La Cámara de Cuentas certifica que el Gobierno de Ayuso incrementó un 65% los pagos a conciertos sanitarios como Quirón y Ribera Salud

El informe anual de la Cámara de Cuentas, el organismo encargado de auditar los gastos e ingresos de la Comunidad, reconoce que el gobierno de Ayuso pagó en concepto de Convenios y conciertos para atención especializada un total de 1.957 millones de euros durante el año 2024. Este organismo, dirigido por el ex-socialista Joaquín Leguina, conocido en los últimos años por mostrar su apoyo a la presidenta, "destaca", es literal, esa partida "tanto por importe como por variación".

#1 Galton
Libertad
2 K 32
cocolisto #2 cocolisto
Pisoplón.
1 K 23
reithor #6 reithor
Eso en A. Luego ya viene el resto en B.
0 K 12
#3 Piscardo_Morao
"reconoce que el gobierno de Ayuso pagó en concepto de Convenios y conciertos para atención especializada un total de 1.957 millones de euros durante el año 2024"

¿Cuantos médicos de Atención Primaria se pueden contratar durante un año con 1957 millones de €?
0 K 12
meroespectador #4 meroespectador
#3 Solo un asesor de riesgos laborales de Quiron.
0 K 7
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Pisaco y Maserati no se pagan solos.
0 K 11
#5 daniMate
Es que si no, como va a justificar si novio el sueldo?? De algo tendrá que vivir el pobre.
0 K 10

