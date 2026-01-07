La Cámara de Cuentas certifica que el Gobierno de Ayuso incrementó un 65% los pagos a conciertos sanitarios como Quirón y Ribera Salud

El informe anual de la Cámara de Cuentas, el organismo encargado de auditar los gastos e ingresos de la Comunidad, reconoce que el gobierno de Ayuso pagó en concepto de Convenios y conciertos para atención especializada un total de 1.957 millones de euros durante el año 2024. Este organismo, dirigido por el ex-socialista Joaquín Leguina, conocido en los últimos años por mostrar su apoyo a la presidenta, "destaca", es literal, esa partida "tanto por importe como por variación".