Una empleada de MAGA pagó 500 dólares para que le hicieran laceraciones y le escribieran «TRUMP WHORE» (PUTA DE TRUMP) en el estómago y luego simuló un delito de odio (ENG). PDF

Un miembro del personal del representante republicano de Nueva Jersey Jeff Van Drew organizó un elaborado delito de odio falso, pagando 500 dólares a un artista de modificaciones corporales para que le cortara el cuerpo con un bisturí, según alegan los fiscales federales. Natalie Greene, de 26 años, estudiante de derecho de Rutgers que trabajaba como representante de servicios al electorado, compareció el miércoles ante un tribunal federal, acusada de conspiración para transmitir declaraciones falsas y de realizar declaraciones falsas al FBI.
En los Estados Unidos, en la epoca álgida "woke" hubo una mini epidemia de falsos "hate crimes", o sea crímenes de odio fingidos.
El mas archifamoso evidentemente fue el del actor Jussie Smollett
en.wikipedia.org/wiki/Jussie_Smollett_hate_crime_hoax
Que en la linea de ser estos fraudes generalmente estúpidos, contrato para que
