·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7500
clics
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco
3685
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
5898
clics
“Evita su consumo”: el sello negro que hace temblar a la industria de los ultraprocesados
3102
clics
20N en el Supremo: todo estaba en un libro de Marchena
4175
clics
Monedas del deseo: La moneda erótica de los burdeles parisinos [Eng]
más votadas
921
Tras años de estancamiento, la justicia española se moderniza al fin y permitirá condenar sin pruebas, agilizando los procesos
818
Condenado el fiscal general del Estado por revelación de secretos
462
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales: "Hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y tendrá consecuencias profundas para la confianza en la justicia"
757
Rufián: “El mensaje es claro: Ayuso no se toca”
400
La pareja de Ayuso buscará en la sentencia sobre el fiscal General el arma para la nulidad de la causa de sus delitos fiscales y falsedades
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
333
meneos
3106
clics
20N en el Supremo: todo estaba en un libro de Marchena
Todo estaba escrito en la introducción del último libro de Manuel Marchena (
La justicia amenazada
, Espasa)
|
etiquetas
:
marchena
,
fiscal
137
196
8
K
345
actualidad
84 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
137
196
8
K
345
actualidad
Comentarios destacados:
#11
#5
Ni que lo digas. Os tienen hoy activos desde mi primera hora. Cada noticia sobre la barrabasada del Supremo y venís como moscas a tratar de monopolizar el debate. De primero de astroturfing.
Fíjate. Tenemos a ti a
#3
#7
#8
#9
(que se la olvidado cambiar de usuario).
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#12
WcPC
*
#7
Eran igual de derechas que en 2018, el problema es que han perdido la vergüenza
, el tema es que desde hace unos 5 años (realmente más, pero tras el Covid es que es de traca) que la derecha se ha vuelto golpista, directamente golpista...
Hoy en día no condenaría al PP, de eso seguro.
Porque está desatada.
A ver, que el juicio al juez Garzón ha sido tirado por tierra por la justicia europea y el tribunal ha dicho, que bien, pero que se la suda los cojones, ellos no van a devolverle a la judicatura....
Directamente es lo mismo que ha hecho l fiscalía de Madrid con Ayuso y el homicidio de los 7291 ancianos por sus protocolos de la vergüenza.
28
K
208
#25
TonyStark
#12
no lo va a entender...
1
K
23
#38
Xidaug
#12
solo murieron ancianos en Madrid?
1
K
-5
#44
nilien
*
#38
Solo se firmó un protocolo que los sentenciaba a morir solos y desatendidos en Madrid...
CC:
#12
5
K
53
#62
Pablosky
*
#44
Pero dilo bien, sólo se firmó en Madrid un protocolo que los sentenciaba a morir solos y desatendidos en Madrid,
pero si estaban en una residencia pública.
Si tenían pasta (residencia privada) les atendían.
Eso realmente no pasó en ninguna otra parte, ni siquiera en las comunidades que tuvieron cifras similares de muertes. CC:
#38
3
K
39
#69
Xidaug
#62
y como que en Madrid el ratio de muertes fue más bajo?
0
K
6
#45
DaniTC
*
#38
no ha dicho eso ni siquiera insinuado. Reducir al absurdo no es buen argumento por aquí. Igual para Twitter.
1
K
21
#71
Xidaug
#45
solo os preocupan unos? que raro
0
K
6
#72
DaniTC
#71
no entiendo tu comentario. Redacta mejor.
0
K
10
#15
io1976
Se creía el PSOE que el lawfare de los post franquistas con toga no les iba a afectar porque eran uno de los partidos del régimen del 78, de la modélica transición.
Pues ahí lo tienen.
9
K
86
#23
TonyStark
#7
fíjate que el ponente de este juicio es el mismo que no supo identificar a M.Rajoy en los papeles de Barcenas
7
K
75
#37
Xidaug
#23
Siempre se supo en la AN que M.Rajoy era Mariano Rajoy, lo que no se acreditó es que ese apunte de Bárcenas fuera real y en sentencia se dijo que fue añadido por el tesorero “para presionar”. Así aprovechamos para desmontar otro bulillo…
2
K
19
#47
Aperitx
*
#37
Lo mismo que no estaba claro el apunte de M. Rajoy no está claro que el FGE filtrara nada.
0
K
7
#70
Xidaug
#47
pero si ha confesado que le dicto literal a una periodista datos secretos…
0
K
6
#75
Aperitx
#70
¿Si ha confesado para que va a recurrir la sentencia?
0
K
7
#84
Xidaug
#75
por qué el Constitucional lo indulte como hizo con los de los ERE… y tan pichis todos… la gente contenta en Andalucía contenta con que se lo llevasen a manos llenas… en verdad
0
K
6
#64
Pablosky
#37
¿Y cuáles eran las pruebas que sustentaban que se había añadido posteriormente?
1
K
18
#68
Xidaug
*
#64
pues que en prueba documental antes no estaba y después sí,, esto es un hecho probado no le des más vueltas… otra cosa es que la cabecita te impida creer que has estado engañado tanto tiempo… animo
0
K
6
#6
WcPC
¿Será esta vez la definitiva, que el PSOE se de cuenta de que eso de "conceder" la justicia a la derecha no es buena idea?
No creo, tendremos que esperar a que condenen a su mujer, a lo mejor, así aprende.
5
K
59
#7
Xidaug
#6
como de derechas es la justicia si este Supremo es el mismo que sentenció al PP por la Gurtel?
8
K
25
#9
alcama
#7
No les pidas razonar. Están en modo plañideras
4
K
34
#11
StuartMcNight
*
#5
Ni que lo digas. Os tienen hoy activos desde mi primera hora. Cada noticia sobre la barrabasada del Supremo y venís como moscas a tratar de monopolizar el debate. De primero de astroturfing.
Fíjate. Tenemos a ti a
#3
#7
#8
#9
(que se la olvidado cambiar de usuario).
35
K
255
#18
trasc0
#11
Pero si sois todo Meneame sincronizado los que estais subiendo constamente todas las noticias lo MAL MALISIMO que esta esta decision del jurado por mayoria, sin haber leido el auto y con la misma idea de legalidad y leyes que mi fontanero. De verdad que es desesperante entrar y leer tantisima gente defendiendo lo indefendible por no cuadrar con sus colores, que locura de pais, no tiene salvación. Tanto cuesta asumir que el fiscal la ha cagado a lo grande?
9
K
54
#29
NoMeVeas
*
#18
Los que apelais a la incompresion de los escritos de dios de los mortales en comparacion a los seres de luz que han sido designados como jueces... ¿cuando os vais a cansar de proyectar?
5
K
38
#43
trasc0
#29
Yo no apelo a nada, lo que no puede ser es que los jueces y la UCO bien cuando es contra un color y mal cuando es contra otro. Me sonroja la facilidad con la que haceis cherrypick de "medios" y tertulianos que apoyan vuestro relato y lo mucho que sabeis de leyes y como funciona la ley. Yo, todo un ignorante no me atrevo a juzgar si la decision es lawfare o no pero si sé ver patrones. Y el patron aqui es que sois unos sectarios de cuidado.
Supongo que hoy me tocará ser facha por poner en duda vuestra VERDAD, mañana me tocara ser comunista por dudar la verdad de los otros, ya estoy acostubmrado.
1
K
12
#54
Jesucripto
#43
Yo creo que la Justicia es una mierda en este país independientemente de a quien parezca beneficiar. No nos metas a todos en el mismo saco.
0
K
6
#56
trasc0
#54
Bueno, era una generalización por la corriente mayoritaria que aprecio en meneame. Pero tienes razón, perdón.
1
K
15
#60
Adela_Moreno_Sanchez
#18
el fiscal ha sido un mandado.
Eso nadie lo dice?
Y mira que yo era de izquierdas, hace10 años.
Tampoco soy de derechas,soy anti delicuentes, anti monopolios, anti corrupción, anti partidos intoxicados, anti jueces afiliados a opus dei, o masonería, así como altos mandos de policía y militares
0
K
6
#79
trasc0
#60
Puede que sí y puede que no. Pero aunque fuera cierto que lo fuera, el tiene poder de decision, no esta a punta de pistola. También fue un mandado Juan Lobato y se olio la tostada. Le ha costado caro sin duda, pero creo yo que el fiscal general tenia mas poder/seguridad que Lobato y la vida solucionada como para hacer caso a mandatos si no estaba de acuerdo con ellos.
0
K
9
#39
Xidaug
#11
jajajaj lo que estoy disfrutando… entrar en MNM para echar unas risas…
0
K
6
#27
Mimaus
#7
es lo que tiene tener tanta mierda, que cuando rebosa tanto ni en el Supremo pueden taparla.
0
K
6
#36
Xidaug
#27
la verdad que sí
0
K
6
#30
Cilantro
#7
Esa sentencia tuvo alguna consecuencia más allá de la moción de censura? Dame una. Pequeñita. Te lo imploro.
0
K
7
#35
Xidaug
#30
7 años de gobierno socialista
0
K
6
#42
disecain
#7
Te refieres a la Gurtel donde M.Rajoy no ha pisado la carcel y ha podido mentir descaradamente cuando declaraba? O te refieres Gurtel donde el PP destruye a martillazos pruebas y no pasa nada?
3
K
33
#73
Xidaug
#42
como que no pasa nada? 7 años de gobierno socialista y (estáis locos?)
1. Francisco Correa – Cabecilla de la trama. Condenado a más de 50 años de prisión.
2. Pablo Crespo – Nº2 de la red. Condenado a más de 30 años.
3. Álvaro Pérez “El Bigotes” – Responsable en Valencia. Condenado.
4. Luis Bárcenas – Ex tesorero del PP. Condenado a 29 años (luego reducidos).
5. Rosalía Iglesias – Esposa de Bárcenas. Condenada.
6. Jesús Sepúlveda – Exalcalde de Pozuelo. Condenado.
7. Ana Mato – Exministra.…
» ver todo el comentario
0
K
6
#82
disecain
#73
¿Y M.Rajoy? ¿Por qué no está en tu lista?
0
K
10
#83
Xidaug
#82
Siempre se supo en la AN que M.Rajoy era Mariano Rajoy, lo que no se acreditó es que ese apunte de Bárcenas fuera real y en sentencia se dijo que fue añadido por el tesorero “para presionar”. Así aprovechamos para desmontar otro bulillo…
0
K
6
#57
Jesucripto
#7
Mucho. Al final no le ha hecho lo que le hizo a HB.
0
K
6
#22
TonyStark
#6
Bolaños es un parguela... no se da cuenta de nada
0
K
12
#78
Falk
#6
que el PSOE controlara la justicia tp seria mucho mejor.
Encima a la falta de separación de poderes sumamos la propia endogamia en cada rama del poder. Vamos que los nobles siguen siendo nobles y los pobres pobres. El ascensor social siempre fue el mismo, uno de escasa capacidad.
1
K
-4
#80
WcPC
#78
Mira un tipo que no entiende como debe funcional la justicia...
El problema es que está siendo controlada, no quien lo controla...
Si lo controlara el PSOE y estuviera atacando al PP sería el mismo problema.
0
K
11
#4
YSiguesLeyendo
Relacionada:
www.meneame.net/m/cultura/ferreras-promociona-libro-marchena-rojo-vivo
3
K
55
#16
Dene
*
La sentencia estaba decidida desde hacía ya mucho tiempo
Ahora solo hace falta ver qué argumentos (de traca) exhibe esta pandilla de prevaricadores franquistas. Les va a costar mucho decir por qué no han creido las declaraciones de 4 periodistas de reconocido prestigio que de forma coherente y sin ninguna duda han declarado que este señor no les filtró nada.
Va a ser muy complicado argumentar por qué ignoran estas declaraciones sólidas y fiables frente a indicios muy débiles. Y sobre todo, va…
» ver todo el comentario
5
K
45
#28
javi618
#16
¿Lo del fiscal general borrando su móvil y su cuenta de gmail cuando se entera que le está investigando el Supremo no te llama la atención?
4
K
4
#32
warheart
#28
mucho, a mí me parece similar al borrado que hizo el PP de los discos duros de Bárcenas. Pero es que eso, legalmente, no demuestra nada. ¿Que puedes sospechar que algo borró que no querían que se viese? Desde luego, se puede incluso contactar con Google con una orden judicial para intentar recuperar esos correos, cosa que probablemente hubiese sido posible para Google. Pero si la sentencia utiliza "es que borró el guasap y el gemeil" como motivo para la condena, yo me bajo del tren.
2
K
25
#40
Waves
*
#_28
Si a ti te dicen que te van a requisar tus datos personales, también borrarías todo.
¿Significaría que eres culpable de cualquier cosa de la que se te acuse? No.
CC
#32
2
K
8
#41
javi618
#32
Sospechoso es, desde luego. Y no ha sido lo único que ha valorado el tribunal, para mí todo sumado justifica una inhabilitación de una figura tan importante y que supuestamente debería ser imparcial. Lo importante igualmente sería tirar del hilo y que se sepa si seguía órdenes y de quién, pero no creo que lleguemos a tanto. En el fondo es un peón que sacrifican, igual que Ábalos, o Cerdán.
www.elmundo.es/espana/2025/11/20/691f195be9cf4a26368b45b5.html
0
K
10
#49
Dene
*
#28
para nada. teniendo en cuenta que en este puñetero país sale a la prensa (de derechas) todo y luego se filtra interesadamente (desde ciertos juzgados y desde ciertos mandos de la policía patriótica) para empujar siempre hacia el mismo lado, no me sorprende para nada.
ni es ilegal ni es raro. como argumento tiene 1000 veces menos peso que el testimonio de 4 periodistas de reconocido prestigio y carrera intachable que afirman que no fue esta persona.
como digo, mañana mismo deberían abrir…
» ver todo el comentario
2
K
33
#50
javi618
#49
Imagino que opinarás lo mismo sobre los discos duros destruidos por Bárcenas en su día.
1
K
19
#51
Dene
#50
para nada comparable. ahi no había datos con riesgo para la seguridad del pais y de causas judiciales abiertas. no se puede comparar un dispositivo con informacion a la que tiene acceso la 6ª autoridad del estado con el disco duro de un contable de una organizacion criminal privada.
0
K
12
#53
javi618
#51
¿En el gmail del fiscal general había información que podía comprometer la seguridad del país? Espero que al menos tuviera 2FA activado...
0
K
10
#52
Y_digo_yo
#16
si no se tienen en cuenta esos testimonios es porque se consideran falsos. Deberían abrir diligencias por falso testimonio entonces.... No lo van a hacer.
1
K
20
#13
capitansevilla
Estaba todo atado y bien atado:
Feijóo se reunió en secreto con fiscales conservadores a los que prometió derogar varias leyes del Gobierno
www.eldiario.es/politica/feijoo-reunio-secreto-fiscales-conservadores-
Fiscales conservadores animan a Feijóo a desmontar leyes del Gobierno de Sánchez
elpais.com/espana/2023-05-02/fiscales-conservadores-se-alian-con-feijo
4
K
37
#2
enochmm
20N en el Supremo: todo estaba en un libro de Marchena
1
K
31
#1
YSiguesLeyendo
Anita, tranquila, que lo de tu hermana lo lleva otro juzgado
1
K
27
#5
platypu
Lo de los cibervoluntarios es digno de estudio
4
K
26
#10
Eibi6
*
#5
le dijo la sartén al cazo{shit}
Perdón, que tú eras profesional de esto, no voluntario{grin}
4
K
58
#17
haprendiz
*
#5
¿Te refieres a cuentas como la de
#3
, sin comentarios desde hace décadas,
que "resucitan" de golpe
para comentar frenéticamente en contra del Gobierno y de todo lo que huela mínimamente a izquierda?
PD: Atención al cambio de tono del "Empleado Extranjero" (sic) en el comentario de septiembre de este año.
19
K
176
#19
tommyx
#17
veo un patrón repetitivo de español, extranjero... Parece un complejo o algo asi
1
K
16
#55
Marisadoro
*
#17
Trabajador infantil.
¡Con 34 años ya tenía 24 cotizados!
Cc
#19
1
K
22
#61
tommyx
#55
más gente así se necesita y no tanto ni-ni de los que se queja de que los inmigrantes roban los trabajos!
1
K
22
#21
TonyStark
#17
Menéame sufrió una filtración de datos en octubre de 2022, se filtraron correos electrónicos y contraseñas de aproximadamente el 42% de los usuarios registrados....
10
K
105
#81
EldelaPepi
#21
Entonces, en alguna parte hay un mercadillo de cuentas antiguas de MNM.
Imagino que las estudiarán antes de usarlas para que el dueño legítimo no vaya a comentar y les pillen.
Cuentas que no se usan hace años o algo así. ¿No?
Yo tuve una de esas que se perdió en el abismo de hotmail, olvidé la contraseña y no he conseguido recuperarla (y mira que lo intenté)
Lo mismo aparece.
0
K
8
#24
MiguelDeUnamano
#17
Les vale cualquier soltar cualquier gilipollez, "Público del PSOE".
Para ellos cualquiera que no sea un hijo de la gran puta debe ser del PSOE.
5
K
62
#59
cybermouse
#17
Tiene 34 años y lleva 24 cotizados....tócate los cojones...:D Como todo lo que cuenta sea igual
0
K
8
#65
dclunedo
#17
Sois como los miembros de una banda de mafiosos. Si no nos gustan los argumentos y no se os da la verdad absoluta que creéis poseer señaláis al mensajero. Tomaos la pastillita que sino eso va a peor....
1
K
15
#33
coldchiliandhotchilly
#5
y lo dices tú, que tod meneame te tiene calado. Es lo que tiene ser tan retrasado de usar una ardilla con mascarilla de foto de perfil
Preocúpate de saber cómo os sigue meando en la cara vuestro gurú . ¿Por cierto ya hizo sorteo este mes de su sueldo o está más pendiente de madeira invest?
2
K
28
#31
cdya
*
Sobre el libro de Manuel Marchena, “La justicia amenazada”:
Sí, el libro tiene una carga política evidente, aunque el autor lo presente bajo un barniz técnico e institucional.
No se trata de un sesgo partidista en el sentido de "votar a tal partido", sino de un sesgo ideológico-institucional muy claro en el contexto de la España actual.
Aquí te desgloso dónde reside esa carga política:
1. El "enemigo" es el Poder Ejecutivo actual
Aunque Marchena utiliza un lenguaje…
» ver todo el comentario
2
K
24
#14
reynholmindustries
Cuando fueron a por los independentistas a los del PSOE no les molestaba tanto.
Al final todo vuelve.
3
K
23
#20
gorg
todos los políticos son corruptos, solo hay que rascar un poquito.
1
K
20
#34
Geoglifo
Todo estaba atado y bien atado desde hace 50 años.
1
K
14
#8
alcama
*
Y siguen lo lloros.
Mucho ayer 20N hablar de democracia, pero resulta que lo que realmente quieren es usar las instituciones del Estado para atacar a rivales políticos y , además, con impunidad.
Detrás de repetir constantemente "lawfare" , lo que quieren decir es "no me investigues ni juzgues".
Lo hemos visto con este caso y lo estamos viendo con Leire Díaz y Santos Cerdan.
17
K
14
#26
osids
#8
y con Alberto pobre hombre solo defraud 2M
1
K
21
#66
cdya
#63
Ahora viene lo divertido, que han dado el fallo, pero no saben como montar la sentencia, porque no les cuadra nada.
0
K
10
#77
cdya
#76
Sigue tomando vinos o cervezas en la taberna, que ahí seguro que te creerán lo que estás diciendo.
0
K
10
#74
cdya
*
#67
Gracias, no has entendido nada de lo que he escrito, estamos hablando de un juicio, donde una persona se juega hasta la cárcel, las sospechas a la taberna.
0
K
10
#76
elmakina
#74
No, el que no ha entendido nada eres tú. Claro que nadie debería ir a la cárcel por sospechas, pero aquí hablamos de alguien que formaba parte (y se benefició durante años) del mismo sistema opaco y partidizado que ahora, de repente, le parece intolerable.
Cuando todo el sistema político-judicial jugaba a conveniencia política, o cuando él mismo degradaba los estándares institucionales con opacidad y borrados convenientes, no le oí quejarse. Al revés: contribuyó a normalizar esa manera de…
» ver todo el comentario
0
K
9
#3
dclunedo
Púbico del PSOE se tenia que llamar el panfleto
14
K
8
#46
elmakina
Madre mía, qué sorpresa: ahora todo es culpa del “deep state togado”, del “lawfare”, de Marchena, de Cosidó, del espíritu santo y de quien pase por allí. Todo menos mirar lo evidente: que al fiscal lo han condenado después de una instrucción chapucera, sí, pero también después de que él mismo dejara un rastro de opacidad que en su cargo es indefendible.
Aquí cada cual puede escribir novelas sobre tramas ocultas, pero la realidad es mucho más simple y menos épica: si ocupas la cúspide de la…
» ver todo el comentario
3
K
1
#48
cdya
#46
La sospecha nace de la incertidumbre y del prejuicio: es una forma de juicio sin pruebas. Implica atribuir intenciones o culpas sin haber demostrado la realidad de los hechos. En cambio, la justicia exige evidencia, equilibrio y la capacidad de escuchar antes de decidir. Donde hay sospecha, se actúa guiado por la desconfianza; donde hay justicia, se actúa guiado por la razón y la verdad comprobada.
Por eso, la sospecha destruye la justicia: genera condenas anticipadas, distorsiona la…
» ver todo el comentario
1
K
21
#58
Pilfer
#48
sin que hayan redactado la sentencia, te digo yo por donde va a ir.
Como por la nota de prensa en si, no lo pueden condenar sin pruebas. Me juego lo que quieras a que la sentencia va por desvelar le datos a la encargada de prensa a la que le dictó la nota de prensa la noche anterior antes de que saliese nada en la prensa.
Y te digo ya que podría jugarme un ojo de la cara sin temor a perderlo.
Añadirá cosas como que hubo cita literal de los emails y todo eso, pero la culpabilidad la basaran en eso seguro.
0
K
10
#63
cdya
#58
Antes de la publicación de la nota de prensa de la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, ya se habían difundido en medios de comunicación datos confidenciales relevantes sobre el novio de Ayuso. La prensa, especialmente la Cadena SER y El País, informó la noche anterior sobre el correo que la defensa del novio de Ayuso había enviado a la Fiscalía, en el que se reconocían dos delitos fiscales y se intentaba llegar a un pacto, y publicaron parte del contenido de ese correo incluso antes de la nota…
» ver todo el comentario
0
K
10
#67
elmakina
#48
Todo eso que dices está muy bien como principio general, pero en España suena casi a ciencia ficción.
Porque aquí no estamos hablando de la sospecha como estado emocional abstracto: hablamos de instituciones que hace años dejaron de ser neutrales y cuyo funcionamiento está atravesado por cuotas, alineamientos y banderías que todo el mundo admite ya sin sonrojo.
Si tenemos un Poder Judicial donde se habla abiertamente de “conservadores” y “progresistas” (eufemismos transparentes para decir…
» ver todo el comentario
0
K
9
Ver toda la conversación (
84
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Fíjate. Tenemos a ti a #3 #7 #8 #9 (que se la olvidado cambiar de usuario).
Hoy en día no condenaría al PP, de eso seguro.
Porque está desatada.
A ver, que el juicio al juez Garzón ha sido tirado por tierra por la justicia europea y el tribunal ha dicho, que bien, pero que se la suda los cojones, ellos no van a devolverle a la judicatura....
Directamente es lo mismo que ha hecho l fiscalía de Madrid con Ayuso y el homicidio de los 7291 ancianos por sus protocolos de la vergüenza.
CC: #12
Si tenían pasta (residencia privada) les atendían.
Eso realmente no pasó en ninguna otra parte, ni siquiera en las comunidades que tuvieron cifras similares de muertes. CC: #38
Pues ahí lo tienen.
No creo, tendremos que esperar a que condenen a su mujer, a lo mejor, así aprende.
Fíjate. Tenemos a ti a #3 #7 #8 #9 (que se la olvidado cambiar de usuario).
Supongo que hoy me tocará ser facha por poner en duda vuestra VERDAD, mañana me tocara ser comunista por dudar la verdad de los otros, ya estoy acostubmrado.
Eso nadie lo dice?
Y mira que yo era de izquierdas, hace10 años.
Tampoco soy de derechas,soy anti delicuentes, anti monopolios, anti corrupción, anti partidos intoxicados, anti jueces afiliados a opus dei, o masonería, así como altos mandos de policía y militares
1. Francisco Correa – Cabecilla de la trama. Condenado a más de 50 años de prisión.
2. Pablo Crespo – Nº2 de la red. Condenado a más de 30 años.
3. Álvaro Pérez “El Bigotes” – Responsable en Valencia. Condenado.
4. Luis Bárcenas – Ex tesorero del PP. Condenado a 29 años (luego reducidos).
5. Rosalía Iglesias – Esposa de Bárcenas. Condenada.
6. Jesús Sepúlveda – Exalcalde de Pozuelo. Condenado.
7. Ana Mato – Exministra.… » ver todo el comentario
Encima a la falta de separación de poderes sumamos la propia endogamia en cada rama del poder. Vamos que los nobles siguen siendo nobles y los pobres pobres. El ascensor social siempre fue el mismo, uno de escasa capacidad.
El problema es que está siendo controlada, no quien lo controla...
Si lo controlara el PSOE y estuviera atacando al PP sería el mismo problema.
Ahora solo hace falta ver qué argumentos (de traca) exhibe esta pandilla de prevaricadores franquistas. Les va a costar mucho decir por qué no han creido las declaraciones de 4 periodistas de reconocido prestigio que de forma coherente y sin ninguna duda han declarado que este señor no les filtró nada.
Va a ser muy complicado argumentar por qué ignoran estas declaraciones sólidas y fiables frente a indicios muy débiles. Y sobre todo, va… » ver todo el comentario
¿Significaría que eres culpable de cualquier cosa de la que se te acuse? No.
CC #32
www.elmundo.es/espana/2025/11/20/691f195be9cf4a26368b45b5.html
ni es ilegal ni es raro. como argumento tiene 1000 veces menos peso que el testimonio de 4 periodistas de reconocido prestigio y carrera intachable que afirman que no fue esta persona.
como digo, mañana mismo deberían abrir… » ver todo el comentario
Feijóo se reunió en secreto con fiscales conservadores a los que prometió derogar varias leyes del Gobierno
www.eldiario.es/politica/feijoo-reunio-secreto-fiscales-conservadores-
Fiscales conservadores animan a Feijóo a desmontar leyes del Gobierno de Sánchez
elpais.com/espana/2023-05-02/fiscales-conservadores-se-alian-con-feijo
Perdón, que tú eras profesional de esto, no voluntario{grin}
PD: Atención al cambio de tono del "Empleado Extranjero" (sic) en el comentario de septiembre de este año.
¡Con 34 años ya tenía 24 cotizados!
Cc #19
Entonces, en alguna parte hay un mercadillo de cuentas antiguas de MNM.
Imagino que las estudiarán antes de usarlas para que el dueño legítimo no vaya a comentar y les pillen.
Cuentas que no se usan hace años o algo así. ¿No?
Yo tuve una de esas que se perdió en el abismo de hotmail, olvidé la contraseña y no he conseguido recuperarla (y mira que lo intenté)
Lo mismo aparece.
Para ellos cualquiera que no sea un hijo de la gran puta debe ser del PSOE.
Preocúpate de saber cómo os sigue meando en la cara vuestro gurú . ¿Por cierto ya hizo sorteo este mes de su sueldo o está más pendiente de madeira invest?
Sí, el libro tiene una carga política evidente, aunque el autor lo presente bajo un barniz técnico e institucional.
No se trata de un sesgo partidista en el sentido de "votar a tal partido", sino de un sesgo ideológico-institucional muy claro en el contexto de la España actual.
Aquí te desgloso dónde reside esa carga política:
1. El "enemigo" es el Poder Ejecutivo actual
Aunque Marchena utiliza un lenguaje… » ver todo el comentario
Al final todo vuelve.
Mucho ayer 20N hablar de democracia, pero resulta que lo que realmente quieren es usar las instituciones del Estado para atacar a rivales políticos y , además, con impunidad.
Detrás de repetir constantemente "lawfare" , lo que quieren decir es "no me investigues ni juzgues".
Lo hemos visto con este caso y lo estamos viendo con Leire Díaz y Santos Cerdan.
Cuando todo el sistema político-judicial jugaba a conveniencia política, o cuando él mismo degradaba los estándares institucionales con opacidad y borrados convenientes, no le oí quejarse. Al revés: contribuyó a normalizar esa manera de… » ver todo el comentario
Aquí cada cual puede escribir novelas sobre tramas ocultas, pero la realidad es mucho más simple y menos épica: si ocupas la cúspide de la… » ver todo el comentario
Por eso, la sospecha destruye la justicia: genera condenas anticipadas, distorsiona la… » ver todo el comentario
Como por la nota de prensa en si, no lo pueden condenar sin pruebas. Me juego lo que quieras a que la sentencia va por desvelar le datos a la encargada de prensa a la que le dictó la nota de prensa la noche anterior antes de que saliese nada en la prensa.
Y te digo ya que podría jugarme un ojo de la cara sin temor a perderlo.
Añadirá cosas como que hubo cita literal de los emails y todo eso, pero la culpabilidad la basaran en eso seguro.
Porque aquí no estamos hablando de la sospecha como estado emocional abstracto: hablamos de instituciones que hace años dejaron de ser neutrales y cuyo funcionamiento está atravesado por cuotas, alineamientos y banderías que todo el mundo admite ya sin sonrojo.
Si tenemos un Poder Judicial donde se habla abiertamente de “conservadores” y “progresistas” (eufemismos transparentes para decir… » ver todo el comentario