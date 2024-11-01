Hombre detenido por ICE hallado muerto, colgado con las manos y los pies atados (ENG)

Un inmigrante chino fue hallado muerto en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), con las manos y los pies atados a la espalda, según ha denunciado un abogado. Chaofeng Ge falleció cuatro días después de ingresar en el centro de detención del ICE en Pensilvania el 5 de agosto. Según un informe de la agencia, los agentes lo encontraron con «una ligadura de tela alrededor del cuello».
| etiquetas: ice , detenido , muerto
Pues lo tenemos todos los días en EEUU en cantidades obscenas y "el mundo libre" ni se inmuta. Luego los malos son los otros.
hipocresíamanipulación de la prensa "libre".
Si es que no pueden ser más tiernos...
presossecuestrados en Guantánamo. Más de 20 años en condiciones de aislamiento, sin juicio, sin acusación formal y sin estar sujetos a ninguna legislación nacional. Muchas veces porque por unos cientos de dólares alguien decía "ese es talibán". Estados Unidos, ese faro de la libertad, la democracia y la moral en el mundo.
Es lo mejor que los yankis han encontrado para dirigir su país de mierda.
