Ryan Weideman: el taxista que retrató la noche de NY por décadas  

Ryan Weideman, es un taxista y fotógrafo, que capturó la vida que sucedía en torno a su taxi durante cuatro décadas, lo que se tradujo en un registro único sobre la diversidad cultural que ebulló en NY desde la década de los ’80 hasta el principio del nuevo siglo. Weideman transformó de manera asombrosa su taxi en un estudio fotográfico por el que desfilaron niños, modelos, poetas, drag queens, celebridades, hombres de negocios y prostitutas. Lo poco usual de su propuesta, le permitió capturar el espíritu fugaz, desinhibido y natural

