miércoles ante un tribunal federal, acusada de conspiración para transmitir declaraciones falsas y de realizar declaraciones falsas al FBI.

| etiquetas: trump puta , maga
84 109 0 K 309 actualidad
48 comentarios
84 109 0 K 309 actualidad
Comentarios destacados:            
Andreham #2 Andreham
Mira que hay que ser un nivel especial de estúpido para pagar 500 pavos de TU dinero para joderte el cuerpo A TI MISMO para dar un titular en un periódico local durante diez minutos que beneficie a tu jefe, que resulta ser un multimillonario megalómano que no sabe ni que existes y que simplemente te considera una herramienta que debe trabajar para él, y que gana esos 500 dólares que tú te has gastado y son un buen cacho de tu salario en literalmente segundos y se lo gasta en una parte de su desayuno.
45 K 395
#6 Bravok1
#2 Si, joderte el cuerpo a ti mismo para lamerle el culo a un violador de niñas psicópata egolatra genocida naranja.
13 K 133
#7 Pastis
#2 periódico local? Si sale hasta en meneame
4 K 45
tommyx #12 tommyx
#7 meneame, el agregador local
1 K 15
tommyx #11 tommyx
#2 hay muchos de esos por aqui
0 K 8
borre #21 borre
#2 Con que vaya a ver a la Ana Rosa de allí ya tiene más que recuperada la inversión.
2 K 28
Miguel_Diaz_2 #26 Miguel_Diaz_2
#2 Como la gente que se pega y se mata por su equipo de fútbol.
0 K 6
MCN #27 MCN
#2 Es lo que tienen las sectas.
3 K 36
#45 Katos
#1
¿¿¿Os acordais Del BULO Del CULO???

www.youtube.com/watch?v=EiHNmk1gOrY

No caigas en la FALACIA que solo dlos de deteminada ideologia son de tal forma. Imbéciles hay en todos los lados, de lo sde tu lado y de lo s dl otro. #17 #2 #27 #29 #3 #8
2 K 14
Bapho #48 Bapho
#45 Hmmmm...yo no he dicho que no haya en el lado contrario.

En cualquier caso, siempre viene uno a decir que en el otro lado también?
1 K 16
Kyoko #29 Kyoko
#2 Cuando se trata de crímenes que causan repercusión mediática y dan beneficios a la "victima", se producen fraudes de estos.
En los Estados Unidos, en la epoca álgida "woke" hubo una mini epidemia de falsos "hate crimes", o sea crímenes de odio fingidos.
El mas archifamoso evidentemente fue el del actor Jussie Smollett
en.wikipedia.org/wiki/Jussie_Smollett_hate_crime_hoax
Que en la linea de ser estos fraudes generalmente estúpidos, contrato para que…   » ver todo el comentario
5 K 58
Varlak #31 Varlak *
#2 Sobretodo teniendo en cuenta que existe la IA y el Photoshop. Pero vamos, no es un calculado acto, es simplemente una persona que quiere casito y no está muy bien, hay casos parecidos en todos los grupos políticos.
0 K 10
#39 srskiner
#2 creo que mas que beneficiar a su jefe queria su minuto de gloria
0 K 10
#44 mrM4 *
#1 #2 anda que no habrá gente que se lo hubiera hecho gratis
0 K 10
woody_alien #1 woody_alien
Pues si ese es el nivel intelectual de los estudiantes de derecho yankees apaga y vámonos :palm:
19 K 195
BM75 #15 BM75 *
#1 La de la noticia es una imbécil, pero igual estás generalizando un poquito... :palm:
6 K 47
MonoMico #20 MonoMico
#15 hay quién adora el aplauso fácil...
0 K 6
Bapho #17 Bapho
#1 Lo grave no es el nivel intelectual, lo grave es el nivel de fanatismo para hacer semejante burrada para atacar al contrario. Da mucho miedo
16 K 154
hormiga_cartonera #23 hormiga_cartonera *
#17 Este es el tema. Si la gente normal, en sus asuntos, no se inmiscuye en el de los demás pero después tienes a estos perturbados jodiendo a los que no piensan como ellos de esta manera, la guerra está perdida.
1 K 19
#24 Falangito
#17 Es algo que la derecha acostumbra a hacer. Se podrían poner bastantes ejemplos, incluso en España (por ejemplo, el “asesinato” de cierto político con el que justifican constantemente el golpe de Estado a la República en 1936).
2 K -2
#38 srskiner
#24 quen poca vergüenza hay que tener para hacer ese comentario. A que viene esa comparacion y esas comillas ¿ calvo sotelo se suicido en un ataque de falsa bandera?
1 K 18
#34 AGlC *
#17 No es para atacar al contrario, es para poder venderse como una mártir de la causa, y así trepar a toda velocidad por el escalafón.
1 K 10
#32 mosquis
#1 26 años y sigue estudiando derecho, si hasta Shaquille O'Neal se licenció en la universidad con 21 años.
0 K 9
themarquesito #40 themarquesito *
#32 En EE.UU, Derecho no es una carrera propia, tiene rango doctoral. Hay que hacer primero una carrera, luego los 3 años de derecho, y defender la tesis.
1 K 29
#47 mosquis
#40 No lo sabía, gracias por la aclaración.
0 K 9
#33 AGlC
#1 Juzgas el tema muy rápido. Si el plan le hubiese salido bien, habrían sido una mártir de la causa, e inmediatamente aupada a algún puesto al menos de media importancia y muy bien remunerado, y sabiendo jugar sus cartas de ahí al estrellato político de forma así inmediata.
0 K 7
salteado3 #3 salteado3
Está claro que llevan en el ADN lo de los ataques de falsa bandera...
6 K 74
#5 astur365_628eed2f50e0f
Queréis ejemplos ? Una chica se hizo una esvástica en la cara , a otro chico el amante le escribió algo en las nalgas . Y claro , ambos denunciaron
2 K 33
#14 Culpepper
#5 Otra se rajo la mejilla en forma de "B" y dijo que se lo había hecho un negro en apoyo de Obama, hace años. Imagino que se iba a escribir "BLACK POWER" pero la primera letra ya escocia más de lo que podía soportar.

Esto se lo hizo ella misma, delante del espejo, así que la "B" quedó al revés...
9 K 88
#28 pakorrito
#14 No puede ser verdad lo del espejo.
1 K 18
angelitoMagno #18 angelitoMagno *
#16 Ya ves que he retirado el comentario :-P
1 K 21
themarquesito #4 themarquesito
#0 Te añado la indicación de que se trata de un PDF
0 K 20
EldelaPepi #43 EldelaPepi
Joder.
El objetivo de esta mierda es echar mas leña al fuego y que arda todo. Les mola la guerra civil.
Alucino, primo.
1 K 20
MisturaFina #8 MisturaFina
Fanaticos lame culos. Personas sin vida propia. Peligrosos!
1 K 16
angelitoMagno #19 angelitoMagno
Esto es como el concejal del PP que simuló un secuestro por parte de la ETA para ganar posiciones en el partido.
0 K 13
angelitoMagno #9 angelitoMagno *
Edit
0 K 13
#16 int21h
#9 El PDF de la denuncia en la web del departamento de justicia no te vale de confirmación, por lo que se ve...
1 K 11
devilinside #35 devilinside
Encima el tío pilló 500 dólares. Yo se lo hubiese hecho gratis
0 K 12
Bonzaitrax #13 Bonzaitrax *
Esta gente está muy averiada de la cabeza. No me extraña que sea el país con más drogatas por metro cuadrado.
0 K 10
hexion #36 hexion
Si no habéis leído la descripción de los hechos y especialmente la investigación en el PDF, os lo recomiendo. He visto películas con tramas mucho peores.
0 K 10
Pablosky #25 Pablosky *
#0 Etiquetas: “Trump puta”

No, así no, o se pone todo junto por hacer el chiste, poniendo delante “está”, o se separa con comas. :troll:
0 K 10
koe #30 koe
Este tipo de locuras tiene pinta que son hechas por peña "zumbada", y gente de ese calibre los tenemos en todas las trincheras, incluso en la nuestra...
0 K 9
#22 Filosof *
A veces no es tan mala idea...  media
0 K 8
#46 Nebuchanezzar
Son de derechas, tienen una tara de nacimiento, lo único que me jode es que no se hable más de este tema, necesitas un grado de estupidez o de psicopatía muy grande para ir en contra de todo el mundo que te rodea, desde un punto de vista antropológico, salvo que esos individuos estuvieran en una posición dominante en la tribu, serían inmediatamente expulsados y posiblemente morirían, esta sociedad sin embargo les acoge pese al peso y al cáncer para la propia idiosincrasia de la sociedad misma que suponen
0 K 7
millanin #42 millanin
Tarde o temprano tendrán su Reichstag y lo usarán como escusa.
0 K 7
Metabarón #37 Metabarón
No dan para más
0 K 7

menéame