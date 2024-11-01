Hombre detenido por ICE hallado muerto, colgado con las manos y los pies atados (ENG)

Un inmigrante chino fue hallado muerto en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), con las manos y los pies atados a la espalda, según ha denunciado un abogado. Chaofeng Ge falleció cuatro días después de ingresar en el centro de detención del ICE en Pensilvania el 5 de agosto. Según un informe de la agencia, los agentes lo encontraron con «una ligadura de tela alrededor del cuello».