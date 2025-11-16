edición general
300 meneos
317 clics
Francesca Albanese: “Gaza será un museo del genocidio”

Francesca Albanese: “Gaza será un museo del genocidio”

Su papel como relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados ha cobrado relevancia a raíz de la masacre perpetrada por el ejército de Netanyahu en Gaza. Visitamos a la abogada italiana en su casa en Túnez, desde donde avanza incansable en su tarea de denuncia a pesar de las amenazas que recibe desde Israel y EE UU. —¿Desde cuándo no puede viajar a Cisjordania o Gaza? —Nunca he podido pisar el terreno desde que empecé mi mandato, en 2022, porque Israel veta mi entrada, como hizo con mis predecesores. Pero yo

| etiquetas: francesca albanese , gaza , museo , genocidio
125 175 0 K 328 cultura
17 comentarios
125 175 0 K 328 cultura
Comentarios destacados:      
Supercinexin #3 Supercinexin
Hay que tener las tripas de acero para desempeñar el trabajo de esta señora. Yo ya habría dimitido al ver la total impotencia de nada que pudiera hacer para frenar el genocidio.
9 K 148
Jakeukalane #4 Jakeukalane
#3 y sigue sancionada por EE.UU. creo
4 K 77
#14 eipoc
#3 esta señora es una blanqueadora.
0 K 9
antesdarle #2 antesdarle
No si Trump construye antes su resort
3 K 67
charles_ton #8 charles_ton
GAZA es el Holocausto de nuestro tiempo. Una vergüenza para la humanidad
5 K 66
kumo #10 kumo
#8 Ni de puta coña. Se banalizan así las cosas usandolas a la ligera.
2 K 20
EldelaPepi #13 EldelaPepi *
#8
No subestimes a "nuestro tiempo" que aún puede dejar el genocidio palestino pequeño.
Se ha abierto alguna puerta que será difícil cerrar.
0 K 8
BM75 #16 BM75
#9 ¿ Qué diremos en el futuro? Me temo que lo mismo que hemos dicho de otros genocidios aún peores, como los 6 millones de muertos en el Congo: NADA :'(
cc #8
0 K 8
#6 Pitchford
Dicen en el artículo:

¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo protestar, cómo parar el tránsito de armas o bienes, cómo golpear más y más de forma no violenta y no ortodoxa?”, se pregunta. “El público europeo ha olvidado cómo tomar las calles para proteger los derechos, y antes o después pagarán por ello”.

Pues por éso.. tomemos las calles el 29 de Noviembre.
4 K 57
Ehorus #17 Ehorus
#6 Pues hay que aclarar varias cosas. Europa está más dividida que nunca y aún así (hay que reconocerlo, intenta parecer más implicada que nunca). Aquí en España, no se ve el peligro de la invasión ni de la guerra rusa - de hecho se sigue apostando por la diplomacia a pesar de que Putín se mea en la cara de todos (con zanahorio juega al gato y al ratón). Por contra Europa del norte no ve la crisis migratoria de África como algo preocupante pero eso sí, que los países ribereños carguen con el…   » ver todo el comentario
1 K 25
#5 Pitchford
Esperemos que en las manifestaciones previstas para el aniversario del 29 de noviembre se demuestre que mucha gente sigue apoyando la causa palestina, frente al genocidio israelí en Gaza y Cisjordania, desde hace décadas..
3 K 50
io1976 #11 io1976
Para vergüenza del occidente civilizado, defensor de los derechos humanos, garante del orden mundial basado en reglas, los sherif del mundo, etc.
Toda una parafernalia para intentar enmascarar los crímenes del imperialismo anglosionista.
2 K 36
cocolisto #12 cocolisto
De momento lo han convertido en un cementerio y un lugar de horrores y asesinatos indiscriminados.
0 K 20
unaqueviene #9 unaqueviene
Nos horrorizamos ahora con lo de Sarajevo y fueron 10000 muertos y todo el mundo en contra.
Qué diremos en el futuro con más de 70000 muertos y dejando participar a esos genocidas israelíes por todas partes y mandándoles armas. Absoluta vergüenza
1 K 15
#15 CrudaVerdad
E Internet será un museo de la propaganda negando ese genocidio.
0 K 11
johel #7 johel *
Se equivoca, tal como va el tema gaza no sera un museo del genocidio sino un museo AL genocidio.
0 K 10

menéame