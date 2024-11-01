edición general
Hombre detenido por ICE hallado muerto, colgado con las manos y los pies atados (ENG)

Un inmigrante chino fue hallado muerto en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), con las manos y los pies atados a la espalda, según ha denunciado un abogado. Chaofeng Ge falleció cuatro días después de ingresar en el centro de detención del ICE en Pensilvania el 5 de agosto. Según un informe de la agencia, los agentes lo encontraron con «una ligadura de tela alrededor del cuello».

#2 eipoc
¿Alguno recuerda la que se lió en "el mundo libre" cuando detuvieron a un periodista en Corea del Norte por espionaje y acabó muriendo?

Pues lo tenemos todos los días en EEUU en cantidades obscenas y "el mundo libre" ni se inmuta. Luego los malos son los otros.
56
#3 Verdaderofalso
#2 a ver, si en Guantánamo hubo detenidos ilegalmente sin cargos durante años, bajo torturas, y cuando los soltaron sin más, algunos de ellos denunciaron que el gobernador DeSantis estaba presente cuando eran torturados, y no pasó nada, imagina con esto
www.meneame.net/story/exprisionero-guantanamo-cuenta-actual-gobernador

www.meneame.net/story/documental-sobre-desantis-guantanamo-donde-inves
44
#4 eipoc
#3 no, si ya. Sí el currículum de EEUU es interminable, solo quería dejar patente una vez más la hipocresía manipulación de la prensa "libre".
9
#8 salteado3
#4 El clavo ardiendo al que se aferran los yanki-lovers es que allí hay libertad y se denuncia y la justicia actúa.

Si es que no pueden ser más tiernos...
2
#16 Ferran
#8 La justicia actua contra el denunciante :-/
3
#20 sivious
#4 La prensa del capital diria yo.
0
#25 eipoc
#20 la prensa del capital es la dominante y es la que se autodenomina prensa libre.
1
#27 Pinrelnet
#3 No "hubo presos en Guantánamo". Sigue habiendo presos secuestrados en Guantánamo. Más de 20 años en condiciones de aislamiento, sin juicio, sin acusación formal y sin estar sujetos a ninguna legislación nacional. Muchas veces porque por unos cientos de dólares alguien decía "ese es talibán". Estados Unidos, ese faro de la libertad, la democracia y la moral en el mundo.
4
#28 int21h
#3 ¿Hubo? ¿No sería más correcto decir que todavía hay?
0
#29 soberao
#2 Tenemos europeos que trabajan para instituciones internacionales sancionados por el gobierno fascista y genocida de Trump y la UE no ha comentado nada ni lo va a hacer.
www.meneame.net/story/vida-nicolas-guillou-juez-frances-cpi-bajo-sanci
www.meneame.net/story/francesca-albanese-gaza-sera-museo-genocidio
0
#38 bikooo2
#29 creo que este año Trump y los lideres europeos nos han mostrado lo que somos... Países vasallos de los EEUU
0
#33 Dib8
#2 es la democracia buena, la creada por dios, donde todo es perfecto e impoluto y si hacen algo feo es porque les han obligado
0
#37 CrudaVerdad
#2 es "mundo libre, democracia plena y transparencia institucional"
0
#1 Verdaderofalso
Se suicidio como Epstein
32
#5 gorg
#1 Einstein no se suicidó
0
#7 fingulod
#5 No. Y Epstein tampoco creo que lo hiciera.
12
#9 woody_alien
#7 Y seguramente McAfee tampoco.
7
#26 PasaPollo
#9 Igual pilló un virus.
9
#18 Antipalancas21
#5 Ni este tampoco. xD
4
#19 traviesvs_maximvs
#5 eso es relativo
1
#31 cybermouse
#5 Huy que no :troll:
0
#6 fingulod
#1 O como Blesa
0
#12 coldchiliandhotchilly
#1 Putin style
0
#13 haprendiz
#12 No, no hay ventanas ni polonio de por medio.
1
#15 coldchiliandhotchilly
#13 no olvides los suicidios por varios tramos de escaleras
0
#32 Alqui
#1 Este hombre claramente es un escapista que estaba entreteniendo a los compañeros y le falló el truco. O es que, niños, no hay que mezclar escapismo con asfixia erótica autoinfligida. Una de las dos...
0
#11 makinavaja
La tradicional costumbre de los usanos de linchar a la gente de color de piel equivocado.... :-D :-D
5
#10 calaña
Billie Holiday- Stranger fruit.

youtu.be/-DGY9HvChXk?si=AdqcyPwgLtwyXGSg
4
#14 borre
Espero que escale hasta los jefecitos de China...
4
#17 Bravok1
Otra víctima del payaso naranja con las manos manchadas de sangre. Violador de niñas y asesino psicopata genocida.
Es lo mejor que los yankis han encontrado para dirigir su país de mierda.
6
#34 Mltfrtk
Mis condolencias desde Euskal Herria. Aquí también conocemos casos de presos o detenidos que se han suicidado estando atados de pies y manos.
1
#23 dsj
Para entrar en el ICE supongo que pedirán ser parte de kkclan , partido Nazi americano o similar no?
1
#35 TetraFreak
#23 No. Pero como han expandido una barbaridad plantilla el unico requisito de entrada que han puesto es poder firmar con una cruz. O con el dedo en su defecto.
0
#36 dilsexico
#35 Pues conociendolos pintando la cruz gamada, lo mismo la cruz les sale mal. :-D
0
#30 radon2
La situación me ha recordado la obra de Dario Fo "Muerte accidental de un anarquista".
0
#21 Fisionboy
Entiendo la confusión... Epstein era el follascas y Einstein el... el... vale, entiendo la confusión.
0
#24 xyzzy
Los pro vida
0

